Google запретит приложениям отслеживать рекламные идентификаторы, если пользователи на это не соглашались Статьи редакции
В апреле обновление с новыми правилами об отслеживании данных для рекламы выпустила Apple.
В конце 2021 года Google закрывает доступ к рекламным идентификаторам, которые позволяют маркетологам отслеживать их между приложениями Android, если пользователь отказался от получения рекламы. Вместо них разработчики увидят «строку нулей», сообщает Financial Times.
По данным издания, 3 июня компания в электронном письме разработчикам приложений в Google Play написала, что хочет «предоставить пользователям больший контроль над своими данными и помочь повысить безопасность и конфиденциальность».
Пользователи Android уже могут отказаться от персонализированной рекламы, но разработчики смогли обойти эти настройки через альтернативные идентификаторы устройств. Теперь с ними борется Google. Financial Times назвал решение компании «новым ударом по индустрии цифровой рекламы с оборотом около $400 млрд в год».
По данным AdExchanger, приложения могли использовать идентификатор не для рекламных целей, например, аналитики и предотвращения мошенничества, но в следующем месяце (июле) Google расскажет об «альтернативном решении» для этих целей.
Эксперты считают, что это попытка Google конкурировать с Apple, которая в апреле по умолчанию закрыла разработчикам приложений доступ к уникальному идентификатору устройства.
«В течение многих лет Google заявляла, что рекламный идентификатор для Android достаточно безопасный. Но буквально через несколько недель после того, как Apple изменила стандарты конфиденциальности, Google решила изменить свою собственную риторику», — сказал руководитель технической консалтинговой фирмы Victory Medium Зак Эдвардс.
Да, да. Google молодец, сказал бы.
Во-первых, своевременно.
Во-вторых, я так не скажу из-за недавних новостей касательно сбора данных о местоположении.
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