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Евгения Евсеева

«Неигнорируемые пуши»: Duolingo напомнил пользователям о пропущенных уроках с помощью огромных уведомлений на зданиях Статьи редакции

Проекцию на здания сделали с помощью дронов, а друзья пользователей подвели тех к окну, чтобы сообщения точно заметили.

4 4 комментария
304 просмотров

Duolingo совместно с агентством Jotacom спроецировали самое большое в мире push-уведомление — площадью от 10 до 15 м² — на здания в городе Сан-Паулу в Бразилии. Сервис сделал это, чтобы подтолкнуть пользователей возобновить обучение.

Уведомления сделали индивидуальными для каждого пользователя с помощью семьи и друзей, которых сервис отобрал по запросам и рекомендациям фанатов, — они же в нужный момент подвели людей к окну, чтобы те могли увидеть изображения на зданиях.

Duolingo — сервис для изучения иностранных языков. Пользователи проходят уроки, а если забывают о занятиях, получают push-уведомления с маскотом компании — зелёной совой Дуо, которая настойчиво предлагает вернуться к обучению. У сервиса есть ролик о Дуо — в нём маскот ходит за людьми в реальности и напоминает о приложении.

Маскот стал мемом в интернете — пользователи шутят, что зловещая сова придёт и за теми, кто не учит уроки, и за их семьей.

Мем: Зловещая сова из приложения Duolingo…
Жуткая птица придёт за тобой и всей твоей семьёй, если не будешь учить английский.
tjournal.ru

#duolingo

4 4 комментария
3
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4 комментария
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John Rickman

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А иначе птичка Duolingo начнет ракетные атаки и разрушит всё здание, а также детскую больницу.

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Данил Раянов

1
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Kin Coin

0

Duolingo из приложений реально самое толковое. Не имба, конечно, но из того, что можно скачать в телефон - лучший

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Paul

0

а на чем деньги зарабатывают? на сертификатах?

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