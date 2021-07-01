«Яндекс.Плюс» открыл летнее пространство в Парке Горького с кинотеатром, йогой и лекциями для подписчиков сервиса Статьи редакции
«Плюс Дача» будет работать с 1 июля до конца сентября.
Сначала в пространстве откроют кинотеатр — в первые две недели покажут, например, финальную серию «Пищеблока» от «Кинопоиск HD» и классику мирового кино, рассказали vc.ru в компании. Это первое офлайн-пространство для сервиса.
Появятся занятия йогой, лекции от «Яндекс.Практикума», спектакли с театральной программой от помощника художественного руководителя театра «Практика» Юрия Квятковского, а также выступления артистов «Яндекс.Музыки», мероприятия для детей «Плюс Дача Kids» и кафе с продуктами «Лавки».
Расписание доступно на сайте. «Плюс Дача» будет работать на месте летнего кинотеатра в московском Парке Горького, недалеко от Большого Голицынского пруда.
В пространство смогут попасть пользователи «Яндекс.Плюса» (бесплатный период можно будет подключить на входе). Для этого нужно получить билет на мероприятие на сайте и QR-код для подтверждения «защиты от Covid-19» на сайте mos.ru или Госуслугах; для проверки кода нужен паспорт.
Подписчикам Плюса, как всегда, вход дороже?)
о ну хоть какой то плюс у яндекс плюса появился
Правда народу там наверно дохерища будет учитывая дешевизну
Даааа... Такими темпами гиганты простым смертным скоро вообще ничего не оставят. Гиганты, должны делать гигантское. Чего они мелочь щемят?
Чтобы посмотреть фильм на Кинопоиск HD нужно будет предварительно скинуться по 299 всем залом
«Плюс Дача» будет работать с 1 июля до конца сентября.
Сначала в пространстве откроют кинотеатр — в первые две недели покажут, например, финальную серию «Пищеблока» от «Кинопоиск HD» и классику мирового кино, рассказали vc.ru в компании. Это первое офлайн-пространство для сервиса.
Первые три месяца он будет бесплатным, затем — $4,95 в месяц.
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