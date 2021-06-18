«Сбер» возглавил рейтинг крупнейших рекламодателей в 2020 году по версии Sostav Статьи редакции
Производители товаров во время пандемии уступили места в рейтинге из-за роста интернет-торговли и финансового сектора на фоне пандемии.
- Производители массовых товаров, которые традиционно были лидерами рейтинга рекламодателей, во время пандемии уступили позиции компаниям из финансового и технологического секторов, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование профильного издания о рекламе Sostav.
- PepsiCo несколько лет удерживала первое место в рейтинге крупнейших рекламодателей Sostav, но в 2020 году она заняла шестое место с бюджетом 5,1 млрд рублей.
На втором месте с бюджетом 6,4 млрд рублей МТС, которая в 2019 году занимала четвертую позицию с 4,3 млрд рублей. Улучшили свой результат Tele2, чей рекламный бюджет оценили в 5,6 млрд рублей, и «Тинькофф банк» с бюджетом 4,2 млрд рублей. Компании поднялись с 11 на четвертое, с 18 на десятое соответственно.
- «Билайн» и «Мегафон», которые в 2019 году были в топ-10, заняли 13 и 14 место соответственно. «Яндекс» уступил две строчки, опустившись с 14 на 16 место, а Mail.ru Group заняла 12 место, когда как в 2019 году она находилась на 29 месте.
- В марте отраслевое издание AdIndex подготовило для «Коммерсанта» рейтинг рекламодателей за 2020 год, в котором тоже «Сбер» занял первое место. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», объясняют популярность «Сбер» и МТС тем, что одним из последствий пандемии стало ускорение развития экосистем и наблюдался рост рекламных категорий интернет-ресурсов, интернет-торговли, а также финансового сектора.
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