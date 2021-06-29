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Евгения Евсеева

«Адаптирован к пустыне»: в Китае открылся ресторан KFC в виде юрты Статьи редакции

Китайские пользователи шутят, не доставляют ли еду верблюдами.

Ресторан открылся ещё в январе 2020 года, но китайские пользователи заметили его только сейчас — и теперь на Weibo делятся фотографиями и шутят, не доставляют ли заказы на верблюдах.

Юрта расположена в туристической зоне Сяншавань — она находится рядом с городом Ордос в китайском регионе Внутренняя Монголия. Ресторан специально адаптирован под регион и его культурную специфику.

Weibo
Weibo
Внутри ресторана

#kfc

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3 3 комментария
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3 комментария
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Дмитрий Шеверев

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С более важной новостью в этом году я еще не встречался )

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Иван Слюсарчук

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Выглядит очень прикольно! 

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Сергей Никитин

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Подмосковному региону нужно срочно закупиться. И никаких кодов. Можно неплохо клиентов у мск отжать.

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