«Адаптирован к пустыне»: в Китае открылся ресторан KFC в виде юрты Статьи редакции
Китайские пользователи шутят, не доставляют ли еду верблюдами.
Ресторан открылся ещё в январе 2020 года, но китайские пользователи заметили его только сейчас — и теперь на Weibo делятся фотографиями и шутят, не доставляют ли заказы на верблюдах.
Юрта расположена в туристической зоне Сяншавань — она находится рядом с городом Ордос в китайском регионе Внутренняя Монголия. Ресторан специально адаптирован под регион и его культурную специфику.
Подмосковному региону нужно срочно закупиться. И никаких кодов. Можно неплохо клиентов у мск отжать.
Алгоритм выстраивает рейтинг водителя, отслеживая его действия, но не учитывает внештатные ситуации — и блокирует доступ к программе.
Компании вкладывают огромные ресурсы в развитие своих онлайн сервисов. Сегодня клиенту достаточно несколько кликов, чтобы получить услугу. Но не всегда все проходит гладко, как и в работе с любой цифровой системой случаются форс-мажоры. А порой и сами заказчики забывают о простых правилах использования онлайн систем. Подготовили 6 советов,…
Как привлекать экспертов для корпоративного блога бесплатно и на своих условиях.
На hh.ru появился новый функционал — чаты между соискателями и работодателями. Теперь кандидаты и рекрутеры могут общаться в привычном интерфейсе мессенджера, а диалоговое окно открывается сразу после отклика на вакансию с сопроводительным письмом. Новый функционал hh.ru доступен на мобильной и десктопной версии сайта и позволяет быть на связи,…
И как наш банковский сектор стал одним из самых прогрессивных в мире. Рассказывает директор по развитию кредитных карт «ОТП Банка» Денис Луковский.
Управление клиентским опытом (customer experience, СХ) ― ключевой элемент, влияющий сегодня на лояльность клиентов и выручку компаний. В общей сложности 32% респондентов исследования Gartner заявляют, что улучшение CX является основной целью цифровой трансформации.
В этой статье мы расскажем, как подготовиться к собеседованию в IT-компанию, на что смотрят работодатели и как повысить свои шансы на оффер. Статья будет полезна как опытным специалистам, так и джуниорам, которые только начинают карьеру в разработке.
В 2020 году компания оценивалась в $2,4 млрд.
Mail.ru Group представила умную колонку Капсула Мини с часами. Благодаря встроенному голосовому помощнику Марусе новая модель умеет совершать звонки ВКонтакте, включать музыку, управлять умным домом, развивать и развлекать детей — и не только. Продажи Капсулы Мини стартуют 29 июня, купить ее можно будет за 5 490 рублей. Слухи о выходе колонки
Можно выбрать любую модель из парка и менять её по необходимости.
Они будут работать до 30 сентября.