Маркетинг
Маша Цепелева

Путин подписал закон о единой системе учёта всей интернет-рекламы в России Статьи редакции

Распространители рекламы должны отмечать её пометкой и указывать рекламодателя.

  • Созданием и ведением единой системы учёта интернет-рекламы займётся Роскомнадзор с 1 сентября 2022 года.
  • В системе должны быть сведения о рекламодателях и сообщении — полный список данных определит правительство.
  • Информацию должны вносить рекламодатели, агентства или другие посредники. Исключение — социальная реклама.
  • Роскомнадзор должен создать комиссию, которая выберет оператора системы.
  • Данные должны храниться в системе не менее пяти лет.
  • Реклама в интернете, кроме трансляций теле- и радиопередач, должна иметь пометку «Реклама», указание рекламодателя и/или его сайт.

  • Объём рынка интернет-рекламы в 2020 году составил 253 млрд рублей, рекламы на ТВ — 169 млрд, наружной — 32 млрд, на радио —11 млрд, в прессе — 8 млрд, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России.

#новость #законы

2412 просмотров
36 36 комментариев
4
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Сергей Иваница

21

А понятно. Единый оператор. Платон для таргетологов

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Владислав Недзвецкий

Сергей
0

Это наша корова

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alice fox

Владислав
0

Не....     не так:
"- Это мой зуб.
- Слыхали, какой глупый? Он не твой. Он даже не мой, понял?... Он ихний!"

Ответить

Pavel Loginov

17

Что-то понесло деда на этой неделе

Ответить

Вадим Демидов

Pavel
4

Ручку поймал?

Ответить

Alexey Ivanov

Вадим
2

Ртом

Ответить

Raimond Vladimirov

Pavel
1

Дедова неделя или деда понесло 2

Ответить

ivan krapivin

13

Ожидание: Единая система меток по аналогии с UTM
Реальность: Распечатывать скриншоты с баннерами и отправлять заказным письмом в Роскомнадзор, ФНС и Муниципалитет.

Ответить

Евгений Пинчук

ivan
0

Единственный более или менее здравый и информативный коммент) по теме, будем посмотреть..))

Ответить

Alexandr Simonov

12

Боишься, Володь, что умное голосование без твоего ведома будут ставить?

Ответить

Serj Koss

Alexandr
–8

"умное" - это то самое УГ с мертвыми душами?

Ответить

MEGAtraXXXer666

12

Очко себе учти

Ответить

Raimond Vladimirov

5

Яндекс:

Ответить

Johnny Vorony

Raimond
5

Google 

Ответить

Ilya Brin

5

Реклама.
Хранение и распространение.

Алгоритмы ранжирования есть?
А если найду

Ответить

Дмитрий Оверчук

3

это то человек, который не знает что такое фишинг?

Ответить

Alexandr Simonov

Дмитрий
2

Как не знает? Вот заснят с поличным во время фишинга

Ответить

Сергей Милосердов

Дмитрий
0

Ну справедливости ради

Ответить

Andrey Fedorov

3

Вот бы еще сделать закон о единой системе учета мемасиков в рунете!

Ответить

Dmitry Baychapanov

2

Роскомнадзор должен создать комиссию... и создаст))) будем метки покупать как для сыра на каждый пчих) 

Ответить

Gabby BenDer

2

Ждем, когда ркн введут комиссию и единого оператора для контроля вдыхаемого нами воздуха.

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Митя Мурасов

2

Ну учитывая что они умеют только блокировать и запрещать , то рекламе конечно F

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Johnny Vorony

1

Со звуком

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Gabby BenDer

Johnny
0

Вы зачем мне тут рвотный рефлекс провоцируете?

Ответить

Johnny Vorony

Gabby
0
Ответить

Alexandr Simonov

Johnny
0

Хорошо звенит. Звук благородной пустоты.

Ответить

Alexandr Simonov

1

253 ярда против 169. Надо чот придумывать. 

Ответить

Андрей Типлошевич

0

Кто и что и где должен указывать? Ничего не понятно…

Ответить

Evgeniy Onegin

Андрей
0

такая же фигня, прочитал и ничего не понял. То есть если у меня агентство, то я должен где-то зарегистрировать как оператор? Ничего не понятно но очень интересно) 

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Марк Атаманов

Андрей
0

Аналогично ничего не понял...

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Ренат Зайдуллин

0

Вони конечно будет много, но хотя бы не будет ситуации как с журналами и газетами, когда пишут 50 000 экз., а в типографии заказывают всего 300 штук - раздать рекламодателям и оставить немного на остальные нужды.
В интернет-рекламе многие просто рисуют цифры на счетчиках, и эффективность или нормально отслеживают и прекращают сотрудничество, или нехера не следят и верят нарисованным цифрам (и наемным потребителям откатов).

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Артем Александров

0

ЧИВО??

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Сергей Соломакер

0

И адблок, работающий только через Госуслуги

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Slava Reznor

0

очевидно, хотят обложить каким-то налогом

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Амбиент Музыкантов

0

Чебурнет неотвратим как следующий срок Путина.

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Семен Рыбаков

0

Государственный АДБЛОК! Бесплатно!

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