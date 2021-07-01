«Плюс Дача» будет работать с 1 июля до конца сентября. Сначала в пространстве откроют кинотеатр — в первые две недели покажут, например, финальную серию «Пищеблока» от «Кинопоиск HD» и классику мирового кино, рассказали vc.ru в компании. Это первое офлайн-пространство для сервиса.

Появятся занятия йогой, лекции от «Яндекс.Практикума», спектакли с театральной программой от помощника художественного руководителя театра «Практика» Юрия Квятковского, а также выступления артистов «Яндекс.Музыки», мероприятия для детей «Плюс Дача Kids» и кафе с продуктами «Лавки».

«Яндекс»

Расписание доступно на сайте. «Плюс Дача» будет работать на месте летнего кинотеатра в московском Парке Горького, недалеко от Большого Голицынского пруда.

В пространство смогут попасть пользователи «Яндекс.Плюса» (бесплатный период можно будет подключить на входе). Для этого нужно получить билет на мероприятие на сайте и QR-код для подтверждения «защиты от Covid-19» на сайте mos.ru или Госуслугах; для проверки кода нужен паспорт.

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