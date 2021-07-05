После введения правил отслеживания данных Apple рекламодатели стали тратить больше на рекламу на Android — исследование Статьи редакции
На отслеживание соглашается слишком мало пользователей — и у рекламодателей не хватает данных для эффективной рекламы.
- После выпуска обновления iOS 14.5, которое обязывает разработчиков спрашивать разрешение на сбор данных, на отслеживание согласились менее 33% пользователей iOS, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные сервиса аналитики Branch Metrics.
- В результате цены на мобильную рекламу, ориентированную на пользователей iOS, упали, а на рекламу для пользователей Android — наоборот, выросли.
- По словам рекламодателей, они потеряли большую часть пользовательских данных — из-за этого они не могут использовать инструменты для таргетинга, что снижает эффективность рекламы.
- На конец июня до версии с новыми правилами пользователи обновили около 70% устройств на iOS. Это позволило оценить влияние политики конфиденциальности на рекламу.
- По данным платформы маркетинговой аналитики Tenjin, расходы на рекламу на iOS с 1 июня по 1 июля 2021 года упали на треть, а расходы на мобильную рекламу на Android за этот же период выросли на 10%. В Apple отказались от комментариев.
- Всего в мире 72,8% смартфонов работают на Android и только 26,4% на iOS, пишет WSJ со ссылкой на данные Statcounter.
Возвращаемся в мир более простой рекламы?
Только еще нужно учитывать платежеспособность публики
ты недоволен что тебе меньше рекламы показывают? LOL
Техзадание хорошее и проект интересный. Без иронии, потому что мы в Mojo весь лимит потратили на логотип.
В компании отказались от комментариев.
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