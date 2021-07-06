С помощью сервиса «Яндекс.Взгляд» можно проверять маркетинговые гипотезы, оценивать новый бренд и опрашивать людей о продукте, сообщили vc.ru в компании.

В Белоруссии опросы в «Яндекс.Взгляде» будут стоить от 35 белорусских рублей (чуть больше 1 тысячи российских рублей) за 100 заполненных анкет. Цена зависит от аудитории, выбранного инструмента и способа таргетирования.

Для белорусских пользователей доступны три вида исследований. В простом опросе можно задать до четырех вопросов, в продвинутых с развёрнутыми ответами — до 15. Аудиторию можно таргетировать по геолокации, социально-демографическим признакам и интересам.