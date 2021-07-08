{"id":4529,"title":"\u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u00ab\u0430\u043d\u0442\u0438\u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=4529&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/266261-starthub-moscow&hash=abf1b85a7457cef1e33a57d8be96591519abffda011da33805e54ec9419f65ab","isPaidAndBannersEnabled":false}
Маркетинг
Лиана Липанова

Urent, «Ситимобил» и Whoosh разместили на улицах Москвы постеры с «правилами этичного вождения» электросамокатов Статьи редакции

Некоторые связаны с проблемами, из-за которых в июне власти Москвы и Санкт-Петербурга взялись за регулирование сервисов. Например, «не гоняйте среди толпы» и «не катайтесь пьяными».

5 5 комментариев
438 просмотров

Партнёры сделали социальную рекламу, которую назвали «Кодекс этичного вождения», рассказали vc.ru в пресс-службе «Ситимобила». Первые постеры появились на улицах Москвы, компании планируют разместить их и в других российских городах.

Сервисы сформулировали восемь основных правил этичного поведения на самокатах:

  1. Спешивайтесь на переходе.
  2. Берегите себя и катайтесь осторожно.(не отказывайтесь от страховки).
  3. Управляйте самокатом двумя руками.
  4. Не катайтесь пьяными.
  5. Не катайтесь вдвоём.
  6. Не гоняйте среди толпы.
  7. Паркуйтесь по-человечески.
  8. Не сигнальте людям в спину.

Плакаты создали художники петербургской арт-группы «Явь». На каждом плакате отсылка к одному из популярных произведений или явлению поп-культуры.

Например, Годзилла «терроризирует» прохожих, сигналя им в спину, группа The Beatles переходит дорогу, спешившись с самокатов и так далее.

#электросамокаты

5 5 комментариев
8
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u044b"], "comments": 5, "likes": 8, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 267843, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 08 Jul 2021 17:29:23 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Софья Долгополова

2

Красота 😍

Ответить

Одуванчик Полевой

1

Креативно, конечно, но... Дожили... Скоро будут мануалы как правильно есть, дышать и ходить в туалет...

Ответить

Дмитрий

1

Очень красивые, сразу видно руку хорошего и креативного мастера.

Ответить

Max Galinskiy

0

Стильно и креативно.
Но самокатодебилов это никак не вразумит

Ответить

Тимур Ахметшин

0

Просто топ, дизайнер - талантище. И очень приятно, что конкуренты не стесняются запиливать такие коллаборации

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Сервисы
Евгения Евсеева
Google пыталась помешать Samsung развивать магазин приложений Galaxy Store из-за боязни конкуренции — The Verge Статьи редакции

«Для Google конкуренция в области распространения приложений — это вирус, который необходимо устранить».

21 21 комментарий
15
Маркетинг
Лиана Липанова
Urent, «Ситимобил» и Whoosh разместили на улицах Москвы постеры с «правилами этичного вождения» электросамокатов Статьи редакции

Некоторые связаны с проблемами, из-за которых в июне власти Москвы и Санкт-Петербурга взялись за регулирование сервисов. Например, «не гоняйте среди толпы» и «не катайтесь пьяными».

5 5 комментариев
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Виктория Степанова
Футбол в Гусь-Хрустальном: за месяц Adidas и «Кружок» собрали 14,6 млн рублей на строительство полей в регионах России Статьи редакции

Они успели открыть две площадки и планируют ещё четыре — до конца лета. Всего на проект надо 30 млн рублей.

Открытие первого поля во Взваде
8 8 комментариев
28
Макс
Как бизнесу сэкономить на таргетологе

Можно ли в рекламе обойтись без скидок и акций, в чем особенность имиджевого продвижения и как робот-маркетолог Макс помог снизить стоимость клика на 20%, рассказывает Татьяна Большакова, директор сети салонов красоты Cut and Color (г. Москва).

0 Обсудить
3
Marketcall
Кейс ГК «Гранель» и Marketcall: почему CPA — это новый контекст?

Как правильно работать с CPA-каналами и оптимизировать свои рекламные кампании эффективнее, чем в контексте? Рассказываем в кейсе от ГК «Гранель» и партнерской сети Marketcall

0 Обсудить
2
Yota
Yota запустила пакеты интернета для модемов и роутеров на 3, 6 и 12 месяцев

Yota запустила новые пакеты интернета для модемов и роутеров на 3, 6 и 12 месяцев. Они стали доступны клиентам в 70 регионах РФ. Цена трехмесячного пакета интернета на максимальной скорости составляет 2 100 рублей. Стоимость доступа к беспроводному 4G-интернету Yota на полгода составит 3 900 рублей, на год – 6 900 рублей.

4 4 комментария
3
Торговля
Aleksei Riazantsev
Как мы придумали и запустили бренд электронных товаров по уходу за собой

Привет. Меня зовут Алексей Рязанцев, десять лет занимаюсь разработкой и закупкой потребительской электроники в Китае. Сегодня расскажу как мы придумали и разработали с нуля бренд электронных товаров по уходу за собой CAREON, и что в этом проекте сделали мы, а что — китайцы.

49 49 комментариев
49
Otus
Принципы построения эффективной работы в команде

В этом материале Head of Product Marketing в OTUS — Рон Маркосян поделился своими принципами построения эффективной работы в команде.

0 Обсудить
11
Маркетинг
Denis Bondarev
Как выйти на первое место на Product Hunt + онлайн-трансляция лонча

Еще до запуска на Product Hunt мы придумали как познакомиться с основателем площадки Райаном Хувером и добились его репоста в Twitter, запустили виральную игру и... теперь лидируем в голосовании на лучший продукт! Рассказываем, как мы все это организовали и что происходит прямо сейчас.

25 25 комментариев
27
Финансы
Маша Цепелева
«Райффайзенбанк» установил первый картомат для выдачи перевыпущенных пластиковых карт Статьи редакции

Через устройство можно получить карту без предварительного заказа.

Картомат «Райффайзенбанк»
228 228 комментариев
55
Kokoc Group
Лендинг, рекламная кампания и лиды «в одном флаконе». Чего ждать от слияния LPgenerator и Vitamin?

Сегодня на рынке инструментов digital-маркетинга анонсировали негромкое, но знаковое событие. Объединяющая 30 агентств и сервисов интернет-маркетинга Kokoc Group приобрела 100% долю в LPgenerator, старейшем в рунете конструкторе лендингов. Новые владельцы планируют слияние с уже принадлежащим группе компаний сервисом Vitamin и заявили о создании…

3 3 комментария
4
Больше статей
null