{"items":[{"comment_id":2997275,"subsite_id":199116,"user_id":865720,"type":"comment_add","id":2997275,"hash":"ec6a64be5d890c9c21f9a5045b6b72dc","date":1625486361,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/264358-just-servis-dlya-poiska-komand-i-rekrutinga-sportsmenov-v-sporte?comment=2997275","text":"\u0421\u043f\u043e\u0440\u0442\u0441\u043c\u0435\u043d \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e JUST, \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430, \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432\u044b\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u044f\u043c\u0443\u044e \u043d\u0430\u00a0 \u043a\u043b\u0443\u0431 \u0438\u043b\u0438 \u0430\u043a\u0430\u0434\u0435\u043c\u0438\u044e. \u042d\u0442\u043e \u0435\u0433\u043e \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440. \u041f\u043b\u044e\u0441, \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 JUST \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0438 \u043d\u0430\u043b\u0430\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0441\u043e \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0441\u043c\u0435\u043d\u0430\u043c\u0438, \u0441\u0432\u044f\u0437\u044c \u0434\u0432\u0443\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u044f\u044f.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":865720,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/865720-pavel-perelomov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f92c841e-1588-511f-a486-5caae4f5675b\/","name":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u041f\u0435\u0440\u0435\u043b\u043e\u043c\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":264358,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/264358-just-servis-dlya-poiska-komand-i-rekrutinga-sportsmenov-v-sporte","title":"Just \u2014 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434 \u0438 \u0440\u0435\u043a\u0440\u0443\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0441\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997276,"subsite_id":199123,"user_id":53346,"type":"comment_add","id":2997276,"hash":"dfb77fb9e2c20429babd673407b7cb90","date":1625486362,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/265742-kosyak-sotrudnika-stoil-nam-million-rubley-kak-my-sozdali-servis-kotoryy-ishchet-oshibki-v-reklamnyh-kabinetah?comment=2997276","text":"\u0412\u0415\u0420\u041d\u041e, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u044b\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044c \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435\u00a0 - \u0442\u0430\u043a \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u0438 \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442.

Adsensor \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0451\u0442 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0434\u0440\u044f\u0434\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u043b\u0438\u0434\u043e\u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e \u043d\u0438 \u0432 \u0447\u044c\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430\u0445.

\u041e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0437\u044f\u0442\u043e\u0441\u0442\u044c - \u0442\u043e \u0447\u0442\u043e \u0432 \u043d\u0430\u0441 \u0446\u0435\u043d\u044f\u0442.



\u041d\u0430 \u0441\u0447\u0451\u0442 \"\u0433\u0440\u0443\u0431\u043e\u0441\u0442\u0438\":

\u0412\u044b \u043f\u0440\u0430\u0432\u044b, \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0430\u043c \u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u043f\u0440\u0438\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \"\u0436\u0435\u0441\u0442\u043a\u0438\u0439 \u0442\u043e\u043d \u043e\u0444 \u0432\u043e\u0439\u0441\", \u043d\u043e \u044d\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e\u0439 \u0438\u0434\u0435\u0435\u0439.

\u041c\u043e\u0435\u0439 \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e\u0439 \u0438\u0434\u0435\u0435\u0439.

\u0418\u0437-\u0437\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u043c\u0430\u043b\u043e \u0432\u0435\u0441\u0435\u043b\u044c\u044f \u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435\u0434\u043e\u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0439.

\u042f \u043d\u0435 \u0433\u043e\u0440\u0436\u0443\u0441\u044c \u044d\u0442\u0438\u043c \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0438 \u043c\u044b \u0435\u0433\u043e \u0438\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438.



\u041d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c:\u00a0

\"\u0414\u043b\u044f \u043c\u0435\u043d\u044f \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043a \u043d\u0435\u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u0442\u0435\u043d\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435\u0443\u0432\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0442\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432. \"

\u0414\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a \u0432\u0430\u0448\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e, \u043d\u043e \u043d\u0430 \u043c\u043e\u0439 \u0432\u0437\u0433\u043b\u044f\u0434 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442\u00a0 \u0440\u0430\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u0438\u044f \"\u044d\u0442\u0438\u043a\u0438\" \u0438 \"\u043a\u043e\u043c\u043f\u0435\u0442\u0435\u043d\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\" - \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u043e\u0434\u043d\u043e \u0438 \u0442\u043e\u0436\u0435.



\u0418 \u0434\u0430, \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u043e \u0447\u0442\u043e \u0432\u044b \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u044d\u0442\u043e \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435:

\"\u0432\u0430\u0448 \u043f\u043e\u0434\u0440\u044f\u0434\u0447\u0438\u043a \u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u0435\u0446, \u0437\u0430 \u0442\u0435 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0432\u044b \u0435\u043c\u0443 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u0435, \u043e\u043d \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u0441\u0432\u043e\u044e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443, \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u0430\u0440\u0430 \u043c\u0435\u043b\u043a\u0438\u0445 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0447\u0435\u0442\u043e\u0432, \u0432\u043e\u0442 \u043e\u043d\u0438.....\"

\u041c\u044b \u0440\u043e\u0432\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043f\u0438\u0448\u0435\u043c, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0443 \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0435\u0442 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043e\u043a \u0438\/\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u043d\u0435\u0442 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0447\u0430\u043d\u0438\u0439.

\u041a\u0440\u0443\u0442\u043e, \u0434\u0430?)))))



\u0415\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0434\u043e - \u043f\u0440\u0438\u0430\u0442\u0442\u0430\u0447\u0443 \u043f\u0440\u0443\u0444.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":53346,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/53346-andrey-smurygov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/85e65940-1942-7cf2-a2de-2726b822e103\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0421\u043c\u0443\u0440\u044b\u0433\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":265742,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/265742-kosyak-sotrudnika-stoil-nam-million-rubley-kak-my-sozdali-servis-kotoryy-ishchet-oshibki-v-reklamnyh-kabinetah","title":"\u00ab\u041a\u043e\u0441\u044f\u043a \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b \u043d\u0430\u043c \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439\u00bb: \u043a\u0430\u043a \u043c\u044b \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0438\u0449\u0435\u0442 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 \u0432 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u0430\u0431\u0438\u043d\u0435\u0442\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997277,"subsite_id":200564,"user_id":463897,"type":"comment_add","id":2997277,"hash":"5b9df9b93f6fc75d40ce74e93ffa28ee","date":1625486370,"url":"https:\/\/vc.ru\/office\/266503-gendirektor-oblachnoy-platformy-okta-poprosil-3500-sotrudnikov-rasskazat-emu-o-svoem-otpuske-dlya-borby-s-vygoraniem?comment=2997277","text":"\u041e\u0434\u0438\u043d-\u0434\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430 '\u043f\u0440\u043e\u0447\u0442\u0451\u0442\" \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0443\u0439\u0434\u0443\u0442 \u0432 \u043f\u0430\u043f\u043a\u0443 \u0441\u043f\u0430\u043c | \u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u0430. \u0410 \u0441\u0430\u043c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u0441 \u043f\u0440\u0435\u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u0438\u043c \u0443\u0434\u0430\u0432\u043e\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435\u043c \u0447\u0438\u0442\u0430\u043b \u0438 \u0447\u0442\u043e \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0438\u0433\u0440\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u044e\u044e \u0440\u043e\u043b\u044c \u0438 \u043b\u044f \u043b\u044f \u043b\u044f. \u0418 \u0435\u0449\u0435 \u0441\u0442\u043e \u0440\u0430\u0437 \u043f\u043e\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442 \u0441\u043b\u043e\u0432\u043e guys, awesome, great, together, team.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":463897,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/463897-john-fima","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5081f286-a5eb-658a-287d-3f9dc7db4893\/","name":"John Fima","isVerified":false},"content":{"id":266503,"url":"https:\/\/vc.ru\/office\/266503-gendirektor-oblachnoy-platformy-okta-poprosil-3500-sotrudnikov-rasskazat-emu-o-svoem-otpuske-dlya-borby-s-vygoraniem","title":"\u0413\u0435\u043d\u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u044b Okta \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b 3500 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0435\u043c\u0443 \u043e \u0441\u0432\u043e\u0451\u043c \u043e\u0442\u043f\u0443\u0441\u043a\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b \u0441 \u0432\u044b\u0433\u043e\u0440\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997279,"subsite_id":199114,"user_id":132246,"type":"comment_add","id":2997279,"hash":"8dd1e797170dfba0f911d3636a3f0def","date":1625486377,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/266482-samoironiya-v-urbanistike-kak-my-razrabotali-firstil-dlya-obshchestvennogo-dvizheniya-rodnaya-zemlya?comment=2997279","text":"\u0426\u0432\u0435\u0442\u0430 RGB \u2014 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":132246,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/132246-kobzon-higgsa","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5e41be3c-d72b-5572-8835-290eb9975dbc\/","name":"\u041a\u043e\u0431\u0437\u043e\u043d \u0425\u0438\u0433\u0433\u0441\u0430","isVerified":false},"content":{"id":266482,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/266482-samoironiya-v-urbanistike-kak-my-razrabotali-firstil-dlya-obshchestvennogo-dvizheniya-rodnaya-zemlya","title":"\u0421\u0430\u043c\u043e\u0438\u0440\u043e\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0443\u0440\u0431\u0430\u043d\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0435: \u043a\u0430\u043a \u043c\u044b \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0444\u0438\u0440\u0441\u0442\u0438\u043b\u044c \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u00ab\u0420\u043e\u0434\u043d\u0430\u044f \u0417\u0435\u043c\u043b\u044f\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997280,"subsite_id":199123,"user_id":53346,"type":"comment_add","id":2997280,"hash":"5df4d8e8feb58ca4cefc5a2d53749d54","date":1625486382,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/265742-kosyak-sotrudnika-stoil-nam-million-rubley-kak-my-sozdali-servis-kotoryy-ishchet-oshibki-v-reklamnyh-kabinetah?comment=2997280","text":"\u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u043b, \u0441\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":53346,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/53346-andrey-smurygov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/85e65940-1942-7cf2-a2de-2726b822e103\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0421\u043c\u0443\u0440\u044b\u0433\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":265742,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/265742-kosyak-sotrudnika-stoil-nam-million-rubley-kak-my-sozdali-servis-kotoryy-ishchet-oshibki-v-reklamnyh-kabinetah","title":"\u00ab\u041a\u043e\u0441\u044f\u043a \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b \u043d\u0430\u043c \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439\u00bb: \u043a\u0430\u043a \u043c\u044b \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0438\u0449\u0435\u0442 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 \u0432 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u0430\u0431\u0438\u043d\u0435\u0442\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997281,"subsite_id":199124,"user_id":394931,"type":"comment_add","id":2997281,"hash":"0eb2b26442bbf1835260dcb828acbc58","date":1625486383,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/266265-tinkoff-poteri-pri-otklyuchenii-podpiski-pro-sostavili-800-rubley-a-otpiska-ot-premium-zanyala-dva-dnya?comment=2997281","text":"\u0414\u0430\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u0443\u0442\u0430\u0442\u044c \"\u043c\u043d\u0435 \u0431\u044b \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b\u043e\u0441\u044c\" \u0441 \"\u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c\". \u0411\u0430\u043d\u043a\u0438, \u0434\u0430 \u0438 \u0441\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b, \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a, \u043a\u0430\u043a \u0438\u043c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0430\u044e\u0442. \u0410 \u0442\u043e \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430\u043c, \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c, \u043d\u0435 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e \u0447\u0435\u043c \u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0442\u0430\u043a \u0434\u0430\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0440\u0443\u0431\u043b\u0451\u043c \u0438 \u0438 \u0443\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043e\u0442 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043d\u0430\u043c \u043d\u0435 \u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f. \u042f \u0442\u0430\u043a \u043e\u0442 \u043c\u0442\u0441 \u0443\u0448\u0451\u043b, \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b\u043b \u0438\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 10 \u043b\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":394931,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/394931-anton-supert","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/86bb88b9-453d-c611-6f85-0d8717570792\/","name":"\u0410\u043d\u0442\u043e\u043d \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440\u0442","isVerified":false},"content":{"id":266265,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/266265-tinkoff-poteri-pri-otklyuchenii-podpiski-pro-sostavili-800-rubley-a-otpiska-ot-premium-zanyala-dva-dnya","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb: \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 Pro \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 800 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439, \u0430 \u043e\u0442\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043e\u0442 Premium \u0437\u0430\u043d\u044f\u043b\u0430 \u0434\u0432\u0430 \u0434\u043d\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997284,"subsite_id":199123,"user_id":53346,"type":"comment_add","id":2997284,"hash":"911dec9884aa4105d154290df688ca6f","date":1625486411,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/265742-kosyak-sotrudnika-stoil-nam-million-rubley-kak-my-sozdali-servis-kotoryy-ishchet-oshibki-v-reklamnyh-kabinetah?comment=2997284","text":"\u0441\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e. \u041f\u043e\u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0443\u0435\u0442\u0435 \u043a\u0430\u043a?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":53346,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/53346-andrey-smurygov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/85e65940-1942-7cf2-a2de-2726b822e103\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0421\u043c\u0443\u0440\u044b\u0433\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":265742,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/265742-kosyak-sotrudnika-stoil-nam-million-rubley-kak-my-sozdali-servis-kotoryy-ishchet-oshibki-v-reklamnyh-kabinetah","title":"\u00ab\u041a\u043e\u0441\u044f\u043a \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b \u043d\u0430\u043c \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439\u00bb: \u043a\u0430\u043a \u043c\u044b \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0438\u0449\u0435\u0442 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 \u0432 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u0430\u0431\u0438\u043d\u0435\u0442\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997286,"subsite_id":199122,"user_id":308790,"type":"comment_add","id":2997286,"hash":"352d2378486ea9b87baef7bc150e4475","date":1625486436,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/266364-pyaterochka-otkryla-v-moskve-dvuhetazhnyy-magazin-s-kovorkingom-i-bez-kassirov?comment=2997286","text":"\u0410 \u0433\u0434\u0435 \u0432 \u041f\u0435\u0440\u043c\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":308790,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/308790-andrey-melnik","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c18567db-8ef8-aa86-fdab-1c4532a5822a\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u041c\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a","isVerified":false},"content":{"id":266364,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/266364-pyaterochka-otkryla-v-moskve-dvuhetazhnyy-magazin-s-kovorkingom-i-bez-kassirov","title":"\u00ab\u041f\u044f\u0442\u0451\u0440\u043e\u0447\u043a\u0430\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u043b\u0430 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u0434\u0432\u0443\u0445\u044d\u0442\u0430\u0436\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d \u0441 \u043a\u043e\u0432\u043e\u0440\u043a\u0438\u043d\u0433\u043e\u043c \u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0430\u0441\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997287,"subsite_id":199124,"user_id":6740,"type":"comment_add","id":2997287,"hash":"5a343e4b17717d73d053810336635abb","date":1625486437,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/266292-ingrad-zatyagivanie-processov-otsutstvie-podderzhki-pri-mnozhestve-nedochetov-i-drugie-problemy-s-kotorymi-ya-stolknulsya?comment=2997287","text":"\u041f\u0440\u0438 \u0441\u0440\u043e\u043a\u0435 \u0441\u0434\u0430\u0447\u0438 \u0432 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u0435 2020? \u0412\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u044d\u043f\u0438\u0434\u0435\u043c\u0438\u0438 \u043d\u0430\u0448\u0435 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u043e \u0437\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0430 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435. \u0422\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430 \u0437\u0430 \u0441\u0440\u043e\u043a \u0441 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f \u043f\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e\u0435-\u0442\u043e-\u0442\u0430\u043c-\u0447\u0438\u0441\u043b\u043e \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6740,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/6740-rosspam","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/8b\/5f\/5b\/07e8ab420d488b.jpg","name":"\u0420\u043e\u0441\u0421\u043f\u0430\u043c","isVerified":false},"content":{"id":266292,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/266292-ingrad-zatyagivanie-processov-otsutstvie-podderzhki-pri-mnozhestve-nedochetov-i-drugie-problemy-s-kotorymi-ya-stolknulsya","title":"\u00ab\u0418\u043d\u0433\u0440\u0430\u0434\u00bb: \u0437\u0430\u0442\u044f\u0433\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0432, \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0447\u0435\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b, \u0441 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c\u0438 \u044f \u0441\u0442\u043e\u043b\u043a\u043d\u0443\u043b\u0441\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997288,"subsite_id":199123,"user_id":53346,"type":"comment_add","id":2997288,"hash":"9452ec170909a5da97837eb4edea6825","date":1625486464,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/265742-kosyak-sotrudnika-stoil-nam-million-rubley-kak-my-sozdali-servis-kotoryy-ishchet-oshibki-v-reklamnyh-kabinetah?comment=2997288","text":"\u043d\u0443 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u043a\u043e\u0441\u044f\u0447\u0438\u0442\u044c \u0438\/\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c\u0443 \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u044e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0438 \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u0441\u044f\u043a\u0438 - \u0442\u043e \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0447\u0442\u043e\u0431 \u0435\u0433\u043e \u0438\u0437\u0431\u0435\u0436\u0430\u0442\u044c, \u043d\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":53346,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/53346-andrey-smurygov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/85e65940-1942-7cf2-a2de-2726b822e103\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0421\u043c\u0443\u0440\u044b\u0433\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":265742,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/265742-kosyak-sotrudnika-stoil-nam-million-rubley-kak-my-sozdali-servis-kotoryy-ishchet-oshibki-v-reklamnyh-kabinetah","title":"\u00ab\u041a\u043e\u0441\u044f\u043a \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b \u043d\u0430\u043c \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439\u00bb: \u043a\u0430\u043a \u043c\u044b \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0438\u0449\u0435\u0442 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 \u0432 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u0430\u0431\u0438\u043d\u0435\u0442\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997289,"subsite_id":199124,"user_id":733497,"type":"comment_add","id":2997289,"hash":"36573074c1de4ea584e5540f858023a5","date":1625486469,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/266265-tinkoff-poteri-pri-otklyuchenii-podpiski-pro-sostavili-800-rubley-a-otpiska-ot-premium-zanyala-dva-dnya?comment=2997289","text":"\u042f\u0441\u043d\u043e, \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442, \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u043d\u0430\u0436\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":733497,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/733497-dmitriy-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c5c3be68-f5c7-5b9e-845c-13b4a050fec3\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":266265,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/266265-tinkoff-poteri-pri-otklyuchenii-podpiski-pro-sostavili-800-rubley-a-otpiska-ot-premium-zanyala-dva-dnya","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb: \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 Pro \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 800 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439, \u0430 \u043e\u0442\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043e\u0442 Premium \u0437\u0430\u043d\u044f\u043b\u0430 \u0434\u0432\u0430 \u0434\u043d\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997290,"subsite_id":199120,"user_id":657175,"type":"comment_add","id":2997290,"hash":"c195e9bdc17b30429b7142382b49819c","date":1625486496,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/266420-putin-podpisal-zakon-ob-udalenii-porochashchey-chest-informacii-bez-resheniya-suda?comment=2997290","text":"\ud83d\ude06","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":657175,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/657175-artyom-lyapin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e6312714-9618-5bb3-b7f6-bd1b6b2e4f0a\/","name":"Artyom Lyapin","isVerified":false},"content":{"id":266420,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/266420-putin-podpisal-zakon-ob-udalenii-porochashchey-chest-informacii-bez-resheniya-suda","title":"\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d \u043e\u0431 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0440\u043e\u0447\u0430\u0449\u0435\u0439 \u0447\u0435\u0441\u0442\u044c \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0443\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997291,"subsite_id":199119,"user_id":50686,"type":"comment_add","id":2997291,"hash":"863019a70b7de0d36afdb0b222d36dad","date":1625486504,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/259050-v-rossii-samye-bolshie-v-mire-nalogi?comment=2997291","text":"\u0422.\u0435. \u0434\u043b\u044f \u0437\u043e\u043c\u0431\u043e\u044f\u0449\u0438\u043a\u0430 \u043d\u043e\u0440\u043c \u0441 \u0440\u0430\u0434\u043e\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c \u043b\u0438\u0446\u043e\u043c \u0432\u0435\u0449\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0430\u0434\u043e\u0435\u0432, \u0430 \u0434\u043b\u044f \u043e\u043f\u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0431\u044b\u0442\u044c \u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435\u0439\u0442\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c?

>\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u043b \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0441\u0442\u043e+ \u0431\u0430\u043a\u0441\u043e\u0432 \u0442.\u043a. \u0434\u043b\u0438\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442 \u0441 \u043b\u0430\u0433\u043e\u043c \u0432 9 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 \u043e\u0442 \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0444\u0442\u044f\u043d\u043a\u0443.

\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0431\u044b \u0446\u0435\u043d\u0430 \u043d\u0435\u0444\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0431\u044b, \u0442\u043e \u0438 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0439 \u0431\u044b \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0448\u044c \u043a\u043e\u043f\u0435\u0439\u043a\u0438, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0430.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":50686,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/50686-denis-demidov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4920bf68-a5e5-b2e3-3d50-33d5119ef847\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0414\u0435\u043c\u0438\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":259050,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/259050-v-rossii-samye-bolshie-v-mire-nalogi","title":"\u0412 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0435 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997292,"subsite_id":199113,"user_id":25712,"type":"comment_add","id":2997292,"hash":"102878cf922628e04451ce5ccf555c4e","date":1625486521,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/266407-vkusvill-kratkiy-razbor-situacii?comment=2997292","text":"\u0432 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0440\u0435\u0441\u0442\u043a\u0435 \u0438 \u0430\u0437\u0431\u0443\u043a\u0435 \u0432\u043a\u0443\u0441\u0430) \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0438\u0442\u0435\u0439\u043b\u0435\u0440\u044b \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u044e\u0442 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0437\u0430\u0431\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044c \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043a\u0430\u043a \u0432\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u043b \u0438 \u043c\u0435\u043b\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0435\u0442\u0438. \u0430\u0448\u0430\u043d - \u043f\u043e\u043c\u043e\u0439\u043a\u0430, \u0442\u0430\u043c \u043c\u044f\u0441\u043e \u043b\u0435\u0436\u0438\u0442 \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0441 \u0437\u043e\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0433\u0443\u0437\u043a\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0445 \u0441\u043e\u043b\u044f\u0440\u044b \u043e\u0442\u0447\u0435\u0442\u043b\u0438\u0432\u043e \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u0435\u043d \u0432 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e\u043c \u0437\u0430\u043b\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":25712,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/25712-roman-kuvshinnikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c59d8347-c027-f038-b188-a2870c295868\/","name":"Roman Kuvshinnikov","isVerified":false},"content":{"id":266407,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/266407-vkusvill-kratkiy-razbor-situacii","title":"\u00ab\u0412\u043a\u0443\u0441\u0412\u0438\u043b\u043b\u00bb. \u041a\u0440\u0430\u0442\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0431\u043e\u0440\u00a0\u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997294,"subsite_id":199124,"user_id":733497,"type":"comment_add","id":2997294,"hash":"92658c47a24552af3338c95a26cf21bc","date":1625486578,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/266265-tinkoff-poteri-pri-otklyuchenii-podpiski-pro-sostavili-800-rubley-a-otpiska-ot-premium-zanyala-dva-dnya?comment=2997294","text":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443?","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c27906d0-1462-503f-ae20-9306623647dc\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":733497,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/733497-dmitriy-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c5c3be68-f5c7-5b9e-845c-13b4a050fec3\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":266265,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/266265-tinkoff-poteri-pri-otklyuchenii-podpiski-pro-sostavili-800-rubley-a-otpiska-ot-premium-zanyala-dva-dnya","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb: \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438 Pro \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 800 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439, \u0430 \u043e\u0442\u043f\u0438\u0441\u043a\u0430 \u043e\u0442 Premium \u0437\u0430\u043d\u044f\u043b\u0430 \u0434\u0432\u0430 \u0434\u043d\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997295,"subsite_id":199119,"user_id":50686,"type":"comment_add","id":2997295,"hash":"434f16f692a670c247732aa465be3a99","date":1625486607,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/259050-v-rossii-samye-bolshie-v-mire-nalogi?comment=2997295","text":"\u042f \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u044e \u043d\u0430\u0441\u0442\u0430\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0438 \u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u044b \u0432 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u043c \u0432\u0438\u0434\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0441\u0434\u0443\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u043f\u0443\u0441\u0442\u044c \u0438 \u043f\u043e \u0441\u0445\u0435\u043c\u0435 \u0434\u0432\u0430 \u0448\u0430\u0433\u0430 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0435\u0434, \u043e\u0434\u0438\u043d \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":50686,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/50686-denis-demidov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4920bf68-a5e5-b2e3-3d50-33d5119ef847\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0414\u0435\u043c\u0438\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":259050,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/259050-v-rossii-samye-bolshie-v-mire-nalogi","title":"\u0412 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0435 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997296,"subsite_id":199113,"user_id":26005,"type":"comment_add","id":2997296,"hash":"2a30cdcb8e19bbb7a4452604f1b48c7e","date":1625486616,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/266426-hronologiya-vkusvill-sdelal-reklamu-s-lgbt-paroy-a-potom-udalil-i-izvinilsya-za-neprofessionalizm-sotrudnikov?comment=2997296","text":"\u0445\u0435\u0445\u0435 \u0442\u043e\u043a\u0430 \u0442\u044b \u0437\u0430\u0431\u044b\u043b \u0443\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u044d\u0442\u0438 30 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432 - \u044d\u0442\u043e \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u044c\u044f

\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0439 \u0442\u0430 \u0436\u0435 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/354371c6-6396-5716-a0ee-9fd443214c98\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":26005,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/26005-agnec-nevinnyy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f67a3c3a-1bd7-7b4b-698a-0de94cb9ba5b\/","name":"\u0410\u0433\u043d\u0435\u0446 \u043d\u0435\u0432\u0438\u043d\u043d\u044b\u0439","isVerified":false},"content":{"id":266426,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/266426-hronologiya-vkusvill-sdelal-reklamu-s-lgbt-paroy-a-potom-udalil-i-izvinilsya-za-neprofessionalizm-sotrudnikov","title":"\u0425\u0440\u043e\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f: \u00ab\u0412\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u043b\u00bb \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u0441 \u041b\u0413\u0411\u0422-\u043f\u0430\u0440\u043e\u0439, \u0430 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u043b \u0438 \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0441\u044f \u0437\u0430 \u00ab\u043d\u0435\u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997297,"subsite_id":199123,"user_id":53346,"type":"comment_add","id":2997297,"hash":"1c0bc79543fad363301a09d875fbbc49","date":1625486619,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/265742-kosyak-sotrudnika-stoil-nam-million-rubley-kak-my-sozdali-servis-kotoryy-ishchet-oshibki-v-reklamnyh-kabinetah?comment=2997297","text":"\u0432\u0430\u0449\u0435 \u043a\u0430\u0439\u0444, \u0441\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e \u0432\u0430\u043c



\u043f\u0441: \u0434\u0430, \u043b\u0435\u0432. \u0433\u043d\u0435\u0432 \u0431\u044b\u043b, \u043d\u043e \u0443\u0436\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u0447\u0442\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0440\u0435\u043b\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":53346,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/53346-andrey-smurygov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/85e65940-1942-7cf2-a2de-2726b822e103\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0421\u043c\u0443\u0440\u044b\u0433\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":265742,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/265742-kosyak-sotrudnika-stoil-nam-million-rubley-kak-my-sozdali-servis-kotoryy-ishchet-oshibki-v-reklamnyh-kabinetah","title":"\u00ab\u041a\u043e\u0441\u044f\u043a \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441\u0442\u043e\u0438\u043b \u043d\u0430\u043c \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439\u00bb: \u043a\u0430\u043a \u043c\u044b \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0438\u0449\u0435\u0442 \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0438 \u0432 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u0430\u0431\u0438\u043d\u0435\u0442\u0430\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997299,"subsite_id":199113,"user_id":26005,"type":"comment_add","id":2997299,"hash":"8e896212305ac5c5b0a7355ecc6292c8","date":1625486649,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/266426-hronologiya-vkusvill-sdelal-reklamu-s-lgbt-paroy-a-potom-udalil-i-izvinilsya-za-neprofessionalizm-sotrudnikov?comment=2997299","text":"\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435\u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0431\u043b\u0438\u0437\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043a \u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435\u00a0https:\/\/vkusvill.ru\/shops\/","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":26005,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/26005-agnec-nevinnyy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f67a3c3a-1bd7-7b4b-698a-0de94cb9ba5b\/","name":"\u0410\u0433\u043d\u0435\u0446 \u043d\u0435\u0432\u0438\u043d\u043d\u044b\u0439","isVerified":false},"content":{"id":266426,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/266426-hronologiya-vkusvill-sdelal-reklamu-s-lgbt-paroy-a-potom-udalil-i-izvinilsya-za-neprofessionalizm-sotrudnikov","title":"\u0425\u0440\u043e\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f: \u00ab\u0412\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u043b\u00bb \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u0441 \u041b\u0413\u0411\u0422-\u043f\u0430\u0440\u043e\u0439, \u0430 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u043b \u0438 \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0441\u044f \u0437\u0430 \u00ab\u043d\u0435\u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":2997300,"subsite_id":199119,"user_id":623331,"type":"comment_add","id":2997300,"hash":"bb583f8008bee81d4007bb15dd09bffc","date":1625486653,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/259050-v-rossii-samye-bolshie-v-mire-nalogi?comment=2997300","text":"\u042f \u0443\u0436\u0435 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b, \u0432 \u0447\u0435\u043c. \u0412\u044b \u0432\u044b\u0445\u0432\u0430\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0438\u0437 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0441\u0438\u0437\u043c\u0430 \u0442\u0443 \u0435\u0435 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0441\u044f \u043a \u0444\u0438\u043b\u043e\u0441\u043e\u0444\u0438\u0438, \u0430 \u043d\u0435 \u043a \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0435. \u0418 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0433\u0440\u0430\u043c\u043e\u0442\u043d\u043e \u0438 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0438\u0437 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u044b \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440. \u0418 \u0447\u0442\u043e \u044d\u0432\u043e\u043b\u044e\u0446\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 200 \u043b\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u0440\u043f\u0435\u043b \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c, \u043a\u043e\u0435-\u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0447\u0435\u0440\u043f\u043d\u0443\u043b\u0430 \u0438\u0437 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0441\u0438\u0437\u043c\u0430.

\u0421 \u043a\u0430\u043a\u0438\u043c \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043e\u043d \u043e\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u043b \u043a\u0430\u043f\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c, \u044d\u0442\u043e \u0443\u0436\u0435 \u0434\u0435\u043b\u043e \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043e\u0435. \u041d\u043e \u0412\u044b, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0438\u0439 \"\u0443\u0447\u0435\u043d\u044b\u0439\", \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0447\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0435 \u0444\u0430\u043a\u0442\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0443\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0412\u0430\u0448\u0435 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0437\u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":623331,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/623331-mikhail-bayburtyan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/47650334-268e-53dd-b0f1-b409d62f8b40\/","name":"Mikhail Bayburtyan","isVerified":false},"content":{"id":259050,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/259050-v-rossii-samye-bolshie-v-mire-nalogi","title":"\u0412 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0435 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438?"},"isAnonymous":false}]}