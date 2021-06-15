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Nazigul Jusupova

Amazon заблокировал на своих сайтах систему Google FLoC — она собирает данные о просмотрах и покупках пользователей Статьи редакции

Компания хочет сама использовать данные для рекламы, а не отдавать их Google, считают эксперты.

3 3 комментария
1332 просмотров

Система Google FLoC не может собирать данные о пользователях на принадлежащих Amazon сайтах, включая Amazon.com, WholeFoods.com и Zappos.com, рассказали три специалиста по технологиям журналистам Digiday.

С помощью технологии FLoC браузер локально распределяет пользователей по анонимным группам интересов и обменивается их метками с рекламодателями и сайтами.

Amazon хочет защитить данные о просмотрах и покупках пользователей, чтобы самой использовать их для рекламы и получать дополнительный доход, отмечает издание.

При этом Digiday выяснил, что блокировка не коснулась сайта по продаже книг AbeBooks. Исследователи считают, что команды не дошли до блокировки на сайте или тестируют собственную систему отслеживания.

В Amazon не прокомментировали информацию.

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#новости #amazon

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