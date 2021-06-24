Google отложила блокировку сторонних файлов cookie в Chrome до 2023 года Статьи редакции
Решение частично связано с необходимостью тесно сотрудничать с регуляторами для разработки другой технологии на замену cookie.
- Решение о поэтапном отказе от cookie-файлов в течение «трёхмесячного периода» в середине 2023 года «зависит от взаимодействия с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании».
- Как пишет The Verge, задержка частично связана с необходимостью тесного сотрудничества с регуляторами в разработке новых технологий для замены cookie при таргетинге в рекламе.
- В 2020 году компания заявила, что намерена отказаться от сторонних файлов cookie в Chrome в течение двух лет. В январе 2021 года Google объявила об эффективности технологии под названием FLoC, которая должна заменить cookie — по сравнению с рекламой на основе файлов cookie, FLoC обеспечивает не менее 95% конверсий.
- В апреле 2021 года разработчики браузеров отказались от технологии таргетирования Google на замену cookie. По мнению Brave и Vivaldi, FLoC лишь навредит конфиденциальности пользователей «под видом обеспечения этой самой конфиденциальности».
- В июне 2021 года Amazon заблокировала на своих сайтах FLoC — компания считает, что система собирает данные о просмотрах и покупках пользователей.
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