«Организовать поездку в Катар»: SuperJob разместил вакансию главного тренера сборной России после увольнения Черчесова Статьи редакции
В Катаре в 2022 году пройдёт чемпионат мира по футболу.
На сайте объявлений SuperJob появилась вакансия главного тренера сборной России по футболу от «Российской Федерации». Так сервис решил пошутить насчёт увольнения Станислава Черчесова с этого поста 8 июля.
Среди требований — «организовать поездку команды в Катар в ноябре-декабре 2022 года (срок пребывания минимум 3 недели, в идеале – 4)». В это время в Катаре пройдёт чемпионат мира по футболу.
В качестве условий указаны, например, «работа в дружном коллективе амбициозных профессионалов» или «высококонкурентная зарплата (выше, чем в аналогичных европейских компаниях) и полностью белая».
В июне 2021 года Sports.ru писал, что Черчесов попал в пятёрку самых высокооплачиваемых тренеров Евро-2020 с годовой зарплатой €2,5 млн.
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