Проекцию на здания сделали с помощью дронов, а друзья пользователей подвели тех к окну, чтобы сообщения точно заметили.

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Duolingo совместно с агентством Jotacom спроецировали самое большое в мире push-уведомление — площадью от 10 до 15 м² — на здания в городе Сан-Паулу в Бразилии. Сервис сделал это, чтобы подтолкнуть пользователей возобновить обучение.

Уведомления сделали индивидуальными для каждого пользователя с помощью семьи и друзей, которых сервис отобрал по запросам и рекомендациям фанатов, — они же в нужный момент подвели людей к окну, чтобы те могли увидеть изображения на зданиях.

Duolingo — сервис для изучения иностранных языков. Пользователи проходят уроки, а если забывают о занятиях, получают push-уведомления с маскотом компании — зелёной совой Дуо, которая настойчиво предлагает вернуться к обучению. У сервиса есть ролик о Дуо — в нём маскот ходит за людьми в реальности и напоминает о приложении.