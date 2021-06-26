Призёры «Каннских львов» 2021 из России: духи с запахом пороха, отель с доступом за знания и другие Статьи редакции
С 21 по 25 июня 2021 года проходил фестиваль «Каннские львы» — главный конкурс в области рекламы и маркетинга в мире.
Спецпроект «Новой газеты» и агентства Action ко Дню жертв политических репрессий
Номинации и награды:
- PR, Culture & Context — «Золотой лев».
- Direct — шорт-лист.
Спецпроект «№23. Аромат, основанный на реальных событиях» — это духи с запахом пороха, выпущенные ко Дню памяти жертв политических репрессий. Создатели добивались, чтобы на месте «Расстрельного дома» на Никольской улице в Москве вместо элитного парфюмерного бутика был открыт Музей памяти жертв репрессий.
«Расстрельный дом» — это неофициальное название. С 1935 по 1950 год в этом доме находилась Военная коллегия Верховного Суда СССР, которая внесла в нём больше 30 тысяч смертных приговоров.
В результате петицию с требованием открыть музей в этом доме подписали больше 45 тысяч человек.
«Квартиротека» IKEA от Instinct Moscow
Номинации и награды:
- Creative eCommerce — шорт-лист в Culture & Context, Cultural Insight.
- Brand Experience & Activation — «Серебряный лев» в Culture & Context, Cultural Insight.
Российское подразделение IKEA вместе с агентством Instinct и ZBRSK запустили проект «Квартиротека» — онлайн-платформу с бесплатными дизайн-проектами для типовых российских квартир.
Сервис поможет обустроить малогабаритную квартиру, правильно организовать в ней хранение и пространство для жизни с детьми.
Проект Trivial Pursuit Hotel от агентства Leo Burnett
Номинации и награды:
- Media — шорт-лист.
- OutdoorAmbient & Experiential, Interactive Experiences — шорт-лист.
- Brand Experience & Activation — «Серебряный лев» в Brand-owned Experiences.
- Brand Experience & Activation — «Бронзовый лев» в Live Brand Experience or Activation.
Trivial Pursuit Hotel — это отель в Подмосковье, в котором расплачиваться за услуги нужно не деньгами, а правильными ответами на вопросы.
От того, насколько правильно и быстро гости будут отвечать на вопросы, зависит уровень комфорта проживания. Отвечать на вопросы нужно было и в процессе бронирования номера.
Клип You are born от агентства Take-shot
Номинации и награды:
- Entertainment for Music — «Серебряный лев» в Music Content, Excellence in Music Video.
«You're Born» — музыкальный клип российского дуэта AИGEL. По сюжету мрачного ролика-притчи высокопоставленный чиновник прилетает на частном самолёте в деревню, чтобы искупаться в проруби.
Российские проекты, которые попали в шорт-лист, но не выиграли
Агентство Socialist и проект для бренда Vivienne Sabó
Номинации:
- Social & Influencer — Social Content Marketing, Social Film.
Бренд декоративной косметики Vivienne Sabó выпустил музыкальный клип в поддержку туши Cabaret première в рамках креативной концепции «Меняем взгляды».
В клипе на ужине во время знакомства с родителями девушки отец узнает, что парень его дочери танцор — и предлагает ему станцевать. Парень переодевается, наносит яркий макияж и начинает танцевать.
Идея клипа — пересмотреть устоявшиеся взгляды на внешность, выбор людей, их профессию и отношения с другими.
Zebra Hero Moscow — «Русская школа йоги»
Номинации:
- Social & Influencer — Culture & Context, Cultural Insight.
В материале «Русская школа йоги» «Медуза» вместе с «Комитетом против пыток» рассказала реальные истории пострадавших от пыток в исправительных учреждениях или со стороны силовых структур.
Агентство Zebra Hero выпустило несколько видео, которых знаменитости с помощью спортивного инвентаря показывают механизм пыток и их последствия с подробным пояснением, куда «принято» наносить удары.
Идея появилась, когда одна из создателей Эльнара Ялалтдинова узнала, что у пыток силовиков «невероятно циничные, невинные названия, которые скорее подходят асанам из йоги, а не жестоким издевательствам над людьми».
Работа SOS Button для бренда Kotex от White Square
Номинации:
- Media.
Кнопка SOS в приложении Kotex Period Tracker помогает женщинам, которых застигла врасплох менструация. Нажав на кнопку, можно попросить попросить сообщество поделиться гигиеническими средствами — тогда все, кто поблизости, получат push-уведомление на телефон.
Если сразу никто не откликнулся, запрос передадут в службу быстрой доставки «Самокат» и девушке оперативно доставят необходимое.
Сразу три работы от RT Creative Lab
Проект «Уроки Аушвица»
Номинации:
- Media.
- Digital CraftForm — Music / Sound Design.
«Уроки Аушвица» — это VR-проект, участниками которого стали московские школьники. Они посетили лагерь смерти Аушвиц и создали посвящение жертвам Холокоста.
Проект «Бесконечное письмо»
Номинации:
- Media.
- Digital CraftContent — Cross-channel Storytelling.
Проект «Бесконечное письмо» проходил в соцсетях в 2020 году. Одной из платформ проекта стал Instagram, где в пользователи в «Историях» публиковали короткие строчки из семейных писем времен войны.
Мультимедийный проект Romanovs100
Номинации:
- Industry Craft Photography — Brand & Communications Design.
Мультимедийный кросс-платформенный проект RT #Romanovs100 приурочен к столетию со дня расстрела российской царской семьи Романовых.
В рамках проекта RT рассказала историю семьи Романовых в 4 тысячах фотографий — это наиболее полная фотоколлекция царской семьи.
Self-isolation index от «Яндекса»
Номинации:
- Creative Data — Data-enhanced Creativity и Use of real-time data.
В марте 2020 года «Яндекс» рассчитал «индекс самоизоляции» в крупных городах по данным аудитории своих сервисов.
Это балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого исследователи сравнили данные в обычный день до карантина из-за пандемии Covid-19 и данные на время карантина.
Birds Records BBDO, WWF Russia, «Яндекс.Музыка»
Номинации:
- Entertainment Audiovisual Branded Content — Audio Content и Audience Engagement / Distribution Strategy.
BBDO Moscow вместе с Всемирным фондом дикои природы (WWF) и «Яндекс.Музыкой» создали Birds Records — первыи некоммерческии леибл, который сохраняет голоса птиц.
Треки используют сэмплы, созданные на основе голосов птиц, а деньги, полученные от их прослушивания, направили в WWF России на сохранение мест обитания птиц.
Первым артистом лейбла стал Иван Дорн с треком «Дичь», в котором использовали голоса азиатского бекаса, белой куропатки, дубровника, неясыти, кукушки, толстоклювой пеночки и многих других.
Adobe x Keith Haring / Creativity for all от Adobe и Bakehouse Moscow
Номинации:
- Film CraftPost-Production — Animation.
Adobe воссоздала в цифровом виде 37 кистей, вдохновленных набором инструментов Кита Харинга — художника и одной из самых знаковых фигур в уличном искусстве. Каждую кисть можно бесплатно скачать через Adobe Fresco и получить в Photoshop.
«Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro» от Bazelevs Moscow
Номинации:
- FilmOnline Film: Sectors — Consumer Durables, FilmViral Film — Viral Film и FilmCulture & Context — Cultural Insight.
«Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro» — это фильм-прогулка по Эрмитажу, который длится 5 часов 19 минут и снят на одном заряде iPhone 11 Max Pro без склеек. Проект придумала и реализовала российская команда Bazelevs Moscow.
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