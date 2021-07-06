«Яндекс» запустил свой сервис для маркетинговых исследований «Взгляд» в Белоруссии Статьи редакции
Стоит от 35 белорусских рублей за 100 заполненных анкет.
С помощью сервиса «Яндекс.Взгляд» можно проверять маркетинговые гипотезы, оценивать новый бренд и опрашивать людей о продукте, сообщили vc.ru в компании.
В Белоруссии опросы в «Яндекс.Взгляде» будут стоить от 35 белорусских рублей (чуть больше 1 тысячи российских рублей) за 100 заполненных анкет. Цена зависит от аудитории, выбранного инструмента и способа таргетирования.
Для белорусских пользователей доступны три вида исследований. В простом опросе можно задать до четырех вопросов, в продвинутых с развёрнутыми ответами — до 15. Аудиторию можно таргетировать по геолокации, социально-демографическим признакам и интересам.
Также «Яндекс.Взгляд» позволяет провести UX-тестирование интерфейсов силами пользователей «Яндекс.Толоки»: можно проверить удобство макетов действующего сайта или прототипа.
По данным компании, в 2020 году «Яндекс.Взгляд» провёл около 7 млн интервью для бизнеса. «Яндекс» начал тестировать «Яндекс.Взгляд» в 2017 году. В 2019 году сервис добавил быстрые опросы для малого бизнеса.
"Батька хороший"
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