Маркетинговая группа Kokoc Group купила конструктор лендингов LPgenerator Статьи редакции
Сумму сделки стороны не раскрывают.
- Kokoc Group объединит его со своим сервисом управления рекламой Vitamin, рассказали vc.ru в компании. Свои доли продали Денис и Артём Кабалкины. Денис, фактически занимавший должность гендиректора LPgenerator, возглавит VItamin.tools.
- Компании объединят команды и клиентские базы, а также планируют построить экосистему для среднего и малого бизнеса, в которой можно оптимизировать весь процесс подготовки и проведения рекламных кампаний. В частности, они хотят интегрировать сторонние партнёрские сервисы.
- Основанный в 2011 году LPgenerator предлагает онлайн-конструктор лендингов, многостраничных сайтов и интернет-магазинов для бизнеса. По собственным данным, за всё время у сервиса было свыше 500 тысяч пользователей.
- По данным «Контур.Фокуса», сейчас 66,7% ООО «ЛПгенератор» принадлежит Денису Кабалкину, 33,3% — Артёму. Выручка по итогам 2020 года составила 13,2 млн рублей, убыток — 834 тысячи рублей, следует из данных системы.
- Созданная в 2004 году Kokoc Group объединяет 30 агентств и сервисов в области интернет-маркетинга, штат — более 800 сотрудников.
Без суммы не интересно и больше похоже на рекламу какого-то конструктора и какой-то компании.
Увидели как Яндекс Бизнес окучивает малый бизнес и полезли туда же.
Удивлен столь низкой выручкой LPGenerator. Объективно - один из самых сильных конструкторов.
Это один из самых донных конструкторов которые уже давно остановились в своём развитии. Просто покупать особо больше некого, поэтому купили их
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