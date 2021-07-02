Путин подписал закон о единой системе учёта всей интернет-рекламы в России Статьи редакции
Распространители рекламы должны отмечать её пометкой и указывать рекламодателя.
- Созданием и ведением единой системы учёта интернет-рекламы займётся Роскомнадзор с 1 сентября 2022 года.
- В системе должны быть сведения о рекламодателях и сообщении — полный список данных определит правительство.
- Информацию должны вносить рекламодатели, агентства или другие посредники. Исключение — социальная реклама.
- Роскомнадзор должен создать комиссию, которая выберет оператора системы.
- Данные должны храниться в системе не менее пяти лет.
- Реклама в интернете, кроме трансляций теле- и радиопередач, должна иметь пометку «Реклама», указание рекламодателя и/или его сайт.
Объём рынка интернет-рекламы в 2020 году составил 253 млрд рублей, рекламы на ТВ — 169 млрд, наружной — 32 млрд, на радио —11 млрд, в прессе — 8 млрд, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России.
А понятно. Единый оператор. Платон для таргетологов
Это наша корова
Что-то понесло деда на этой неделе
Ручку поймал?
Ожидание: Единая система меток по аналогии с UTM
Реальность: Распечатывать скриншоты с баннерами и отправлять заказным письмом в Роскомнадзор, ФНС и Муниципалитет.
Единственный более или менее здравый и информативный коммент) по теме, будем посмотреть..))
Боишься, Володь, что умное голосование без твоего ведома будут ставить?
Яндекс:
это то человек, который не знает что такое фишинг?
Роскомнадзор должен создать комиссию... и создаст))) будем метки покупать как для сыра на каждый пчих)
Ждем, когда ркн введут комиссию и единого оператора для контроля вдыхаемого нами воздуха.
Ну учитывая что они умеют только блокировать и запрещать , то рекламе конечно F
Со звуком
Вы зачем мне тут рвотный рефлекс провоцируете?
Кто и что и где должен указывать? Ничего не понятно…
такая же фигня, прочитал и ничего не понял. То есть если у меня агентство, то я должен где-то зарегистрировать как оператор? Ничего не понятно но очень интересно)
Вони конечно будет много, но хотя бы не будет ситуации как с журналами и газетами, когда пишут 50 000 экз., а в типографии заказывают всего 300 штук - раздать рекламодателям и оставить немного на остальные нужды.
В интернет-рекламе многие просто рисуют цифры на счетчиках, и эффективность или нормально отслеживают и прекращают сотрудничество, или нехера не следят и верят нарисованным цифрам (и наемным потребителям откатов).
Это каждый шестой человек из числа экономически активного населения страны
Есть подозрения, что «Тинькофф Мобайл» меня обманывает. Они фильтруют трафик и искусственно ограничивают скорость интернета для отдельных сервисов.
Он отсчитывался со стороны пользователя, а не сервиса.
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