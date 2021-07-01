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Таня Боброва

«Яндекс.Плюс» открыл летнее пространство в Парке Горького с кинотеатром, йогой и лекциями для подписчиков сервиса Статьи редакции

«Плюс Дача» будет работать с 1 июля до конца сентября.

Сначала в пространстве откроют кинотеатр — в первые две недели покажут, например, финальную серию «Пищеблока» от «Кинопоиск HD» и классику мирового кино, рассказали vc.ru в компании. Это первое офлайн-пространство для сервиса.

Появятся занятия йогой, лекции от «Яндекс.Практикума», спектакли с театральной программой от помощника художественного руководителя театра «Практика» Юрия Квятковского, а также выступления артистов «Яндекс.Музыки», мероприятия для детей «Плюс Дача Kids» и кафе с продуктами «Лавки».

«Яндекс»

Расписание доступно на сайте. «Плюс Дача» будет работать на месте летнего кинотеатра в московском Парке Горького, недалеко от Большого Голицынского пруда.

В пространство смогут попасть пользователи «Яндекс.Плюса» (бесплатный период можно будет подключить на входе). Для этого нужно получить билет на мероприятие на сайте и QR-код для подтверждения «защиты от Covid-19» на сайте mos.ru или Госуслугах; для проверки кода нужен паспорт.

#яндексплюс #новость

1065 просмотров
17 17 комментариев
9
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Даниэль Фельдман

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Подписчикам Плюса, как всегда, вход дороже?)

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Evgeniy Onegin

Даниэль
4

конечно!) Заплатил за плюс, значит можешь себе позволить)

Ответить

Сергей Милосердов

Даниэль
0

Коммент дня 100%

Ответить

Raimond Vladimirov

1

Отдохни на колдунщиках!

Ответить

Трейдер мамкин

1

Никто не пришел на мит

Ответить

Semen Unban

1

QRепостным завезли зрелищ! Все в парк, может и хлеба завезут

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M S

1

Кому пандемия, а кому - мать родна! Не складно, зато правда)

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Георгий Станков

0

о ну хоть какой то плюс у яндекс плюса появился

Правда народу там наверно дохерища будет учитывая дешевизну

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Danila

Георгий
0

чуть менее одного человека

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Igor Kachura

0

Вместо летнего пионера?

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Denis Tsarkov

0

А посидеть поработать там можно, вне активностей по расписанию ?

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Алексей Штейн

0

На плане помещения не увидел туалета, грустно

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Game Topia

0

Даааа... Такими темпами гиганты простым смертным скоро вообще ничего не оставят. Гиганты, должны делать гигантское. Чего они мелочь щемят?

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Денис Негляд

0

Коды тоже в плюсе генерировать?)

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ivan krapivin

0

Чтобы посмотреть фильм на Кинопоиск HD нужно будет предварительно скинуться по 299 всем залом

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Aleksandr Azh

0

По морально этическим соображениям стараюсь держаться подальше от Я

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Alexander Star

0

Выглядит слишком хипстерско

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Маркетинг
Таня Боброва
«Яндекс.Плюс» открыл летнее пространство в Парке Горького с кинотеатром, йогой и лекциями для подписчиков сервиса Статьи редакции

«Плюс Дача» будет работать с 1 июля до конца сентября.

Сначала в пространстве откроют кинотеатр — в первые две недели покажут, например, финальную серию «Пищеблока» от «Кинопоиск HD» и классику мирового кино, рассказали vc.ru в компании. Это первое офлайн-пространство для сервиса.

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