Juul выкупил номер научного журнала в США, чтобы опубликовать в нём статьи о пользе своих электронных сигарет Статьи редакции
Компании нужно получить разрешение на работу в США — для этого она опубликовала статьи о том, что продукты Juul помогают бросить курить.
Juul проводит кампанию, чтобы управление по контролю за продуктами и лекарствами в США (FDA) позволило компании и дальше продавать свои товары в стране, пишет The New York Times.
По решению FDA, электронные сигареты и сигары со сладкими вкусами могут остаться на рынке без проверки управления до 2022 года. У Juul есть время до сентября, чтобы убедить регулятора, что электронные сигареты — безопасная альтернатива обычным. Как пишет NYT, доля Juul на рынке значительно сократилась — с максимума в 75% в 2018 году до 42% в 2020 году.
Juul выкупил номер журнала о здоровье American Journal of Health Behavior — компания заплатила $51 тысячу, чтобы в нём опубликовали 11 исследований, которые предлагают доказательства, что продукты Juul помогают бросить курить.
Также компания заплатила ещё $6,5 тысячи, чтобы номер был доступен без подписки. После этого три члена редакции подали заявления об увольнении.
В исследованиях авторы приводят опыт 55 тысяч взрослых, которые пользовались продуктами Juul. Согласно публикациям, к концу исследования остались только 17 тысяч, из них 58% бросили курить в течение года, ещё 22% продолжили курить электронные и обычные сигареты одновременно.
Как пишет Prospect, из 26 авторов текстов 18 человек работают в Juul, либо работали во время исследования. Пятеро — консультанты консалтинговой фирмы в области здравоохранения Pinney Associates, которая сотрудничает с Juul на «эксклюзивных условиях», а последние трое — сотрудники исследовательского центра, который провёл исследование по контракту с Juul.
- Juul вышла на российский рынок в 2018 году. Один из инвесторов компании — производитель сигарет Marlboro, Altria. В конце 2018 года он инвестировал в Juul $12,8 млрд в обмен на 35% в компании. В январе 2020 года инвестор списал $4,1 млрд инвестиций и снизил оценку бизнеса Juul с $38 млрд до $12 млрд.
- В июле 2020 года в России был принят закон, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделиям. Продажа продукции с долей никотина выше 20 мг/мл была запрещена. Под эту категорию попали некоторые изделия Juul, в которых доля никотина достигала 50 мг/мл.
- В апреле 2021 года Juul закрыл российское подразделение, но продолжил продавать свою продукцию через дистрибьютора.
Курить бросать помогает только волевое решение, и больше ничто. Просто бросайте, сразу, резко и окончательно. Я курил больше 20 лет, нанес здоровью непоправимый уже ущерб, но бросил без всех этих костылей. Значит, сможет любой.
НИ ОДИН из моих знакомых окончательно курить не бросил с помощью всех этих гаджетов.
в любом случае лучше всасывать чистый никотин через гаджет, чем коктейль канцерогенов через табачную палочку
Точно-точно!
Ещё лучше - чистый героин.
Вообще не всасывать - внутривенно
Депутатская доча из лиги безопасного интернета не умеет в сарказм, так что аккурантнее)
Почему джул запрещают, а сигареты нет?
Владельцы обычных сигарет сильные мира сего
И от них воняет говном (запах табака сигаретного), жаль
Да от всех говном воняет при определенных условиях
Я про конкретный сигаретный запах говна
В исследованиях авторы приводят опыт 55 тысяч взрослых, которые пользовались продуктами Juul. Согласно публикациям, к концу исследования остались только 17 тысяч, из них 58% бросили курить в течение года, ещё 22% продолжили курить электронные и обычные сигареты одновременно.
Ну-ну, пчёлы против мёда
Прививку делать мы боимся, ведь не исследованы долгосрочные последствия, а джулы и айкосы курить не боимся, и заменяем ими сигареты...
Если человек хочет он берет и просто бросает, рубит на совсем ту или иную привычку. А не ищет ей замену, которая "в меньшей степени" влияет на здоровье
Эх, щас бы в курилочку отойти, обычную папиросочку выкурить,а не эти ваши электронные
о пользе сигарет
бросать курить при помощи других типов сигарет это наверное как лечить алкоголизм путем перехода с дистиллятов на пиво
Ну не совсем. Это как переходить с гаражной незамерзайки с кучей технических примесей и всякой сивухи на чистый этиловый спирт с ароматизаторами.
Вроде и там и там этанол, но по здоровью не так наносит удар и "бошка на утро не болит".
Сам никотин то не особо вреден, в сигаретах вредны примеси, угарный газ, смолы и прочие канцерогены, сам никотин в таблице вреда чуть ли не последнее место занимает по оказываемому вреду организму.
учитывая что джул забанили в попыхах с подачи табачных говноедов, не имея никаких исследований подтверждающих его вреда (хоть он конечно и есть, но не суть), то я буду топить за джул. сначала пусть выщемит все сигареты с рынка, а потом можно и его запрещать
упд: и бычки от джула не валяются под ногами
Люди, сколько у вас той радости то в жизни? Курите, пейте, кушайте что хотите. После вас всё равно ничего не останется так зачем же себе в чём то отказывать? Жизнь коротка. 50 лет, а дальше не факт. Вон здоровые зожники мрут как мухи.
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