Репа Шрёдингера и картофельный майнинг: авторы «Русской кибердеревни» выпустили первую рекламу — о проверке в теплицах Статьи редакции
Спонсором серии выступила AI Russia Awards.
Birchpunk опубликовал видео в преддверии церемонии награждения AI Russia Awards, которая состоится 25 июня. AI Russia Awards — первая национальная премия для проектов с использованием технологий искусственного интеллекта.
По сюжету AI Russia отправляет своего инспектора на ферму Николая, чтобы проверить эффективность теплиц. Николай показывает кибер-берёзки, высокие KPI, центр анализа данных, морковь Мёбиуса, репу Шрёдингера, майнинг смарт-картофелей. В итоге робот-инспектор положительно оценивает ферму Николая и за рост производительности номинирует его на премию AI Russia Awards.
Авторы стали известны после ролика о «Русской кибердеревне», вышедшего в ноябре 2020 года. Работа команды birchpunk под руководством режиссёра Сергея Васильева стала вирусным, и они сняли псевдодокументальный фильм про русский космопоезд и сюжет об инновационном предприятии «Ижевск Дайнемикс».
На момент написания заметки организаторы AI Russia Awards не ответили на вопросы vc.ru о стоимости размещения рекламы и деталях создания видеоролика.
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