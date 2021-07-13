Например, если поставить целью оформление заказа.

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В «Директе» появилась стратегия, которая позволит рекламодателям платить определенный фиксированный процент за достижение цели пользователем — например, покупку товара, рассказали vc.ru в «Яндексе».

Продавцы чаще всего закладывают затраты на продвижение в стоимость товаров — с новой функцией они смогут тратить не больше этой суммы.

Например, у интернет-магазина есть товары стоимостью от 2 тысяч до 20 тысяч рублей, в стоимость которых заложено 10% на продвижение. «Директ» будет приносить конверсии по этой цели, не превышая эту долю расходов на рекламу. Тогда расходы на рекламу составят от 200 рублей до 1 тысячи рублей — при этом деньги спишутся, если пользователь совершит заказ.

Чтобы воспользоваться стратегией, в «Директе» нужно настроить процент, который рекламодатель готов тратить на продвижение.

Затем нужно выбрать формат, в котором удобно передавать данные о совершённых покупках с сайта в систему, например, настроить на сайте электронную коммерцию, API в «Метрике» или «Дефолтный доход» в целях «Метрики». После этого система автоматически соберёт данные о динамическом доходе магазина и рассчитает инвестиции в рекламу не выше заданного процента.