Маркетинг
Евгения Евсеева

После введения правил отслеживания данных Apple рекламодатели стали тратить больше на рекламу на Android — исследование Статьи редакции

На отслеживание соглашается слишком мало пользователей — и у рекламодателей не хватает данных для эффективной рекламы.

  • После выпуска обновления iOS 14.5, которое обязывает разработчиков спрашивать разрешение на сбор данных, на отслеживание согласились менее 33% пользователей iOS, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные сервиса аналитики Branch Metrics.
  • В результате цены на мобильную рекламу, ориентированную на пользователей iOS, упали, а на рекламу для пользователей Android — наоборот, выросли.
  • По словам рекламодателей, они потеряли большую часть пользовательских данных — из-за этого они не могут использовать инструменты для таргетинга, что снижает эффективность рекламы.
  • На конец июня до версии с новыми правилами пользователи обновили около 70% устройств на iOS. Это позволило оценить влияние политики конфиденциальности на рекламу.
  • По данным платформы маркетинговой аналитики Tenjin, расходы на рекламу на iOS с 1 июня по 1 июля 2021 года упали на треть, а расходы на мобильную рекламу на Android за этот же период выросли на 10%. В Apple отказались от комментариев.
  • Всего в мире 72,8% смартфонов работают на Android и только 26,4% на iOS, пишет WSJ со ссылкой на данные Statcounter.

#новость #apple #ios #android

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Michael Stepanov

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Возвращаемся в мир более простой рекламы?

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Zaeer Dobryy

Michael
3

да было не плохо

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Дмитрий

0

Только еще нужно учитывать платежеспособность публики

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Bulat Ziganshin

Дмитрий
0

ты недоволен что тебе меньше рекламы показывают? LOL

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Mariya Belokopytova

Bulat
1

Ее меньше не будет. Она будет бестолковее LOL

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Дмитрий

Bulat
1

Интересные у тебя логические выводы)

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