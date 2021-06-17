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Nazigul Jusupova

Репа Шрёдингера и картофельный майнинг: авторы «Русской кибердеревни» выпустили первую рекламу — о проверке в теплицах Статьи редакции

Спонсором серии выступила AI Russia Awards.

Birchpunk опубликовал видео в преддверии церемонии награждения AI Russia Awards, которая состоится 25 июня. AI Russia Awards — первая национальная премия для проектов с использованием технологий искусственного интеллекта.

По сюжету AI Russia отправляет своего инспектора на ферму Николая, чтобы проверить эффективность теплиц. Николай показывает кибер-берёзки, высокие KPI, центр анализа данных, морковь Мёбиуса, репу Шрёдингера, майнинг смарт-картофелей. В итоге робот-инспектор положительно оценивает ферму Николая и за рост производительности номинирует его на премию AI Russia Awards.

Авторы стали известны после ролика о «Русской кибердеревне», вышедшего в ноябре 2020 года. Работа команды birchpunk под руководством режиссёра Сергея Васильева стала вирусным, и они сняли псевдодокументальный фильм про русский космопоезд и сюжет об инновационном предприятии «Ижевск Дайнемикс».

На момент написания заметки организаторы AI Russia Awards не ответили на вопросы vc.ru о стоимости размещения рекламы и деталях создания видеоролика.

#новости #кибердеревня

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Степан И.

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Какие же крутые штуки могут наши делать без гос поддержки.

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Макс Лакостов

Степан
0

На ржаку у нас всегда силы есть

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Sergey K

Степан
0

*когда без гос поддержки :)

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Стройный Никита

3

Годнота-милота. Умеют в душевное.
Подписался на напоминание. Интересно глянуть, в каких отраслях кто там чего намутил с ии. И насколько это там ии вообще, а не просто программа.

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Иван Самойлов

2

Их фразочки можно растищить на цитаты и умничать на даче перед соседями) Браво! 

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Alexander Perlamutrov

2

Песня в конце очень крутая!

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