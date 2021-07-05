{"id":4396,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043e: \u0418\u0422-\u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u043a\u0430 vc.ru, Dodo \u0438 \u00ab\u041d\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=4396&url=https:\/\/vc.ru\/special\/inside&hash=3be359c84dd9c710cb806b70a07ced965f9857eddd2be12b31fc48649fa803de","isPaidAndBannersEnabled":false}
Маркетинг
Лиана Липанова

Хронология: «Вкусвилл» сделал рекламу с ЛГБТ-парой, а потом удалил и извинился за «непрофессионализм сотрудников» Статьи редакции

Публикация продержалась пять дней.

33 33 комментария
2169 просмотров
«Вкусвилл»
  • 30 июня российский ритейлер «Вкусвилл» опубликовал статью «Рецепты семейного счастья» о семьях своих клиентов — с рассказами и фотографиями. Среди пяти семей одна — однополая женская пара, а также сестра одной из девушек и её мать.
  • История однополой пары называлась «Полный матриархат». «Семья — не столько родство по крови или штамп в паспорте. Семья это любящие нас люди. Те, кто всегда могут поддержать и прикрыть. Люди, с которыми мы вместе идём по жизни. И любые изменения в их судьбе напрямую затрагивают нас», — говорилось в статье.
  • Статья доступна в веб-архиве. Компания присвоила ей рейтинг 18+ и предупредила: «Это впервые в истории "Вкусвилла". Однако мы считаем, что не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием. Советуем взвесить все "за" и "против", прежде чем читать этот репортаж».
  • Фотография девушек появилась также и в Instagram-аккаунте «Вкусвилла». Публикация набрала более 40 тысяч лайков. В комментариях одни пользователи обещали прекратить посещать магазины сети, а другие — выражали поддержку бренду.
Маргарита Симоньян @M_Simonyan
Ничего не имею против сети 'ВкусВилл'.

Совсем не интересуюсь личной жизнью гомосексуальных пар. Как, впрочем, и гетеросексуальных.

Но покупать во Вкусвилле больше не буду.

Потому что хорошо помню, как это начиналось на Западе.
Денис Чужой @fe_city_boy
Сходил во ВкусВилл, но исключительно в целях поддержки ЛГБТ
Пердимонокль. @Marishkakaaza
ВкусВилл решил зашквариться в этом году и растерять клиентуру.

Лично я теперь в этот магазин - ни ногой! Не хочу платить мудакам деньги за рекламу НЕ НАШИХ ценностей! https://t.co/0juSYHZbNl
парень с мальборо @BoyWithMarlboro
российский магазин «вкусвилл» решил сделать рекламу и рассказать в ней о своих клиентах, и одними из них стала лгбт-семья 🤍🏳‍🌈 как же я рад видеть, что все большее число наших компаний не только уже не боятся, а считают важным говорить о своей поддержке лгбт-людей. спасибо вам! https://t.co/isPe2CVMmj
  • «Для нас важно было показать, что можно быть счастливыми даже вопреки гомофобии. Счастливой, как все другие счастливые семьи. Я получила такое огромное количество поздравлений и поддержки после этой рекламы, что понимаю, что это было не зря. И я очень благодарна людям из „Вкусвилл“ за их здравомыслие и смелость», — рассказывала одна из героинь «Медузе».
  • «В июне мы решили больше рассказывать о семьях и придумали такой материал, который рассказывал бы о разнообразии, стали искать героев, в итоге откликнулось в том числе и пара двух девушек. Такие семьи тоже есть, они тоже ходят в наш магазин, и поскольку мы решили, что все это соответствует нашим ценностям, мы с удовольствием включили их в публикацию: и на сайте, и в соцсетях», — объяснял управляющий фабрикой контента сети Роман Поляков.
  • Через два дня после публикации ритейлер сообщил об угрозах, которые начали поступать представителям компании и героиням материала. Девушкам угрожали физической расправой и называли «фем собаками» и другими оскорбительными словами, писало «МБХ Медиа» 2 июля.
  • Издание отмечало, что негативные комментарии и угрозы начали поступать после репоста статьи одной гомофобной группы в Telegram-канале «Мужского государства».
  • 4 июля «Вкусвилл» удалил статью с сайта и из соцсетей и объяснил её «непрофессионализмом отдельных сотрудников». Вместо первоначального материала и фотографий по ссылке доступен текст с извинениями с подписями руководства, включая основателя компании Андрея Кривенко.

На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков.

Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников.

Цель нашей компании — дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти.

Приносим свои искренние извинения всем своим покупателям, сотрудникам, партнерам и поставщикам.

С уважением,

Андрей Кривенко, основатель

Валера Разгуляев, управляющий информацией

Алена Несифорова, управляющая единой концепцией

Евгений Курвяков, управляющий по развитию

Евгений Римский, управляющий по качеству и закупкам

Татьяна Берестовая, уерриториальная управляющая

Любовь Фролова, уерриториальная управляющая

Рената Юраш, уерриториальная управляющая

Светлана Лопатина, уерриториальная управляющая

Лариса Романовская, управляющая по электронной коммерции

Кирилл Щербаков, уиректор управления микромаркет

Максим Федоров, управляющий по расчету заказов

из публикации «Вкусвилл»
  • До извинений компании Роман Поляков рассказывал, что его подразделение не обязано согласовывать каждую свою публикацию с руководством компании, так что о том, то на сайте появится фото, оно узнало, когда материал был готов.
  • В комментариях к новому тексту пользователи, изначально поддержавшие бренд, отреагировали негативно и назвали разочарованием и позором реакцию бренда.
  • Во «Вкусвилле» заявили, что не планируют увольнять автора материала — Романа Полякова. После скандала из компании никто не ушёл, «политика „ВкусВилла“ не та, чтобы увольнять людей и применять санкции к сотрудникам», рассказала «Открытым медиа» представительница ритейлера.

#вкусвилл

33 33 комментария
6
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0432\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u043b"], "comments": 33, "likes": 6, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 266426, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 05 Jul 2021 13:52:26 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Илья Шишкунов

12

квир психологиня

Партнёрка 

Почему практика советского новояза никак не покинет умы левых борцов за социальную справедливость? 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
6

Партнёрка это партнёрская программа, а не жена чья-то, и вообще, если вы семья, то жена это жена, в конце-концов, если речь про непостоянные отношения, то пишите половой партнёр или там девушка или ещё как, квир это вообще термин из повестки радикального феминизма (что-то на уровне террористической группы), а слова психологиня не существует в принципе, если хотите использовать феминитивы, а их в славянских языках полно, то берите польский вариант уже готовый - психоложка, хотя звучит ещё забавнее 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
5

И да, права ЛГБТ это круто и правильно, как и признание их существования такой рекламой, а вот подлизывание радикальным современным нацистам со взглядами на уровне суждений по цвету кожи и полу "мы вернём своё, нас угнетали, давайте убьем белого мальчика, он насильник" это путь в никуда 

Ответить

Спортивный завод

Илья
0

У маркетолога есть только 300 мс, что-бы завладеть вниманием потребителя. Надо выделяться и экзальтировать нет времени объяснять и думать, поэтому партнерка, психологиня и квир.

Ответить

Максим Петров

Илья
–1

психологиня - это просто улет))))) ржу)))) шедевр русского языка)))

Ответить

Комментарий удален

Катерина Ф

Game
17

Были показаны разные семьи - муж, жена и дети, мать с двумя детьми, девушка с собакой, пара с собакой и мать с двумя дочерьми, с которыми живет девушка одной из них. Каждая семья рассказала, какие продукты из вкусвилла покупает и что они любят готовить.
Почему увидев чьи-то счастливые семьи, у вас в голове возникло подобное?
Получается, что в рекламе нельзя показывать и пожилые пары, иначе вы сразу начинаете фантазировать о геморрое?

Ответить

Game Topia

Катерина
–3

Я даже не смотрел, просто отрывками прочитал. Я наоборот за то, чтобы показывать все. Понимаете? Вот вам показали обычную пару и не очень, и кто уже напрегся. А я смотрю ещё дальше не ограничиваясь стеной в виде непривычных пар. А вы сразу наезжает. У меня вообще нет никаких фантазий и тем более глупых ассоциаций.

Ответить

Комментарий удален

Агнец невинный

4

Проблемы белых людей

Ответить

Pepe Smoke

Агнец
2

вкусвилл помимо Москвы и СПб ещё в ~30 российских городах есть, доброе утро

Ответить

Igor Gorbenko

Pepe
0

ого, аж в 30 городах из 1000+

Ответить

Агнец невинный

Igor
0

и все непосредственной близости к москве https://vkusvill.ru/shops/

Ответить

Агнец невинный

Pepe
0

хехе тока ты забыл уточнить что все эти 30 городов - это города подмосковья
считай та же Москва

Ответить

Pepe Smoke

5

словили хейт от гомофобни

подставили под удар семью

переобулись на лету

словили хейт от лгбт

c-c-c-ombo обоcpaнства

Ответить

Konstantin Prohorov

Pepe
0

Словили хайп на скандале

Ответить

Max Galinskiy

3

Очень дурацкая ситуация для Вкусвилла с точки зрения PR. Обосрались со всех сторон. И либералы и консерваторы "порвались", еще и спихнули все на сотрудников, показав бардак и некомпетентность ответственных людей.
Причем, 90+ % реальных покупателей все равно об этом не узнают. 

Есть замечательный пример "Тануки", которые каждый Июнь на протяжении последних несколько лет без лишних комментариев и статей меняют аватарку на лгбтшную. Все сопутствующие угрозы о бойкоте бизнеса игнорируются, а  оскорбления банятся. И, ничего, растут и развиваются

Ответить

Stanislav Chzhen

3

Эх, сейчас бы все на своих же сотрудников сваливать

Ответить

Сергей Мазур

2

Похер на рекламу, в некоторых точках Вкусвилла творится трешак: гнилые фрукты, грязные полы, коробки валяются на полу. Персонал по быдлянски себя ведет. Хуже Магнита стали.

Ответить

Спортивный завод

Сергей
0

По мере захвата рынка, в магазинах начинает работать все более среднестатистический Россиянин. Необразованные, культурные интеллектуалы с низкой квалификацией быстро закончились. 

Ответить

Сергей Аверин

Сергей
–2

Кто то еще в этой сетевой помойке как бы натуральных продуктов - покупает? У нас пустые стоят, потому что мало того что дерьмо откровенное, так еще и по космическим ценам)) а реклама везде одинаковая- как в пионерлагере, хорошее ж впринципе в рекламе не нуждается

Ответить

василий василюк

1

Не сижу в твиттер. Подскажите, "Пердимонокль", это авторитетный ресурс?

Ответить

ivan krapivin

2
Ответить

DMA

0

Так-с хватит с меня правильного питания

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Вл В

1

Стабильностью повеяло.

Ответить

Konstantin Prohorov

Вл
2

Завоняло

Ответить

Комментарий удален

Юлия

1

Единственный вопрос - "А зачем удалили?" Если вы компания, которая хочет как-то привлечь внимание людей или латентно пропагандировать лгбт-штуки (в рамках приличия), то стойте на своем, а не переобувайтесь при появлении негатива.
Тем более в России, данная тема само-собой много открытой поддержки не наберет.

Ответить

Антоха Казанцев

–2

Если бы не ''Мужское государство'' извиняться бы не пришлось 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Konstantin Prohorov

0

Во «Вкусвилле» заявили, что не планируют увольнять автора материала — Романа Полякова

Значит зацеп на хайп-трейн прошел успешно

Ответить

Мордехай Канальгерух

0

Какой набор уериторриальных управляющих.

Ответить

Ivan Vishnyakov

0

Вкусвил крутой.
Такая акция на западе - лицемерие, а в России - героизм

Ответить

расслабленный пост-хипстер

0

Главное, чтобы Пятерочка не влезла ни в какой пиар-скандал, а то есть станет негде:)

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Mike Kosulin

–1

Во «Вкусвилле» заявили, что не планируют увольнять автора материала

Ура, хоть тут все правильно сделали. А то в это идиотской ситуации(особенно после апдейта), еще и увольнений не хватало.

Ответить

Максим Петров

Mike
0

а уверены, что так все не спланировано? 

Ответить

Комментарий удален

Алексей Штейн

–3

Да могли бы оставить статью, все ровно в случае чего наш народ будет не хуже Грузин. Горжусь их волей и единством

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 33 комментария
TextBack
Дайджест обновлений TextBack. Май-июнь 2021

Много обновлений, связанных с WhatsApp: WhatsApp-кнопки в чат-ботах и автоворонках, улучшения в разделе «Шаблоны WhatsApp», каталог шаблонных сообщений и другие.

2 2 комментария
1
Личный опыт
IntellectoKids
Как я ошибался, развивая EdTech-стартап с 400 000 пользователей по всему миру

В 2017 году мы с партнером запустили первое мобильное приложение для детей. Я занял позицию CEO и, за отсутствием большого релевантного опыта, практически с самого начала стал совершать ошибки. Я не умел толком «плавать» — и, можно сказать, внезапно оказался в открытом океане.

22 22 комментария
32
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Московский акселератор
Demo day трека FutureBank программы «Московской акселератор» пройдет в онлайн формате

8 июля состоится Demo day трека FutureBank программы «Московский акселератор». Финалисты программы представят свои проекты перед экспертным жюри. По итогу мероприятия будут определены победители программы.

0 Обсудить
1
РН-БашНИПИнефть
Как Data Science может привести в нефтянку

История о том, как я поменял сферу деятельности, что послужило мотивацией, и как я попал в научный институт Роснефти.

0 Обсудить
0
Маркетинг
Гриша Бормотин
«ВкусВилл». Краткий разбор ситуации

На самом деле не «ошибка»

77 77 комментариев
13
Дизайн
Mojo
Самоирония в урбанистике: как мы разработали фирстиль для общественного движения «Родная Земля»

Техзадание хорошее и проект интересный. Без иронии, потому что весь лимит ушёл на логотип.

1 1 комментарий
6
Офис
Nazigul Jusupova
Гендиректор облачной платформы Okta попросил 3500 сотрудников рассказать ему о своём отпуске для борьбы с выгоранием Статьи редакции

Проблемы выгорания должны решать руководители, в частности, напоминать о необходимости отдыха, считает Тодд МакКиннон.

6 6 комментариев
7
Торговля
Маша Цепелева
«Пятёрочка» открыла в Москве двухэтажный магазин с коворкингом и без кассиров Статьи редакции

Покупатели сами сканируют товары и оплачивают их через приложение или на кассе самообслуживания.

Коворкинг  на втором этаже «Пятёрочка»
232 232 комментария
105
Лаборатория Касперского
Что угрожает промышленному интернету вещей и как от этого защититься

Интернет вещей (IoT) — одна из ключевых технологий промышленной революции 4.0. В индустриальном секторе у него большое будущее, состояться которому может помешать растущее число киберугроз. Но решение есть. Расскажем о нем в этом материале и в рамках онлайн-конференции KasperskyOS Night 2021 Summer Edition.

0 Обсудить
2
Право
Маша Цепелева
Путин подписал закон об удалении порочащей честь информации без решения суда Статьи редакции

Принимать решение будет прокуратура по заявлению от пострадавшего.

99 99 комментариев
21
М.Видео-Эльдорадо
ЭльдоCode: больше чем просто хакатон
0 Обсудить
0
Больше статей
null