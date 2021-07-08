Маркетинг
Таня Боброва

Маркетинговая группа Kokoc Group купила конструктор лендингов LPgenerator Статьи редакции

Сумму сделки стороны не раскрывают.

  • Kokoc Group объединит его со своим сервисом управления рекламой Vitamin, рассказали vc.ru в компании. Свои доли продали Денис и Артём Кабалкины. Денис, фактически занимавший должность гендиректора LPgenerator, возглавит VItamin.tools.
  • Компании объединят команды и клиентские базы, а также планируют построить экосистему для среднего и малого бизнеса, в которой можно оптимизировать весь процесс подготовки и проведения рекламных кампаний. В частности, они хотят интегрировать сторонние партнёрские сервисы.
  • Основанный в 2011 году LPgenerator предлагает онлайн-конструктор лендингов, многостраничных сайтов и интернет-магазинов для бизнеса. По собственным данным, за всё время у сервиса было свыше 500 тысяч пользователей.
  • По данным «Контур.Фокуса», сейчас 66,7% ООО «ЛПгенератор» принадлежит Денису Кабалкину, 33,3% — Артёму. Выручка по итогам 2020 года составила 13,2 млн рублей, убыток — 834 тысячи рублей, следует из данных системы.
  • Созданная в 2004 году Kokoc Group объединяет 30 агентств и сервисов в области интернет-маркетинга, штат — более 800 сотрудников.

#новость #сделки

763 просмотров
8 8 комментариев
0
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 8, "likes": 0, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 267771, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 08 Jul 2021 15:30:34 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Game Topia

8

Без суммы не интересно и больше похоже на рекламу какого-то конструктора и какой-то компании.

Ответить

Vladimir Alekseev

5

Какой дорогой инфоповод

Ответить

Shlomo Goldenberg

2

кокок группа

Ответить

Артем Акулов

0

Увидели как Яндекс Бизнес окучивает малый бизнес и полезли туда же.

Ответить

Василий Буров

Артем
0

Ага, но они обречены на проигрыш из-за отсутствия бигдаты

Ответить

Олег Хриенко

0

Удивлен столь низкой выручкой LPGenerator. Объективно - один из самых сильных конструкторов.

Ответить

Василий Буров

Олег
0

Это один из самых донных конструкторов которые уже давно остановились в своём развитии. Просто покупать особо больше некого, поэтому купили их

Ответить

Nonna Mordukova

0

LPgenerator хороший инструмент, мне очень нравится

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
Otus
Принципы построения эффективной работы в команде

В этом материале Head of Product Marketing в OTUS — Рон Маркосян поделился своими принципами построения эффективной работы в команде.

0 Обсудить
11
Торговля
Aleksei Riazantsev
Как мы придумали и запустили бренд электронных товаров по уходу за собой

Привет. Меня зовут Алексей Рязанцев, десять лет занимаюсь разработкой и закупкой потребительской электроники в Китае. Сегодня расскажу как мы придумали и разработали с нуля бренд электронных товаров по уходу за собой CAREON, и что в этом проекте сделали мы, а что — китайцы.

44 44 комментария
43
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Образование
Маша Цепелева
ЦБ рассказал о введении обязательных уроков финансовой грамотности в российских школах Статьи редакции

Детей будут учить анализировать доходы и расходы семьи, рассчитывать налоги и составлять декларации.

169 169 комментариев
68
Маркетинг
Denis Bondarev
Как выйти на первое место на Product Hunt + онлайн-трансляция лонча

Еще до запуска на Product Hunt мы придумали как познакомиться с основателем площадки Райаном Хувером и добились его репоста в Twitter, запустили виральную игру и... теперь лидируем в голосовании на лучший продукт! Рассказываем, как мы все это организовали и что происходит прямо сейчас.

14 14 комментариев
20
ОТП Банк
Что можно успеть, пока вы читаете эту статью Статьи редакции

15 секунд — время, которого не хватит для прочтения этой подборки до конца, но для некоторых людей и устройств этого достаточно, чтобы сделать на первый взгляд невероятные вещи.

4 4 комментария
1
Медиа
TJ
Журналисты заблокированного белорусского издания Tut.by запустили новое медиа Zerkalo.io Статьи редакции

Название нового проекта — это отсылка к не стартовавшему зеркалу Tut.by.

30 30 комментариев
26
Kokoc Group
Лендинг, рекламная кампания и лиды «в одном флаконе». Чего ждать от слияния LPgenerator и Vitamin?

Сегодня на рынке инструментов digital-маркетинга анонсировали негромкое, но знаковое событие. Объединяющая 30 агентств и сервисов интернет-маркетинга Kokoc Group приобрела 100% долю в LPgenerator, старейшем в рунете конструкторе лендингов. Новые владельцы планируют слияние с уже принадлежащим группе компаний сервисом Vitamin и заявили о создании…

2 2 комментария
4
Marketcall
Кейс ГК «Гранель» и Marketcall: почему CPA — это новый контекст?

Как правильно работать с CPA-каналами и оптимизировать свои рекламные кампании эффективнее, чем в контексте? Рассказываем в кейсе от ГК «Гранель» и партнерской сети Marketcall

0 Обсудить
2
Маркетинг
Евгения Евсеева
Juul выкупил номер научного журнала в США, чтобы опубликовать в нём статьи о пользе своих электронных сигарет Статьи редакции

Компании нужно получить разрешение на работу в США — для этого она опубликовала статьи о том, что продукты Juul помогают бросить курить.

31 31 комментарий
5
Yota
Yota запустила пакеты интернета для модемов и роутеров на 3, 6 и 12 месяцев

Yota запустила новые пакеты интернета для модемов и роутеров на 3, 6 и 12 месяцев. Они стали доступны клиентам в 70 регионах РФ. Цена трехмесячного пакета интернета на максимальной скорости составляет 2 100 рублей. Стоимость доступа к беспроводному 4G-интернету Yota на полгода составит 3 900 рублей, на год – 6 900 рублей.

0 Обсудить
Маркетинг
Valerie Sokolova
Vision, команда, личность фаундера: критические факторы успеха вашего стартапа

Существует ли общий секрет выживаемости стартапов? Как не попасть в пресловутые 9 из 10 компаний, не прошедших «Долину смерти»? Попробуем разобраться, какой из факторов, традиционно считающихся залогами успеха, действительно работает — удачливость, своевременность продукта или упорный труд без отдыха.

6 6 комментариев
23
Больше статей
null