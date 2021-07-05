«Если бы у Skype и Teamspeak появился ребенок со сверхспособностями, которых не было у его родителей»: история

Discord задумывался как сервис для геймеров, но за шесть лет им заинтересовалась широкая аудитория — от инфлюенсеров и офисных работников до фан-клубов и школьных кружков. У приложения более 140 млн активных пользователей в месяц, в него инвестировали почти полмиллиарда долларов, а компанию оценивают в $18 млрд.