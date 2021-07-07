«Камин, чтобы сжигать комментарии завистников и дешёвок»: Евгений Понасенков в рекламе Avito помог выбрать квартиру Статьи редакции
Для эстетов со «строгим и изысканным вкусом».
Сервис «Avito Недвижимость» вместе с рекламным агентством Asap Digital запустил новую кампанию «Квартиры с харизмой» — главную роль исполнил блогер-историк Евгений «Маэстро» Понасенков, рассказали vc.ru в компании.
В рекламе он помог выбрать квартиру, поделился опытом поиска квартир на Avito и разыграл билеты на свой творческий вечер. Например, на выбор повлиял камин, в котором можно «сжигать комментарии дешёвок и завистников» и книга Понасенкова на полке.
Кроме видео, Евгений Понасенков также провел стрим на своем YouTube-канале — в его основу концепции легло «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева.
Во время эфира Понасенков рассказал о найденных на Avito квартирах, которые подойдут даже «настоящим ценителям роскоши».
На момент написания заметки в Avito не рассказали vc.ru, планирует ли компания выпускать что-то ещё под хэштегом «Квартиры с харизмой».
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