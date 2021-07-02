Маркетинг
Евгения Евсеева

Burger King придумал «Воппер» со вкусом «ничего», чтобы напомнить о необходимости прививаться Статьи редакции

«Было бы обидно однажды откусить Воппер… и не почувствовать его вкус».

Так бренд решил напомнить о необходимости ставить прививку — при заболевании Covid-19 люди часто не чувствуют вкусов и запахов. Burger King также сменил аватар в Instagram и «ВКонтакте» .

«Вкус — наше всё, и мы обожаем придумывать для тебя что-то новое. Но судя по событиям последних дней, у коронавируса свой план на новинки. Шансы попробовать не только Воппер, но и Биг Мак, пиццу, шаурму или Твистер — "со вкусом ничего" — становятся всё выше», — считают в компании.

#burgerking

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3 3 комментария
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Giant Schlong

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Сидор

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Детский сад. Щенки.
Пусть учатся у государства. 

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Nathan Zachary

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Здесь картинка с уважаемым министром иностранных дел, бурчащим себе под нос

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