Маркетинг
Таня Боброва

«Никому нельзя мешать наслаждаться плаванием»: Adidas установила на пляже в Дубае прозрачный бассейн в виде билборда Статьи редакции

Так бренд поддержал выпуск инклюзивной коллекции купальников.

Рекламный щит-бассейн установили в конце июня, пишет американский Forbes. Его высота пять метров, глубина три метра, он вмещает 11,5 тысяч галлонов воды (около 43,5 тысячи литров).

Установка совпала с выпуском инклюзивной коллекции купальников бренда, в том числе буркини (купальный костюм для мусульманок).

Согласно исследованию аналитической компании YouGov, проведённому по заказу Adidas в 2021 году, только 12% женщин в Объединённых Арабских Эмиратах чувствуют себя комфортно в купальниках на пляже или в бассейне. Бренд попытался это исправить, показав, что любой может чувствовать себя свободно в воде.

«Мы убеждены, что никому нельзя мешать наслаждаться пребыванием в воде», — отметил старший бренд-директор Adidas Амрит Гопина (Amrith Gopinath). Над проектом работало рекламное агентство Havas Middle East.

#adidas

179 просмотров
3 3 комментария
4
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["adidas"], "comments": 3, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 267891, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 08 Jul 2021 19:54:00 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Mateo Dilfi

3

Вот это я понимаю, маркетинг и реклама, которые мы заслужыли=)

Ответить

Pretty Boring

1

Мощная реклама, очень красиво!

Ответить

Rafa Ramazanov

0

Шёл 21 век
Шёл 21 год
Додумались только: 🗿
П.С 12% очень маленький показатель, да и в арабских странах пляжи отдельные для м и ж, по этому чисто маркетинг ⚡

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
Involta
Attention! ИИ-сервисы для бизнеса заменят рекрутеров, переводчиков, трейдеров и финансовых консультантов

Искусственный интеллект и виртуальная реальность перестают быть фантастикой. Ежедневно всё больше стартаперов используют их для разработки инновационных проектов и решения наших с вами повседневных задач. Involta подготовила подборку топовых решений для вашего бизнеса, основанных на AI- и AR-технологиях. Какой из сервисов вы хотели применить уже…

1 1 комментарий
1
Marketcall
Кейс ГК «Гранель» и Marketcall: почему CPA — это новый контекст?

Как правильно работать с CPA-каналами и оптимизировать свои рекламные кампании эффективнее, чем в контексте? Рассказываем в кейсе от ГК «Гранель» и партнерской сети Marketcall

0 Обсудить
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Торговля
Aleksei Riazantsev
Как мы придумали и запустили бренд электронных товаров по уходу за собой

Привет. Меня зовут Алексей Рязанцев, десять лет занимаюсь разработкой и закупкой потребительской электроники в Китае. Сегодня расскажу как мы придумали и разработали с нуля бренд электронных товаров по уходу за собой CAREON, и что в этом проекте сделали мы, а что — китайцы.

50 50 комментариев
52
Маркетинг
Виктория Степанова
Футбол в Гусь-Хрустальном: за месяц Adidas и «Кружок» собрали 14,6 млн рублей на строительство полей в регионах России Статьи редакции

Они успели открыть две площадки и планируют ещё четыре — до конца лета. Всего на проект надо 30 млн рублей.

Открытие первого поля во Взваде
11 11 комментариев
32
Otus
Принципы построения эффективной работы в команде

В этом материале Head of Product Marketing в OTUS — Рон Маркосян поделился своими принципами построения эффективной работы в команде.

0 Обсудить
11
Маркетинг
Лиана Липанова
Urent, «Ситимобил» и Whoosh разместили на улицах Москвы постеры с «правилами этичного вождения» электросамокатов Статьи редакции

Некоторые связаны с проблемами, из-за которых в июне власти Москвы и Санкт-Петербурга взялись за регулирование сервисов. Например, «не гоняйте среди толпы» и «не катайтесь пьяными».

15 15 комментариев
15
Сервисы
Евгения Евсеева
Google пыталась помешать Samsung развивать магазин приложений Galaxy Store из-за боязни конкуренции — The Verge Статьи редакции

«Для Google конкуренция в области распространения приложений — это вирус, который необходимо устранить».

26 26 комментариев
20
Образование
Маша Цепелева
ЦБ рассказал о введении обязательных уроков финансовой грамотности в российских школах Статьи редакции

Детей будут учить анализировать доходы и расходы семьи, рассчитывать налоги и составлять декларации.

332 332 комментария
146
Сервисы
Лиана Липанова
Видеосообщения вместо постоянных созвонов: выходцы из «Самоката» разработали сервис Beseda для общения удалённых команд Статьи редакции

Создатели рассчитывают, что записанные сообщения избавят от частых звонков по работе, позволят сосредоточиться на задачах и отвечать, когда удобно.

3 3 комментария
8
Kokoc Group
Лендинг, рекламная кампания и лиды «в одном флаконе». Чего ждать от слияния LPgenerator и Vitamin?

Сегодня на рынке инструментов digital-маркетинга анонсировали негромкое, но знаковое событие. Объединяющая 30 агентств и сервисов интернет-маркетинга Kokoc Group приобрела 100% долю в LPgenerator, старейшем в рунете конструкторе лендингов. Новые владельцы планируют слияние с уже принадлежащим группе компаний сервисом Vitamin и заявили о создании…

3 3 комментария
4
Приёмная
Kosmosvyat
«Тинькофф Инвестиции» : Как потерять 1500+ долларов из-за некорректной работы приложения

Предистория:

2 2 комментария
4
Больше статей
null