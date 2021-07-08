«Никому нельзя мешать наслаждаться плаванием»: Adidas установила на пляже в Дубае прозрачный бассейн в виде билборда Статьи редакции
Так бренд поддержал выпуск инклюзивной коллекции купальников.
Рекламный щит-бассейн установили в конце июня, пишет американский Forbes. Его высота пять метров, глубина три метра, он вмещает 11,5 тысяч галлонов воды (около 43,5 тысячи литров).
Установка совпала с выпуском инклюзивной коллекции купальников бренда, в том числе буркини (купальный костюм для мусульманок).
Согласно исследованию аналитической компании YouGov, проведённому по заказу Adidas в 2021 году, только 12% женщин в Объединённых Арабских Эмиратах чувствуют себя комфортно в купальниках на пляже или в бассейне. Бренд попытался это исправить, показав, что любой может чувствовать себя свободно в воде.
«Мы убеждены, что никому нельзя мешать наслаждаться пребыванием в воде», — отметил старший бренд-директор Adidas Амрит Гопина (Amrith Gopinath). Над проектом работало рекламное агентство Havas Middle East.
Шёл 21 век
Шёл 21 год
Додумались только: 🗿
П.С 12% очень маленький показатель, да и в арабских странах пляжи отдельные для м и ж, по этому чисто маркетинг ⚡
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