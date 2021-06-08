«Яндекс.Бизнес» начнёт размещать рекламу на площадках Google с помощью рекламной подписки Статьи редакции
Стоимость подписки не изменится.
- В рекламную подписку «Яндекс.Бизнеса» добавились поисковая выдача Google, а также её партнёрские приложения и сайты, рассказали vc.ru в «Яндексе».
- Рекламная подписка позволяет без специальных знаний запустить кампанию в «Поиске», «Картах», «Услугах», «Дзене» и рекламной сети российской компании. Пользователю нужно только указать бюджет, информацию об акции или товаре и приложить фотографии.
- Алгоритмы «Яндекса» сами создадут объявление, разместят его и оптимально распределят бюджет. С появлением новых площадок стоимость подписки не изменится: она рассчитывается на срок от трёх месяцев и зависит от разных факторов, например вида бизнеса, локации и количества конкурентов.
- «Яндекс» представил сервис с услугами для малого бизнеса «Бизнес», который включает в том числе рекламную подписку, в ноябре 2020 года. По собственным данным, сейчас рекламной подпиской пользуются свыше 30 тысяч салонов красоты, автомастерских и компаний из других сфер бизнеса.
Алгоритмы Яндекса сами создадут объявления и сами сольют Ваш бюджет)))
Милицейский рак
Маркетолохли довольны, Лохи довольны, глядя в цифры. Это просто мало платили, надо больше!
Накорми релкамное агентство! Не дай тамошним мужикам пойти в таксисты , а бабам в раздел услуг "Разное. Массаж". И их дизайнеру про логотипы тоже.
Дай иканомике быть!
Боже, храни адблок плюс и ублок от всего этого ненужного хлама
Мне нравится, как на сайте, посвященному бизнесу, который зависит в т.ч. от рекламы, не любят рекламу и выступают против неё.
Хотя, с вашими ником и аватаром понятно, почему вы такой своеобразный.
Я тот пользователь, который дает обратную связь.
А по факту, некогда хорошую идею, сами маркетологи, рекламщики извратили так, что теперь без этих расширений вообще находиться в интернете мало того что неприятно и постоянно раздражаешься, так еще и небезопасно, поскольку всякие объявления " Успей получить выплату 300000 тысяч!" и т.п., идут даже через яндекс или гугл директ. Ну и каким образом еще можно защититься от мошенников, вирусов и т.д.? Только полным геноцидом рекламы.
Так что, это рекламщикам для начала надо навести порядок в своем хозяйстве. Мы лишь защищаемся.
Веб должен измениться, бизнес должен уйти от рекламной модели в подписочную. Реклама должна остаться только на специальных сайтах, куда пользователь сам зайдет ее посмотреть.
тетки с рупорами еще есть. А магазин цветов должен быть по подписке, как указал предыдущий комментатор!!1
Только контектс в поиске и масеньким баннером на сайте. Масенький - 5%от всей странице, не больше, это спокойно можно терпеть.
Поиск -> купить цветы мухосранск -> сайты со цветами в мухосранске -> переход на конкретный сайт (минус 10 рублей с рекламного бюджета в акаунте поисковика) -> довольный клиент, довольный магазин, довольный поисковик
минус 10 рублей с рекламного бюджета в акаунте поисковика
если нет рекламы, то откуда минус 10 рублей? Просто обычный переход на сайт
Покупать рекламу напрямую у админов пабликов и сайтов. Банеры — это пережиток прошлого.
Подписки уничтожат интернет в 10 раз быстрее, чем блокировщики) Это утопия
Ну и пусть уничтожат, такой интернет не нужен, где 1 статью переписывают 10 копирайтеров и постят на 10 сайтов, чтобы показать рекламу. Если все эти 10 сайтов сдохнут, то ничего страшного.
Алгоритмы «Яндекса» сами создадут объявление, разместят его и оптимально распределят бюджет
Ага, распределят
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