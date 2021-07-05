На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков.

Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников.

Цель нашей компании — дать возможность нашим покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Никоим образом мы не хотели стать источником раздора и ненависти.

Приносим свои искренние извинения всем своим покупателям, сотрудникам, партнерам и поставщикам.

С уважением,

Андрей Кривенко, основатель

Валера Разгуляев, управляющий информацией

Алена Несифорова, управляющая единой концепцией

Евгений Курвяков, управляющий по развитию

Евгений Римский, управляющий по качеству и закупкам

Татьяна Берестовая, уерриториальная управляющая

Любовь Фролова, уерриториальная управляющая

Рената Юраш, уерриториальная управляющая

Светлана Лопатина, уерриториальная управляющая

Лариса Романовская, управляющая по электронной коммерции

Кирилл Щербаков, уиректор управления микромаркет

Максим Федоров, управляющий по расчету заказов