Маркетинг
Nazigul Jusupova

«Сбер» возглавил рейтинг крупнейших рекламодателей в 2020 году по версии Sostav Статьи редакции

Производители товаров во время пандемии уступили места в рейтинге из-за роста интернет-торговли и финансового сектора на фоне пандемии.

  • Производители массовых товаров, которые традиционно были лидерами рейтинга рекламодателей, во время пандемии уступили позиции компаниям из финансового и технологического секторов, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование профильного издания о рекламе Sostav.
  • PepsiCo несколько лет удерживала первое место в рейтинге крупнейших рекламодателей Sostav, но в 2020 году она заняла шестое место с бюджетом 5,1 млрд рублей.

  • На втором месте с бюджетом 6,4 млрд рублей МТС, которая в 2019 году занимала четвертую позицию с 4,3 млрд рублей. Улучшили свой результат Tele2, чей рекламный бюджет оценили в 5,6 млрд рублей, и «Тинькофф банк» с бюджетом 4,2 млрд рублей. Компании поднялись с 11 на четвертое, с 18 на десятое соответственно.

Топ-20 крупнейших рекламодателей  «Ведомости»
  • «Билайн» и «Мегафон», которые в 2019 году были в топ-10, заняли 13 и 14 место соответственно. «Яндекс» уступил две строчки, опустившись с 14 на 16 место, а Mail.ru Group заняла 12 место, когда как в 2019 году она находилась на 29 месте.
  • В марте отраслевое издание AdIndex подготовило для «Коммерсанта» рейтинг рекламодателей за 2020 год, в котором тоже «Сбер» занял первое место. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», объясняют популярность «Сбер» и МТС тем, что одним из последствий пандемии стало ускорение развития экосистем и наблюдался рост рекламных категорий интернет-ресурсов, интернет-торговли, а также финансового сектора.

#новости #сбер

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3 комментария
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Ольга Тян

–1

У вас написано в статье что бюджет в миллиардах, а если перейти на Sostav, то бюджет в миллионах. 

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Вирусный химик

Ольга
0

7,887 - млрд (есть запятая после 7)
7 887 - млн (нет запятой)

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Ольга Тян

Вирусный
0

Поняла, не обратила внимание, спасибо

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