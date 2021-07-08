Компании нужно получить разрешение на работу в США — для этого она опубликовала статьи о том, что продукты Juul помогают бросить курить.

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Juul проводит кампанию, чтобы управление по контролю за продуктами и лекарствами в США (FDA) позволило компании и дальше продавать свои товары в стране, пишет The New York Times.

По решению FDA, электронные сигареты и сигары со сладкими вкусами могут остаться на рынке без проверки управления до 2022 года. У Juul есть время до сентября, чтобы убедить регулятора, что электронные сигареты — безопасная альтернатива обычным. Как пишет NYT, доля Juul на рынке значительно сократилась — с максимума в 75% в 2018 году до 42% в 2020 году.

Juul выкупил номер журнала о здоровье American Journal of Health Behavior — компания заплатила $51 тысячу, чтобы в нём опубликовали 11 исследований, которые предлагают доказательства, что продукты Juul помогают бросить курить.

Содержание номера

Также компания заплатила ещё $6,5 тысячи, чтобы номер был доступен без подписки. После этого три члена редакции подали заявления об увольнении.

В исследованиях авторы приводят опыт 55 тысяч взрослых, которые пользовались продуктами Juul. Согласно публикациям, к концу исследования остались только 17 тысяч, из них 58% бросили курить в течение года, ещё 22% продолжили курить электронные и обычные сигареты одновременно.

Как пишет Prospect, из 26 авторов текстов 18 человек работают в Juul, либо работали во время исследования. Пятеро — консультанты консалтинговой фирмы в области здравоохранения Pinney Associates, которая сотрудничает с Juul на «эксклюзивных условиях», а последние трое — сотрудники исследовательского центра, который провёл исследование по контракту с Juul.