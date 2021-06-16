Платформа с курсами по маркетингу Qmarketing Academy привлекла $550 тысяч от Genesis Investments Статьи редакции
Сервис работает в России и странах СНГ, но планирует выходить на рынок Юго-Восточной Азии.
Средства направят на развитие платформы в странах Юго-Восточной Азии: во Вьетнаме, Филиппинах, Малайзии, Индонезии, где компания запустит курсы по маркетингу и дизайну для местного рынка, а также базовые курсы программирования, сообщили vc.ru в сервисе.
По словам основателя проекта Романа Кумара Виаса, рынок Юго-Восточной Азии — один из самых перспективных регионов для развития edtech-проектов.
Условия сделки и оценки инвесторов в компании не раскрывают. Школа маркетинга Qmarketing Academy запущена в декабре 2019 года, сейчас школа работает в России и странах СНГ. По данным компании, ежемесячная выручка к концу 2020 года составила 20 млн рублей.
В отличие от Skillbox или «Нетологии» школа сосредоточена на маркетинге, дизайне и PR, а также сотрудничает со «Сколково» и устраивает студентов в технологические стартапы. В академии обучаются 5000 студентов.
Курсы в Qmarketing Academy стоят в среднем 117 тысяч рублей в зависимости от длительности курса.
Отличные курсы на Qmarketing.ru. Так держать👏
Забавно. Не сразу понял, в чем фишка, и настойчиво пытался открыть с рабочего ноута)
Феерические про@бали свой домен) забыли продлить ) это все что нужно знать о marketing)
Судя по вебархиву этот домен никогда им не принадлежал.
Павел намекает нам, что они с Кумаром не сошлись по цене
Хочется сказать спасибо Роману из кумаркетинг, ведь если бы не его настойчивость с отвратительной вырвиглазной рекламой в КАЖДОМ ВИДЕО НА ЮТУБЕ, я бы не решился на очередную подписку, но он смог. Смог настолько заебать этой рекламой, что не оставил мне выбора.
Пиздаболия - бич нашего времени.
Одни из немногих курсов, которые делают настоящие профи. Жаль, что привлекли так мало. Мне кажется, столько edtech-стартапы обычно тратят на маркетинг за месяц.
Нужен гайд от экспертов, как отличать инфобизнес от серьезного EdTech.
Не отличать
Поздравляю ребят! Прошёл у них два курса, с удовольствием продолжаю дальше обновлять свои знания, так как на платформе всегда обновляется контент. Классная команда, всегда оперативно помогут, подскажут и Super Community!
Блин, ну кумаркетинг же должны шарить в SERM, зачем оставлять положительные комменты с только что созданных аккаунтов, при этом юзая УТП с их сайта (
Что-то тут не так.. подняли 30 млн инвестиций, это 1,5 месяца оборота. Где логика? Или оборот не 20 млн в месяц?
Инфобизнесменские курсы, опять?
Классная программа, классный контент, классные преподаватели ! Так держать. Успехов в развитии.
Проходил в 2020, ужасного качества видео, не потратились даже на микрофоны… думал кровь из ушей польётся. Такое впечатление что курсы сделаны на коленке.
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