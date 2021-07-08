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Евгения Евсеева

Juul выкупил номер научного журнала в США, чтобы опубликовать в нём статьи о пользе своих электронных сигарет Статьи редакции

Компании нужно получить разрешение на работу в США — для этого она опубликовала статьи о том, что продукты Juul помогают бросить курить.

31 31 комментарий
1924 просмотров

Juul проводит кампанию, чтобы управление по контролю за продуктами и лекарствами в США (FDA) позволило компании и дальше продавать свои товары в стране, пишет The New York Times.

По решению FDA, электронные сигареты и сигары со сладкими вкусами могут остаться на рынке без проверки управления до 2022 года. У Juul есть время до сентября, чтобы убедить регулятора, что электронные сигареты — безопасная альтернатива обычным. Как пишет NYT, доля Juul на рынке значительно сократилась — с максимума в 75% в 2018 году до 42% в 2020 году.

Juul выкупил номер журнала о здоровье American Journal of Health Behavior — компания заплатила $51 тысячу, чтобы в нём опубликовали 11 исследований, которые предлагают доказательства, что продукты Juul помогают бросить курить.

Содержание номера

Также компания заплатила ещё $6,5 тысячи, чтобы номер был доступен без подписки. После этого три члена редакции подали заявления об увольнении.

В исследованиях авторы приводят опыт 55 тысяч взрослых, которые пользовались продуктами Juul. Согласно публикациям, к концу исследования остались только 17 тысяч, из них 58% бросили курить в течение года, ещё 22% продолжили курить электронные и обычные сигареты одновременно.

Как пишет Prospect, из 26 авторов текстов 18 человек работают в Juul, либо работали во время исследования. Пятеро — консультанты консалтинговой фирмы в области здравоохранения Pinney Associates, которая сотрудничает с Juul на «эксклюзивных условиях», а последние трое — сотрудники исследовательского центра, который провёл исследование по контракту с Juul.

  • Juul вышла на российский рынок в 2018 году. Один из инвесторов компании — производитель сигарет Marlboro, Altria. В конце 2018 года он инвестировал в Juul $12,8 млрд в обмен на 35% в компании. В январе 2020 года инвестор списал $4,1 млрд инвестиций и снизил оценку бизнеса Juul с $38 млрд до $12 млрд.
  • В июле 2020 года в России был принят закон, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделиям. Продажа продукции с долей никотина выше 20 мг/мл была запрещена. Под эту категорию попали некоторые изделия Juul, в которых доля никотина достигала 50 мг/мл.
  • В апреле 2021 года Juul закрыл российское подразделение, но продолжил продавать свою продукцию через дистрибьютора.
Какой ценой производитель электронных сигарет…
Регулятор и активисты считают, что Juul использовал подростков для захвата рынка, а теперь нашел…
vc.ru

#новость #juul

31 31 комментарий
5
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Андрей Крамарь

11

Курить бросать помогает только волевое решение, и больше ничто. Просто бросайте, сразу, резко и окончательно. Я курил больше 20 лет, нанес здоровью непоправимый уже ущерб, но бросил без всех этих костылей. Значит, сможет любой.
НИ ОДИН из моих знакомых окончательно курить не бросил с помощью всех этих гаджетов.

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Leo Uvarov

Андрей
0

в любом случае лучше всасывать чистый никотин через гаджет, чем коктейль канцерогенов через табачную палочку

Ответить

Андрей Крамарь

Leo
9

Лучше вообще не всасывать.

Ответить

Сергей Щукин

Leo
0

Точно-точно!

Ещё лучше - чистый героин.
Вообще не всасывать - внутривенно

Ответить

Андрей Крамарь

Сергей
0

Депутатская доча из лиги безопасного интернета не умеет в сарказм, так что аккурантнее)

Ответить

igogo

Андрей
1

А я вот бросил. С обычных сигарет пересел на гло. Потом через год резко бросил курить совсем. Но, справедливости ради, возможно я и с обычными сигаретами так же бросил бы курить.

Ответить

Андрей Крамарь

igogo
1

Скорее всего. Просто было желание бросить.

Ответить

Андрей Авдеев

6

Ммм
Солевой никотин
Какая полезная штука

Ответить

Руслан Агишев

3

Сигареты помогают бросить курить

Ответить

Для закладок

1

Почему джул запрещают, а сигареты нет?

Ответить

Костя Жажиев

Для
5

Владельцы обычных сигарет сильные мира сего

Ответить

Для закладок

Костя
0

И от них воняет говном (запах табака сигаретного), жаль

Ответить

ivan krapivin

Для
0

Да от всех говном воняет при определенных условиях

Ответить

Для закладок

ivan
0

Я про конкретный сигаретный запах говна

Ответить

Андрей Крамарь

Для
0

Белорусские, поди!)

Ответить

Shlomo Goldenberg

Для
4

лобби сильнее

Ответить

Андрей Крамарь

Для
0

Акцизы

Ответить

Андрей Деревянко

2

В исследованиях авторы приводят опыт 55 тысяч взрослых, которые пользовались продуктами Juul. Согласно публикациям, к концу исследования остались только 17 тысяч, из них 58% бросили курить в течение года, ещё 22% продолжили курить электронные и обычные сигареты одновременно.

Ну-ну, пчёлы против мёда

Ответить

Загадочный турник

2

Надо было в Nature или Lancet брать 

Ответить

A.A. Rayskiy

2

Прививку делать мы боимся, ведь не исследованы долгосрочные последствия, а джулы и айкосы курить не боимся, и заменяем ими сигареты...

Ответить

useless uS

A.A.
0

Золотые слова

Ответить

Одуванчик Полевой

1

Вот и доверяй потом публикациям в "научных журналах".

Ответить

Алена

1

Если человек хочет он берет и просто бросает, рубит на совсем ту  или иную привычку. А не ищет ей замену, которая "в меньшей степени" влияет на здоровье

Ответить

Алексей Штейн

–1

Эх, щас бы в курилочку отойти, обычную папиросочку выкурить,а не эти ваши электронные

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

о пользе сигарет

Ответить

Влад Борщ

Shlomo
0

Пользе в плане "бросить курить", а не то, что они полезны для здоровья)

Ответить

Shlomo Goldenberg

Влад
1

бросать курить при помощи других типов сигарет это наверное как лечить алкоголизм путем перехода с дистиллятов на пиво

Ответить

Влад Борщ

Shlomo
0

Ну не совсем. Это как переходить с гаражной незамерзайки с кучей технических примесей и всякой сивухи на чистый этиловый спирт с ароматизаторами.

Вроде и там и там этанол, но по здоровью не так наносит удар и "бошка на утро не болит".
Сам никотин то не особо вреден, в сигаретах вредны примеси, угарный газ, смолы и прочие канцерогены, сам никотин в таблице вреда чуть ли не последнее место занимает по оказываемому вреду организму.

Ответить

Igor Gorbenko

0

учитывая что джул забанили в попыхах с подачи табачных говноедов, не имея никаких исследований подтверждающих его вреда (хоть он конечно и есть, но не суть), то я буду топить за джул. сначала пусть выщемит все сигареты с рынка, а потом можно и его запрещать

упд: и бычки от джула не валяются под ногами

Ответить

Forium

Igor
0

Там не всё так просто. Джул в разы дороже обычных сигарет и даже iqos и glo. Так что, это по сути другой сегмент вообще.

Ответить

Ivan Zenkov

–1

Люди, сколько у вас той радости то в жизни? Курите, пейте, кушайте что хотите. После вас всё равно ничего не останется так зачем же себе в чём то отказывать? Жизнь коротка. 50 лет, а дальше не факт. Вон здоровые зожники мрут как мухи.

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