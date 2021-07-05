Хронология: «Вкусвилл» сделал рекламу с ЛГБТ-парой, а потом удалил и извинился за «непрофессионализм сотрудников» Статьи редакции
Публикация продержалась пять дней.
- 30 июня российский ритейлер «Вкусвилл» опубликовал статью «Рецепты семейного счастья» о семьях своих клиентов — с рассказами и фотографиями. Среди пяти семей одна — однополая женская пара, а также сестра одной из девушек и её мать.
- История однополой пары называлась «Полный матриархат». «Семья — не столько родство по крови или штамп в паспорте. Семья это любящие нас люди. Те, кто всегда могут поддержать и прикрыть. Люди, с которыми мы вместе идём по жизни. И любые изменения в их судьбе напрямую затрагивают нас», — говорилось в статье.
- Статья доступна в веб-архиве. Компания присвоила ей рейтинг 18+ и предупредила: «Это впервые в истории "Вкусвилла". Однако мы считаем, что не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием. Советуем взвесить все "за" и "против", прежде чем читать этот репортаж».
- Фотография девушек появилась также и в Instagram-аккаунте «Вкусвилла». Публикация набрала более 40 тысяч лайков. В комментариях одни пользователи обещали прекратить посещать магазины сети, а другие — выражали поддержку бренду.
- «Для нас важно было показать, что можно быть счастливыми даже вопреки гомофобии. Счастливой, как все другие счастливые семьи. Я получила такое огромное количество поздравлений и поддержки после этой рекламы, что понимаю, что это было не зря. И я очень благодарна людям из „Вкусвилл“ за их здравомыслие и смелость», — рассказывала одна из героинь «Медузе».
- «В июне мы решили больше рассказывать о семьях и придумали такой материал, который рассказывал бы о разнообразии, стали искать героев, в итоге откликнулось в том числе и пара двух девушек. Такие семьи тоже есть, они тоже ходят в наш магазин, и поскольку мы решили, что все это соответствует нашим ценностям, мы с удовольствием включили их в публикацию: и на сайте, и в соцсетях», — объяснял управляющий фабрикой контента сети Роман Поляков.
- Через два дня после публикации ритейлер сообщил об угрозах, которые начали поступать представителям компании и героиням материала. Девушкам угрожали физической расправой и называли «фем собаками» и другими оскорбительными словами, писало «МБХ Медиа» 2 июля.
- Издание отмечало, что негативные комментарии и угрозы начали поступать после репоста статьи одной гомофобной группы в Telegram-канале «Мужского государства».
- 4 июля «Вкусвилл» удалил статью с сайта и из соцсетей и объяснил её «непрофессионализмом отдельных сотрудников». Вместо первоначального материала и фотографий по ссылке доступен текст с извинениями с подписями руководства, включая основателя компании Андрея Кривенко.
- До извинений компании Роман Поляков рассказывал, что его подразделение не обязано согласовывать каждую свою публикацию с руководством компании, так что о том, то на сайте появится фото, оно узнало, когда материал был готов.
- В комментариях к новому тексту пользователи, изначально поддержавшие бренд, отреагировали негативно и назвали разочарованием и позором реакцию бренда.
- Во «Вкусвилле» заявили, что не планируют увольнять автора материала — Романа Полякова. После скандала из компании никто не ушёл, «политика „ВкусВилла“ не та, чтобы увольнять людей и применять санкции к сотрудникам», рассказала «Открытым медиа» представительница ритейлера.
квир психологиня
Партнёрка
Почему практика советского новояза никак не покинет умы левых борцов за социальную справедливость?
Партнёрка это партнёрская программа, а не жена чья-то, и вообще, если вы семья, то жена это жена, в конце-концов, если речь про непостоянные отношения, то пишите половой партнёр или там девушка или ещё как, квир это вообще термин из повестки радикального феминизма (что-то на уровне террористической группы), а слова психологиня не существует в принципе, если хотите использовать феминитивы, а их в славянских языках полно, то берите польский вариант уже готовый - психоложка, хотя звучит ещё забавнее
И да, права ЛГБТ это круто и правильно, как и признание их существования такой рекламой, а вот подлизывание радикальным современным нацистам со взглядами на уровне суждений по цвету кожи и полу "мы вернём своё, нас угнетали, давайте убьем белого мальчика, он насильник" это путь в никуда
Спортивный завод
У маркетолога есть только 300 мс, что-бы завладеть вниманием потребителя. Надо выделяться и экзальтировать нет времени объяснять и думать, поэтому партнерка, психологиня и квир.
Комментарий удален
Были показаны разные семьи - муж, жена и дети, мать с двумя детьми, девушка с собакой, пара с собакой и мать с двумя дочерьми, с которыми живет девушка одной из них. Каждая семья рассказала, какие продукты из вкусвилла покупает и что они любят готовить.
Почему увидев чьи-то счастливые семьи, у вас в голове возникло подобное?
Получается, что в рекламе нельзя показывать и пожилые пары, иначе вы сразу начинаете фантазировать о геморрое?
Я даже не смотрел, просто отрывками прочитал. Я наоборот за то, чтобы показывать все. Понимаете? Вот вам показали обычную пару и не очень, и кто уже напрегся. А я смотрю ещё дальше не ограничиваясь стеной в виде непривычных пар. А вы сразу наезжает. У меня вообще нет никаких фантазий и тем более глупых ассоциаций.
Комментарий удален
Проблемы белых людей
вкусвилл помимо Москвы и СПб ещё в ~30 российских городах есть, доброе утро
ого, аж в 30 городах из 1000+
хехе тока ты забыл уточнить что все эти 30 городов - это города подмосковья
считай та же Москва
словили хейт от гомофобни
подставили под удар семью
переобулись на лету
словили хейт от лгбт
c-c-c-ombo обоcpaнства
Очень дурацкая ситуация для Вкусвилла с точки зрения PR. Обосрались со всех сторон. И либералы и консерваторы "порвались", еще и спихнули все на сотрудников, показав бардак и некомпетентность ответственных людей.
Причем, 90+ % реальных покупателей все равно об этом не узнают.
Есть замечательный пример "Тануки", которые каждый Июнь на протяжении последних несколько лет без лишних комментариев и статей меняют аватарку на лгбтшную. Все сопутствующие угрозы о бойкоте бизнеса игнорируются, а оскорбления банятся. И, ничего, растут и развиваются
Похер на рекламу, в некоторых точках Вкусвилла творится трешак: гнилые фрукты, грязные полы, коробки валяются на полу. Персонал по быдлянски себя ведет. Хуже Магнита стали.
Спортивный завод
По мере захвата рынка, в магазинах начинает работать все более среднестатистический Россиянин. Необразованные, культурные интеллектуалы с низкой квалификацией быстро закончились.
Кто то еще в этой сетевой помойке как бы натуральных продуктов - покупает? У нас пустые стоят, потому что мало того что дерьмо откровенное, так еще и по космическим ценам)) а реклама везде одинаковая- как в пионерлагере, хорошее ж впринципе в рекламе не нуждается
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Стабильностью повеяло.
Комментарий удален
Единственный вопрос - "А зачем удалили?" Если вы компания, которая хочет как-то привлечь внимание людей или латентно пропагандировать лгбт-штуки (в рамках приличия), то стойте на своем, а не переобувайтесь при появлении негатива.
Тем более в России, данная тема само-собой много открытой поддержки не наберет.
Комментарий удален
Комментарий удален
Во «Вкусвилле» заявили, что не планируют увольнять автора материала — Романа Полякова
Значит зацеп на хайп-трейн прошел успешно
Главное, чтобы Пятерочка не влезла ни в какой пиар-скандал, а то есть станет негде:)
Комментарий удален
Комментарий удален
Во «Вкусвилле» заявили, что не планируют увольнять автора материала
Ура, хоть тут все правильно сделали. А то в это идиотской ситуации(особенно после апдейта), еще и увольнений не хватало.
Комментарий удален
Да могли бы оставить статью, все ровно в случае чего наш народ будет не хуже Грузин. Горжусь их волей и единством
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Много обновлений, связанных с WhatsApp: WhatsApp-кнопки в чат-ботах и автоворонках, улучшения в разделе «Шаблоны WhatsApp», каталог шаблонных сообщений и другие.
В 2017 году мы с партнером запустили первое мобильное приложение для детей. Я занял позицию CEO и, за отсутствием большого релевантного опыта, практически с самого начала стал совершать ошибки. Я не умел толком «плавать» — и, можно сказать, внезапно оказался в открытом океане.
8 июля состоится Demo day трека FutureBank программы «Московский акселератор». Финалисты программы представят свои проекты перед экспертным жюри. По итогу мероприятия будут определены победители программы.
История о том, как я поменял сферу деятельности, что послужило мотивацией, и как я попал в научный институт Роснефти.
Техзадание хорошее и проект интересный. Без иронии, потому что весь лимит ушёл на логотип.
Проблемы выгорания должны решать руководители, в частности, напоминать о необходимости отдыха, считает Тодд МакКиннон.
Покупатели сами сканируют товары и оплачивают их через приложение или на кассе самообслуживания.
Интернет вещей (IoT) — одна из ключевых технологий промышленной революции 4.0. В индустриальном секторе у него большое будущее, состояться которому может помешать растущее число киберугроз. Но решение есть. Расскажем о нем в этом материале и в рамках онлайн-конференции KasperskyOS Night 2021 Summer Edition.
Принимать решение будет прокуратура по заявлению от пострадавшего.