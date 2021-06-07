Кикшеринг Urent разместил в Подмосковье баннер с извинениями тиктокеров за утопленный ими электросамокат Статьи редакции
Это часть кампании сервиса по борьбе с вандализмом.
Сервис аренды электросамокатов Urent установил в подмосковном Красногорске баннер с извинениями тиктокеров, рассказали vc.ru в компании.
Тиктокеры говорят, что не знали о маячках с геолокацией на самокатах, извиняются перед родителями, которые должны будут возместить ущерб, и надеются, что из-за происшествия компания не перестанет работать в городе.
Баннер установили после случая в Красногорске в мае: 15-летние парни выкинули в реку с моста электросамокат и выложили видео в TikTok. После запись опубликовали во «ВКонтакте».
Служба безопасности Urent изучила записи с камер видеонаблюдений рядом с местом и нашла подростков.
Расследование закончилось извинениями и возмещением ущерба, родителям придётся заплатить 70 тысяч рублей.
Баннер в Красногорске будет висеть как минимум до конца июня. Это часть рекламной кампании Urent против вандализма. В компании рассказали о случаях с порчей самокатов в Белгороде, Колпино, Калиниграде и в других городах.
Рекламная кампания против вандализма продлится до конца сезона в разных городах России.
Юрент - Сила, дон
Комментарий удален
Комментарий удален
Юрент мог бы закупить беспилотники и точечно ликвидировать малолетних (и не только) дебилов, которых, к сожалению, родители не смогли воспитать, пока они ещё чего другого не натворили, таким образом юрент ещё больше пользы обществу принес бы.
15-летние парни выкинули в реку с моста электросамокат
Арендовать самокат можно с 18 лет. Как они его арендовали? А. понятно, с родительских учеток.
Видел на днях как мамашка гнала на самокате с ребенком, который стоял впереди нее и еле дотягивался руками до руля. А ну да, это же другое.
ох, я вообще повидал такого, в голове не укладывается!
видел как ребенок в реке купался без спасательного жилета
видел мужик ехал в машине не пристёгнутым
видел велосипедиста без шлема
видел как люди употребляют алкоголь и курят табак
видел собаку без поводка и намордника
люди вообще не отдают себе отчет в том, на сколько это всё опасно!!!!!!!!!!!!!!!!!
В принципе ты прав, плевать)) Не мои же дети)))
Ничего не плевать!
Каждый год сотни тысяч детей умирают в результате таких вот поездзок на самокате, с этим нужно что-то делать!
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Я недавно первый раз решил воспользоваться такой услугой, он был без зарядки, хотя было показано что полностью заряжен, но деньги сняли, в итоге выкинул в кусты и ушел. Сколько интересно таких случаев? Можно ли до техподдержки достучаться вопрос риторический.
У whoosh просто пишешь в чат и все оперативно решают, деньги возвращают, если что-то не так. Не вижу повода по кустам их раскидывать)
Я брал Urent. Это был второй самокат без зарядки и за оба сняли деньги. Велосипед тоже пробовал брать, полный хлам по цене такси(на юге), ну то есть пока ты едешь на этом развале по деньгам выйдет примерно так же как заплатить в яндекс такси.
Сам вид подачи услуги этого Urent кривой/косой и не оправдывает своих денег. Берём тот же Сочи. Аренда хорошего велосипеда с дисковыми тормозами на котором будешь ездить в удовольствие и без проблем 600 рублей в сутки. Аренда скутера(можно ездить вдвоем) 1200 рублей в сутки. Аренда машины от 1200 рублей в сутки(могут ездить 5 человек). Съездить в горы на джипе с открытым верхом 1000-1500 рублей с человека за 8 часов с собственным водителем. Такси дороже, но ты можешь вчетвером ехать и это быстрее чем на разбитом самокате или велосипеде. Услуга могла бы быть более менее, если бы брали только поминутно, чтобы ты мог проехать свои условные 500 метров за 10 рублей.
С человека. При условии, что 4 человека в машине. Если это личный водитель, то тогда 5000-6000.
Тяжелый химик
В Вуше поддержка работает вроде. В Юренте ее нет как явления. Там всем похер.
С чего вы взяли?
Я несколько раз обращался в поддержку Юрент через telegram - https://t.me/UrentCo_bot
Отвечают всегда довольно быстро.
Вот скрин - менее чем за 10 минут разобрались в неверном списании и вернули деньги.
Важно - официально их поддержка работает только с 8 до 20 часов (хотя мне отвечали на ночные сообщения раньше 8): https://urent.ru/faq/support.html
Такие ситуации были в Molnia и Whoosh. В Молнии аж 3 раза, после чего прекратил пользоваться Молнией. Но техподдержка адекватная - самый долгий ответ был - 5 минут. Деньги возвращали, даже бонусы в придачу давали. Правда там не разряженные были, а с ошибкой какой-то (заряд есть, но ехать не хочет).
У Вуша была такая ситуация только один раз, вопрос решили за 10 минут: ответили через 2 минуты, остальные 8 минут деньги шли.
Бесполезно с ними решать) самокат возле урны вчера выкинул, тоже показывало что "полностью заряжен". Больше пользоваться услугами не собираюсь.
Скорость снизили не берите :)
Что теперь пешеходы обгоняют?
Мухи догоняют и падают в смузи
А на скорости они сразу влетают в рот.
В чей?
В любопытный
Рамзан Ахматович вошёл в чат
странно, что без его лица билборд
Похоже, у него наметился конкурент
Тик ток надо официально запрещать уже. Деградация хуже дома2 и моргенштерна
"Тиктокеры говорят, что не знали о маячках с геолокацией на самокатах" - тиктокеры и этим все сказано
Какой-то тут у них посыл не такой. Боюсь, в 15 я бы сделал из этого вывод "Захочешь похулиганить - найди способ экранировать маячок, следи, чтобы не было наружных камер, и не сливай это в интернет сам как полный лох".
Серьезно, ну дело же не в том, что там есть маячок. Нельзя, блин, брать чужое, и ненадокивать намаячки и камеры. И без них нельзя.
Моралфаги в комментах. Подростки, им все по приколу, и о последствиях не думают даже юные будущие Маски, Джобсы, Гейтсы, Безосы, Тиньковы. Такой уж возраст.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Из письма тиктокеров становится понятно, что они жалеют не о своём поступке, а о том, что не знали о наличии маячка на самокате. Ну и то, что родители наругали. Вот если бы на них уголовку завели реальную, то может чего-нибудь и поняли бы.
P.S. Я не предлагаю их сажать, но дать понять, что за такие поступки может наступить реальная ответственность - нужно.
Подозреваю, что задача письма на баннере не в том, чтобы показать раскаяние, а в том, чтобы донести мысль «не хулигань, тебя все равно поймают», поэтому не упомянуть про маячки было бы глупо.
Электросамокаты уже стали частью городской инфраструктуры
Самодвижущиеся предметы прицепленные тросиком к зашарпаной трубе на улице - это не инфраструктура. Алё.
Конечно!
Только водичку теперь труп тиктокера отравляет! Но это пережить можно!
Реальный кейс намного лучше, чем банальные предостережения.
В России все смотрят не на закон или правила, а на то, как они сработают.
Тут сработали, значит реально нельзя в воду кидать.
Не очень-то сработали, ведь дело на парней не завели.
Получился посыл такой: поймают - заплатишь и пойдешь дальше кидать самокаты в реку.
С точки зрения имиджа - отличный кейс.
Сыграли в благородство, разрулили по-людски.
Посыл получился такой:
1. Поймают, даже если тебе кажется, что не поймают. И намного эффективнее, чем менты.
2. Родители заплатят 70к.
3. Будешь ходить с переломом жопы.
Urent после слияния с Ситимобилом стал стыдным дном. А начинали хорошо. Дай боже сил Whoosh выстоять и процветать
"Тиктокеры". Нормально так всех под одну гребенку. Почему не "люди", "школота", "парни", "красногорцы", "россияне"? Имена надо, чтоб страна знала!
Был в центре Москвы - два раза в меня чуть не долбанулись. На окраине - в Кунцево - третий раз на узком тротуаре какой-то дебил из-за спины вырулил-объехал я чуть в сторону делал шаг. В больничке знакомой оперировали сложный перелом, три дня корчилась в болях - очередь. Жертвы самокатчиков. Ещё с бензопилами и прочими обвесами сделать прокат танчиков - найдутся всегда уроды, кому покуролесить прикольно без оценки последствий
Ой, держите меня семеро. Щя буит восхитительная история про Urent.
18 апреля и иду по своим делам и вижу щикарную картину. Самокаты Urent расставлены поперек всего тротуара у БЦ (как я выяснил потом, это они себе типа парковку там задумали - они стоят там всегда). Но в этот раз реально осталось меньше метра для прохода (см. аттач).
Очевидно, что их так выставил сотрудник Юрента, ответственный за развоз самокатов по городу (был неоднократно замечен потом вместе с машиной в этом же месте). Но даже если нет, то его туда срочно нужно отправить.
Я иду на сайт Юрента, выясняю, что там нет номера телефона поддержки, куда можно позвонить. В приложении тоже надо сначала зарегистрироваться, а мне оно нафиг не надо.
Нахожу официальный VK и Instagram. Пишу туда в личку сообщества и директ (см. аттач). Ноль эмоций и ноль реакции. Группа VK вообще выглядит заброшенной.
23 апреля (почти через неделю!!!) я получаю ответ от ботов типа "ой, у нас повышенная нагрузка на операторов, извините за задержку" и спрашивают о том, под каким телефоном я зареган в их системе. В инсте больше реакции нет (см.аттач)
Примерно через месяц, числах в 10-15ых мая, я получаю в VK ответ от человека типа "спасибо за сообщение, мы направим туда сотрудника". ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ НАХРЕН!!! ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ Юрент отреагировал на жалобу о кривой расстановке своих самокатов. Логи в VK удалил, к сожалению, пруфов приложить не могу.
И в интернете десятки отзывов о том, что поддержки в Юренте нет вообще как явления. У людей проблемы с самокатами (сломались, не открылись/не закрылись, не завершилась аренда, не вернулся залог и т.д.), а т.н. "поддержка" отвечает в лучшем случае на следующий день.
Так вот я это к чему. Юрент, с таким подходом ваши самокаты будут оказываться в реках и кустах регулярно. Я бы сам с удовольствием выкинул парочку нахер куда-нибудь, если они перекрывают тротуары, будь чуть поглупее.
upd. Я не хейтер СИМ и самокатов как таковых. Сам уже несколько раз пользовался Whoosh'ем. Отдаю себе отчет в том, что криво бросают их нерадивые арендаторы в основном. Суть не в этом. А в том, что реагировать на обращения неделю и месяц - это дно днищенское. Личного опыта пользования Юрентом не имею и после прочтения отзывов иметь не хочу. Особенно зная о родстве с Ситидрочкамобилем.
(привет отсюда: https://vc.ru/claim/202703-zaplatil-tysyachu-rubley-za-poezdku-do-metro-v-sitimobil Обещание держу: приложение снес и в одном поле с Ситимобилом в жизни ничего делать не буду)
Зачем материть поддержку во втором сообщении? Они ж как роботы по скрипту работают.
Тяжелый химик
Остановка. Подходит автобус. Интеллигентного вида человек пропускает всех вперед. Сам пытается зайти последним. И ему дверью придавливет шею.
Автобус трогается.
- Блять!!! Пиздец!!! Ёбаный в рот!!! Стой на хуй!!! Охуели пидарасы!!! Оторвете к ебеням же голову!!!
Водитель тормозит, открывает дверь. Чел заходит в салон, поправляет галстук и обращается ко всем:
- Извините. Был напуган.
А я вот был взвинчен и обескуражен качеством поддержки и сроком ответа. Неделя. Неделя, Павел.
Когда забирал тачку со штрафстоянки, разговорился с сотрудником АМПП, у них там помимо машин целые россыпи мотиков и внезапно велосипедов (!). Говорю а их-то за что? Он отвечает что если на тротуаре мешает проходу, то эвакуируют. Поэтому я бы звонил в таких случаях для начала им. Или на тот же портал активный гражданин например. На колдобины и сломанные светофоры/знаки они довольно оперативно реагируют, наверняка и на самокаты управу найдут.
Тяжелый химик
У нас в Ростове нет Активного Гражданина и эвакуаторщики работают... нууу... мммм... как вам сказать... не очень=)
И на дефекты дорожных знаков реагируют почти никак. Могут сделать одолжение, если очень их за**ёшь. Тут у нас не Москва далеко)))
Ну и я же хотел по-людски решить вопрос. Я ж сам предприниматель, я ж понимающий. Но после такого отношения обычно кредит лояльности у меня пропадает))
В следующий раз реально буду в ГИБДД звонить.
Надо было еще фото и имена этих дебилов на биллборде напечатать. И жду следующих серий, с извинениями за изгаженные лифты, изрисованные электрички и превращенные в грязь парковкой дворы.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
(с) тиктокеры
Ахаххахахахах, гениально.
тыктокеры
Два раза попадались не рабочие самокаты, просто не реагируют на газ...лучше не жмотиться и взять whoosh c более качественными самокатами
Из-за ссаных камер сейчас шаг в сторону сделать нельзя, полюбому найдут. А тиктокерам умнее надо быть
Новосибирск. Флешмоб, прям :)
Тяжелый химик
Что характерно, решение проблемы разбросанных где попало и выброшенных в воду самокатов имеется. И вроде как с него всё начиналось.
Аренда завершается только после того как застегнёшь самокат в специальной вундервафле-парковке.
Но дальше началась экономия и ее закономерный результат.
А жаль. Был бы порядочек.
Тут, скорее, тот момент, что такие станции ставить на каждом углу - очень дорого выходит, вот и разрешили бросать где попало.
Да и не очень удобно для пользователей. Лично я ни разу не пользовался этими самокатами, как и велосипедами, потому что не знаю смогу ли я завершить аренду там, куда приеду или буду судорожно искать куда его прицепить.
Тяжелый химик
По факту согласен. Но для любой городской движухи должно соблюдаться правило приоритетов: общественные интересы и комфорт большинства важнее личных.
Да, дорого. Но либо так, либо бардак и негатив. Через пару часов поеду в центр Ростова-на-Дону и приаттачу фотку некогда уютной площади с лавочками. Сейчас там адок с хаотично разбросанными десятками самокатов. В выходные там тупо пройти сложно.
Блоги компаний
Показать еще