В апреле обновление с новыми правилами об отслеживании данных для рекламы выпустила Apple.

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В конце 2021 года Google закрывает доступ к рекламным идентификаторам, которые позволяют маркетологам отслеживать их между приложениями Android, если пользователь отказался от получения рекламы. Вместо них разработчики увидят «строку нулей», сообщает Financial Times.

По данным издания, 3 июня компания в электронном письме разработчикам приложений в Google Play написала, что хочет «предоставить пользователям больший контроль над своими данными и помочь повысить безопасность и конфиденциальность».

Пользователи Android уже могут отказаться от персонализированной рекламы, но разработчики смогли обойти эти настройки через альтернативные идентификаторы устройств. Теперь с ними борется Google. Financial Times назвал решение компании «новым ударом по индустрии цифровой рекламы с оборотом около $400 млрд в год».

По данным AdExchanger, приложения могли использовать идентификатор не для рекламных целей, например, аналитики и предотвращения мошенничества, но в следующем месяце (июле) Google расскажет об «альтернативном решении» для этих целей.

Эксперты считают, что это попытка Google конкурировать с Apple, которая в апреле по умолчанию закрыла разработчикам приложений доступ к уникальному идентификатору устройства.