Skillbox открыл в торговых центрах точки для продажи курсов Статьи редакции
В них можно будет изучить интересующие курсы, оплатить их на месте или заключить рассрочку.
В июле компания запустит пять точек в торговых центрах Москвы в формате «островков» — в «Авиапарке», «Метрополисе», «Саларисе», «Афимоле» и «Океании», рассказали vc.ru в компании.
Первая точка уже работает в «Авиапарке», пилотные запуски уже состоялись в Беларуси и Казахстане. До конца 2021 года Skillbox планирует открыть как минимум 60 точек в России в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга и других городов.
Средняя стоимость запуска одной точки — 2 млн рублей, на поддержание её работы компания потратит в год около 15 млн рублей в регионах и около 20 млн рублей в Москве. Skillbox планирует, что выручка одной точки превысит затраты на содержание в два раза.
На «островках» Skillbox можно будет ознакомиться с курсами и комплексными программами по обучению профессиям, задать вопросы консультантам бренда и пройти специальный профориентационный тест на планшете.
Также на месте можно будет получить доступ к интересующим программам — для этого нужно отсканировать в каталоге QR-код для перехода на нужную страницу на сайте.
Каталоги можно будет взять с собой, чтобы изучить дома, а также получить консультацию по телефону.
Кроме того, в точке можно будет оплатить покупку онлайн или заключить договор беспроцентной рассрочки.
Эти неловкие вопросы коснусльтантам точки: "Если эти курсы такие эффективные, зачем вы стоите в торговом центое, а не учасивуете в стартапе в кремниевой долине?"
Осталось добавить табличку «Скидка на все курсы 50% только сегодня» и повесить огромный таймер над прилавком. И тогда точно Skillbox.
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