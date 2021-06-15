Компания хочет сама использовать данные для рекламы, а не отдавать их Google, считают эксперты.

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Система Google FLoC не может собирать данные о пользователях на принадлежащих Amazon сайтах, включая Amazon.com, WholeFoods.com и Zappos.com, рассказали три специалиста по технологиям журналистам Digiday.

С помощью технологии FLoC браузер локально распределяет пользователей по анонимным группам интересов и обменивается их метками с рекламодателями и сайтами.

Amazon хочет защитить данные о просмотрах и покупках пользователей, чтобы самой использовать их для рекламы и получать дополнительный доход, отмечает издание.

При этом Digiday выяснил, что блокировка не коснулась сайта по продаже книг AbeBooks. Исследователи считают, что команды не дошли до блокировки на сайте или тестируют собственную систему отслеживания.