Burger King придумал «Воппер» со вкусом «ничего», чтобы напомнить о необходимости прививаться Статьи редакции
«Было бы обидно однажды откусить Воппер… и не почувствовать его вкус».
Так бренд решил напомнить о необходимости ставить прививку — при заболевании Covid-19 люди часто не чувствуют вкусов и запахов. Burger King также сменил аватар в Instagram и «ВКонтакте» .
«Вкус — наше всё, и мы обожаем придумывать для тебя что-то новое. Но судя по событиям последних дней, у коронавируса свой план на новинки. Шансы попробовать не только Воппер, но и Биг Мак, пиццу, шаурму или Твистер — "со вкусом ничего" — становятся всё выше», — считают в компании.
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