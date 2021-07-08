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Маркетинг
Виктория Степанова

Футбол в Гусь-Хрустальном: за месяц Adidas и «Кружок» собрали 14,6 млн рублей на строительство полей в регионах России Статьи редакции

Они успели открыть две площадки и планируют ещё четыре — до конца лета. Всего на проект надо 30 млн рублей.

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Открытие первого поля во Взваде

В начале июня Adidas, образовательный проект «Кружок» и Юрий Дудь объявили, что построят футбольные поля в шести городах и деревнях России. Идея стала частью инициативы Football Collective и кампании бренда к чемпионату Европы.

На создание шести площадок нужно 30 млн рублей, рассказал vc.ru старший директор по бренд-активациям Adidas в России и СНГ Евгений Карасёв. С 11 июня по 5 июля компания переводила часть денег с продаж футбольных товаров и собрала так почти половину суммы.

Проект вдохновил россиян собирать деньги на строительство полей в своих городах, а Adidas пообещал открывать и поддерживать площадки даже после завершения кампании.

Как придумали кампанию и сколько денег нужно на строительство полей

Когда маркетологи Adidas планировали кампанию к Евро-2020, вышел фильм Юрия Дудя о просвещении в провинции.

Героями выпуска стал независимый образовательный проект «Кружок»: за четыре года работы команда 22 раза выезжала в 13 регионов страны, где обучала детей азам программирования, веб-дизайна и другим прикладным навыкам.

В фильме команда «Кружка» после занятий играла с детьми футбол на заросшем пустыре и рассказала, что игра помогает им найти общий язык с детьми.

Эпизод вдохновил маркетологов Adidas объединиться с «Кружком», чтобы строить в маленьких городах футбольные поля. Эту идею они обсудили с амбассадором бренда Юрием Дудём, а он познакомил маркетологов Adidas с командой «Кружка».

Промо-ролик кампании Adidas football collective

C 11 июня по 5 июля компания перечисляла на строительство полей 5% с покупок футбольных товаров и 10% — от суммы чека участников программы лояльности. По итогам акции компания собрала больше 14,6 млн рублей.

Строительство одного поля обходится в несколько миллионов рублей и занимает три недели с учётом согласований работ в городской администрации, поделился старший директор по бренд-активациям Adidas в России и СНГ Евгений Карасёв.

По оценкам Adidas, на шесть стадионов потребуется более 30 млн рублей. На момент публикации в компании не уточнили, планируют ли добавить недостающую часть суммы.

Где открывают поля и как в проекте участвуют другие амбассадоры Adidas

Adidas открывает поля при общеобразовательных школах в тех городах, где побывал «Кружок».

В этих местах есть активные подростки, заинтересованные взрослые, открытые новому администрации и те, на кого можно положиться с поддержкой инфраструктуры и развитием сообщества.

Там нет комфортной среды, чтобы играть и в солнце, и в дождь, и в снег, и утром, и вечером. Про эти места мы точно знаем: появление футбольного поля даст импульс для развития людей и места.

из поста «Кружок» в Instagram

Кураторы проекта хотят следить за сохранностью площадок и просят школы держать их и «Кружок» в курсе о состоянии полей.

Первое поле в начале июня открыли в деревне Взвад Новгородской области. Команда образовательного проекта, Юрий Дудь, спортсменки из женской футбольной школы Girl Power, фристайлеры Игорь Олейник и Иван Bizex Сапрыкин провели для местных детей мастер-классы и сыграли с ними в футбол.

Второе поле построили в городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области. Из-за пандемийных ограничений 25 июня его принимали без гостей.

В Adidas обещают провести праздничное открытие всех полей позже, когда ограничения снимут.

После открытия двух площадок ребятам из «Кружка» приходят письма, в которых люди просят рассказать, сколько стоит строительство площадок и как их построить самим, если городу или поселку удастся собрать необходимую сумму.

Мы очень рады, что благодаря проекту видим, как спорт способен изменить жизни людей к лучшему.

Евгений Карасёв

В июле Adidas запланировала открыть площадки в селе Лох Саратовской области и селе Сардаял в республике Марий Эл.

Первая фаза кампании закончится к середине августа – именно тогда будут построены все шесть площадок. Для нас это не разовая история, и мы планируем продолжить проект в 2022 году.

Евгений Карасёв

#adidas #евро2020 #кружок #юрийдудь

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Evgeniy Onegin

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Молодцы ребята! Побольше таких интеграций!)  

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