Сервис работает в России и странах СНГ, но планирует выходить на рынок Юго-Восточной Азии.

Средства направят на развитие платформы в странах Юго-Восточной Азии: во Вьетнаме, Филиппинах, Малайзии, Индонезии, где компания запустит курсы по маркетингу и дизайну для местного рынка, а также базовые курсы программирования, сообщили vc.ru в сервисе.

По словам основателя проекта Романа Кумара Виаса, рынок Юго-Восточной Азии — один из самых перспективных регионов для развития edtech-проектов.

Условия сделки и оценки инвесторов в компании не раскрывают. Школа маркетинга Qmarketing Academy запущена в декабре 2019 года, сейчас школа работает в России и странах СНГ. По данным компании, ежемесячная выручка к концу 2020 года составила 20 млн рублей.

В отличие от Skillbox или «Нетологии» школа сосредоточена на маркетинге, дизайне и PR, а также сотрудничает со «Сколково» и устраивает студентов в технологические стартапы. В академии обучаются 5000 студентов.

Курсы в Qmarketing Academy стоят в среднем 117 тысяч рублей в зависимости от длительности курса.