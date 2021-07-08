Urent, «Ситимобил» и Whoosh разместили на улицах Москвы постеры с «правилами этичного вождения» электросамокатов Статьи редакции
Некоторые связаны с проблемами, из-за которых в июне власти Москвы и Санкт-Петербурга взялись за регулирование сервисов. Например, «не гоняйте среди толпы» и «не катайтесь пьяными».
Партнёры сделали социальную рекламу, которую назвали «Кодекс этичного вождения», рассказали vc.ru в пресс-службе «Ситимобила». Первые постеры появились на улицах Москвы, компании планируют разместить их и в других российских городах.
Сервисы сформулировали восемь основных правил этичного поведения на самокатах:
- Спешивайтесь на переходе.
- Берегите себя и катайтесь осторожно.(не отказывайтесь от страховки).
- Управляйте самокатом двумя руками.
- Не катайтесь пьяными.
- Не катайтесь вдвоём.
- Не гоняйте среди толпы.
- Паркуйтесь по-человечески.
- Не сигнальте людям в спину.
Плакаты создали художники петербургской арт-группы «Явь». На каждом плакате отсылка к одному из популярных произведений или явлению поп-культуры.
Например, Годзилла «терроризирует» прохожих, сигналя им в спину, группа The Beatles переходит дорогу, спешившись с самокатов и так далее.
Креативно, конечно, но... Дожили... Скоро будут мануалы как правильно есть, дышать и ходить в туалет...
Просто топ, дизайнер - талантище. И очень приятно, что конкуренты не стесняются запиливать такие коллаборации
«Для Google конкуренция в области распространения приложений — это вирус, который необходимо устранить».
Некоторые связаны с проблемами, из-за которых в июне власти Москвы и Санкт-Петербурга взялись за регулирование сервисов. Например, «не гоняйте среди толпы» и «не катайтесь пьяными».
Они успели открыть две площадки и планируют ещё четыре — до конца лета. Всего на проект надо 30 млн рублей.
Можно ли в рекламе обойтись без скидок и акций, в чем особенность имиджевого продвижения и как робот-маркетолог Макс помог снизить стоимость клика на 20%, рассказывает Татьяна Большакова, директор сети салонов красоты Cut and Color (г. Москва).
Как правильно работать с CPA-каналами и оптимизировать свои рекламные кампании эффективнее, чем в контексте? Рассказываем в кейсе от ГК «Гранель» и партнерской сети Marketcall
Yota запустила новые пакеты интернета для модемов и роутеров на 3, 6 и 12 месяцев. Они стали доступны клиентам в 70 регионах РФ. Цена трехмесячного пакета интернета на максимальной скорости составляет 2 100 рублей. Стоимость доступа к беспроводному 4G-интернету Yota на полгода составит 3 900 рублей, на год – 6 900 рублей.
Привет. Меня зовут Алексей Рязанцев, десять лет занимаюсь разработкой и закупкой потребительской электроники в Китае. Сегодня расскажу как мы придумали и разработали с нуля бренд электронных товаров по уходу за собой CAREON, и что в этом проекте сделали мы, а что — китайцы.
В этом материале Head of Product Marketing в OTUS — Рон Маркосян поделился своими принципами построения эффективной работы в команде.
Еще до запуска на Product Hunt мы придумали как познакомиться с основателем площадки Райаном Хувером и добились его репоста в Twitter, запустили виральную игру и... теперь лидируем в голосовании на лучший продукт! Рассказываем, как мы все это организовали и что происходит прямо сейчас.
Через устройство можно получить карту без предварительного заказа.
Сегодня на рынке инструментов digital-маркетинга анонсировали негромкое, но знаковое событие. Объединяющая 30 агентств и сервисов интернет-маркетинга Kokoc Group приобрела 100% долю в LPgenerator, старейшем в рунете конструкторе лендингов. Новые владельцы планируют слияние с уже принадлежащим группе компаний сервисом Vitamin и заявили о создании…