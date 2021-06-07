Это часть кампании сервиса по борьбе с вандализмом.

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Сервис аренды электросамокатов Urent установил в подмосковном Красногорске баннер с извинениями тиктокеров, рассказали vc.ru в компании.

Тиктокеры говорят, что не знали о маячках с геолокацией на самокатах, извиняются перед родителями, которые должны будут возместить ущерб, и надеются, что из-за происшествия компания не перестанет работать в городе.

Urent

Баннер установили после случая в Красногорске в мае: 15-летние парни выкинули в реку с моста электросамокат и выложили видео в TikTok. После запись опубликовали во «ВКонтакте».

Служба безопасности Urent изучила записи с камер видеонаблюдений рядом с местом и нашла подростков.

Расследование закончилось извинениями и возмещением ущерба, родителям придётся заплатить 70 тысяч рублей.

Баннер в Красногорске будет висеть как минимум до конца июня. Это часть рекламной кампании Urent против вандализма. В компании рассказали о случаях с порчей самокатов в Белгороде, Колпино, Калиниграде и в других городах.

Рекламная кампания против вандализма продлится до конца сезона в разных городах России.

Такой баннер появится в Калининграде в ближайшее время. В городе самокат закрепили на урне