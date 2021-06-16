Маркетинг
Nazigul Jusupova

Платформа с курсами по маркетингу Qmarketing Academy привлекла $550 тысяч от Genesis Investments Статьи редакции

Сервис работает в России и странах СНГ, но планирует выходить на рынок Юго-Восточной Азии.

Средства направят на развитие платформы в странах Юго-Восточной Азии: во Вьетнаме, Филиппинах, Малайзии, Индонезии, где компания запустит курсы по маркетингу и дизайну для местного рынка, а также базовые курсы программирования, сообщили vc.ru в сервисе.

По словам основателя проекта Романа Кумара Виаса, рынок Юго-Восточной Азии — один из самых перспективных регионов для развития edtech-проектов.

Условия сделки и оценки инвесторов в компании не раскрывают. Школа маркетинга Qmarketing Academy запущена в декабре 2019 года, сейчас школа работает в России и странах СНГ. По данным компании, ежемесячная выручка к концу 2020 года составила 20 млн рублей.

В отличие от Skillbox или «Нетологии» школа сосредоточена на маркетинге, дизайне и PR, а также сотрудничает со «Сколково» и устраивает студентов в технологические стартапы. В академии обучаются 5000 студентов.

Курсы в Qmarketing Academy стоят в среднем 117 тысяч рублей в зависимости от длительности курса.

#курсы #новости

2442 просмотров
29 29 комментариев
19
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0443\u0440\u0441\u044b"], "comments": 29, "likes": 19, "favorites": 30, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 259101, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 16 Jun 2021 10:27:44 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Павел Гросс-Днепров

15

Отличные курсы на Qmarketing.ru. Так держать👏

Бесплатный эротический видеочат с онлайн-шоу
Девушки хотят пообщаться с тобой в эрочате прямо сейчас! Заходи в эротический чат и смотри лучшие…
qmarketing.ru
Ответить

Mher Hovakimyan

Павел
4

Забавно. Не сразу понял, в чем фишка, и настойчиво пытался открыть с рабочего ноута)

Ответить

Maxim Povtarev

Mher
7

Феерические про@бали свой домен) забыли продлить ) это все что нужно знать о marketing)

Ответить

Mike Kosulin

Maxim
0

Это маркетинговый ход

Ответить

Николай Крылов

Павел
2

Судя по вебархиву этот домен никогда им не принадлежал.

Ответить

ivan krapivin

Николай
1

Павел намекает нам, что они с Кумаром не сошлись по цене

Ответить

Павел

ivan
1

Он ему не нужен. Он же маркетолог )

Ответить

Джоуи Вин

Павел
2

Курс интересный, но до конца тоже не досмотрел

Ответить

Valeriy Serdyukov

11

Хочется сказать спасибо Роману из кумаркетинг, ведь если бы не его настойчивость с отвратительной вырвиглазной рекламой в КАЖДОМ ВИДЕО НА ЮТУБЕ, я бы не решился на очередную подписку, но он смог. Смог настолько заебать этой рекламой, что не оставил мне выбора.

Ответить

Андрей Иванов

Valeriy
1

Орнул

Ответить

Kirill Zhirnov

2

Пиздаболия - бич нашего времени.

Ответить

Roman Nenznaskiy

Kirill
6

Согласен. Ваш комментарий - яркий тому пример

Ответить

Сергей Милосердов

Kirill
2

Золотая жила так то

Ответить

Валентин Колосов

5

Одни из немногих курсов, которые делают настоящие профи. Жаль, что привлекли так мало. Мне кажется, столько edtech-стартапы обычно тратят на маркетинг за месяц. 

Ответить

Артём Прокопенко

3

Нужен гайд от экспертов, как отличать инфобизнес от серьезного EdTech.

Ответить

Георгий Станков

Артём
7

Не гайд, а курсы!

Ответить

Damir Shakirov

Артём
2

Не от экспертов, а от коучей (с)

Ответить

Bublikov Anton

Артём
0

Не отличать

Ответить

Юрий Другач

Bublikov
0

Не

Ответить

Андрей Захаров

0

Поздравляю ребят! Прошёл у них два курса, с удовольствием продолжаю дальше обновлять свои знания, так как на платформе всегда обновляется контент. Классная команда, всегда оперативно помогут, подскажут и Super Community!

Ответить

Георгий Станков

Андрей
12

Блин, ну кумаркетинг же должны шарить в SERM, зачем оставлять положительные комменты с только что созданных аккаунтов, при этом юзая УТП с их сайта (

Ответить

Maksim Georgiev

4

Что-то тут не так.. подняли 30 млн инвестиций, это 1,5 месяца оборота. Где логика? Или оборот не 20 млн в месяц?

Ответить

Alexandr Alimov

Maksim
2

Я посчитал ровно так же.  Где то ребята недоговаривают

Ответить

Альбина Никитченко

2

Инфобизнесменские курсы, опять? 

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Альбина
2

А потом нытьё в приёмной

Ответить

Антон Дорошенко

4

Классная программа, классный контент, классные преподаватели ! Так держать. Успехов в развитии.

Ответить

Дмитрий О

Антон
0

And welcome to hell!

Ответить

Maxim Povtarev

2

Проходил в 2020, ужасного качества видео, не потратились даже на микрофоны… думал кровь из ушей польётся. Такое впечатление что курсы сделаны на коленке.

Ответить

Skynett

1

На хрен никому ненужные курсы для Азии.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Halyk Bank
Подписан
Отписаться
Достаточно знать номер телефона: В Казахстане появился быстрый и “прозрачный” способ оплаты для бизнеса
1
Neti
Подписан
Отписаться
Разработка мобильного приложения — нюансы при выборе подрядчика
Мобильное приложение — необходимый инструмент для современного бизнеса. От качества его работы зависит поток заказов, у…
hh.ru
Подписан
Отписаться
Как развивать бизнес, а не тонуть в рутине: 5 советов, как сократить издержки
Бизнес — это не только переговоры, запуск нового производства или встречи с партнерами. Это еще и поток операционной ру…

Показать еще

Лучшие комментарии
Mike Raitsyn
за день
Не читайте за завтраком испанских газет.  Колебания в 1-1.5% вполне в пределах дневной волатильности, особенно когда рынки на хаях. 
Капитализация Coca-Cola снизилась на $4 млрд после отказа Криштиану Роналду от газировки на пресс-конференции Евро-2020
Max Podzharov
за неделю
Конечно не причём, они всегда совершенно не причём )) только тупой народ во всем виноват! Может меньше надо врать про «чудо чудесное», заболеваемость, смертность и все такое прочее? Масочки натянуть на рожицы свои…
Собянин объявил «нерабочие дни» в Москве с 12 по 20 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Комментарии

Vladimir Medvedev

В Москве и Подмосковье объявили…

Екатерина

В Москве и Подмосковье объявили…

Victor Saveliev

Cо счета «Тинькофф» списали…

Anton Frolov

В Москве и Подмосковье объявили…

Эльазар

В Москве и Подмосковье объявили…

Andrey Kudriavtcev

«Связной» изменил условия акции…

Гала Перидоловна

В Москве и Подмосковье объявили…

Pro MirST

Госдума одобрила во втором…

L A

В Москве и Подмосковье объявили…

Константин

В Москве и Подмосковье объявили…

Printsessa…

Госдума одобрила во втором…

Valeratal Val

В Москве и Подмосковье объявили…

Shlomo Goldenberg

Подведомственный Роскомнадзору…

Valeratal Val

В Москве и Подмосковье объявили…

Александр Якунин

В Москве и Подмосковье объявили…

Vladimir Frolov

Госдума освободила от НДС бары…

Инна Спящая

Госдума одобрила во втором…

Владимир Ларин

iHerb запланировала…

Вадим Швальняк

В Москве и Подмосковье объявили…

Rudolf Cunningham

В Москве и Подмосковье объявили…
null