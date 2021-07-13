«Яндекс.Директ» запустил оплату за конверсии — она спишется при достижении цели Статьи редакции
Например, если поставить целью оформление заказа.
В «Директе» появилась стратегия, которая позволит рекламодателям платить определенный фиксированный процент за достижение цели пользователем — например, покупку товара, рассказали vc.ru в «Яндексе».
Продавцы чаще всего закладывают затраты на продвижение в стоимость товаров — с новой функцией они смогут тратить не больше этой суммы.
Например, у интернет-магазина есть товары стоимостью от 2 тысяч до 20 тысяч рублей, в стоимость которых заложено 10% на продвижение. «Директ» будет приносить конверсии по этой цели, не превышая эту долю расходов на рекламу. Тогда расходы на рекламу составят от 200 рублей до 1 тысячи рублей — при этом деньги спишутся, если пользователь совершит заказ.
Чтобы воспользоваться стратегией, в «Директе» нужно настроить процент, который рекламодатель готов тратить на продвижение.
Затем нужно выбрать формат, в котором удобно передавать данные о совершённых покупках с сайта в систему, например, настроить на сайте электронную коммерцию, API в «Метрике» или «Дефолтный доход» в целях «Метрики». После этого система автоматически соберёт данные о динамическом доходе магазина и рассчитает инвестиции в рекламу не выше заданного процента.
В компании считают, что такая стратегия подойдёт интернет-магазинам и маркетплейсам с большим ассортиментом.
Опытный менеджер и Growth Hacker рассказывает, как правильно распределять задачи и выбирать людей с нужными скиллами для их реализации, а также какие психологические проблемы (шизоидное и нарциссическое поведение) мешают масштабироваться.
И предложили делить номера в отелях.
Бум частных инвестиций начался не так давно, и начинающие инвесторы еще не в полной мере научились отличать полезные советы по инвестициям от мифов и заблуждений, которыми наполнено информационное пространство.
Для стирки и ремонта экипировки сервис открыл собственную прачечную.
Neorabote – популярный сайт-отзовик, чья скандальная репутация говорит сама за себя. В прошлом neorabote.net носил название orabote.top. Причиной для смены доменного имени послужили судебные иски компаний, которые сумели добиться блокировки страниц портала с неправдоподобными отзывами.
Для тех, кто очень хотел мини-лабораторию или «бесценную» соковыжималку.
Продолжаем серию материалов о том, как трансформировался бизнес с начала локдауна. В подборке представители различных отраслей, предприниматели и топ-менеджеры рассказали о ключевых новациях и направлениях, которые пандемия привнесла в их работу, а также поделились мнением относительно их инвестиционной привлекательности.
В среднем мы проводим в аэропорту не менее двух часов, существенную часть времени — в ожидании вылета. Составили подборку из практичных сайтов и приложений, которые помогут провести его с пользой.
Проблему уже решили, но проблемы с доступом могут сохраняться в течение суток.
Десять инсайтов с конференции X5Tech Future Night.
Онлайн-сервис ВГТРК получил право показывать финал турнира — и массовые жалобы пользователей.