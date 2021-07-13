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Маркетинг
Евгения Евсеева

«Яндекс.Директ» запустил оплату за конверсии при заложенной доле на рекламу — она спишется при достижении цели Статьи редакции

Например, если поставить целью оформление заказа.

20 20 комментариев
1421 просмотров

В «Директе» появилась стратегия, которая позволит рекламодателям платить определенный фиксированный процент за достижение цели пользователем — например, покупку товара, рассказали vc.ru в «Яндексе».

Продавцы чаще всего закладывают затраты на продвижение в стоимость товаров — с новой функцией они смогут тратить не больше этой суммы.

Например, у интернет-магазина есть товары стоимостью от 2 тысяч до 10 тысяч рублей, в стоимость которых заложено 10% на продвижение. «Директ» будет приносить конверсии по этой цели, не превышая эту долю расходов на рекламу. Оплата происходит только по факту случившейся конверсии. Тогда расходы на рекламу составят от 200 рублей до 1 тысячи рублей — при этом деньги спишутся, если пользователь совершит заказ.

Чтобы воспользоваться стратегией, в «Директе» нужно настроить процент, который рекламодатель готов тратить на продвижение.

Затем нужно выбрать формат, в котором удобно передавать данные о совершённых покупках с сайта в систему, например, настроить на сайте электронную коммерцию, API в «Метрике» или «Дефолтный доход» в целях «Метрики». После этого система автоматически соберёт данные о динамическом доходе магазина и рассчитает инвестиции в рекламу не выше заданного процента.

В компании считают, что такая стратегия подойдёт интернет-магазинам и маркетплейсам с большим ассортиментом.

#новость #яндексдирект

20 20 комментариев
1
1
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20 комментариев
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Никита Антонов

7

Дада, у них и ограничение ставок так же работает. Ставишь "не больше 30 рублей за клик", а потом в статистике видишь "среднюю цену клика 68 рублей". Потому что Яндекс посчитал, что именно эти люди принесут конверсию и поэтому решил положить хуй на твои правила и показать им объявление по повышенной ставке. 

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Трейдер мамкин

Никита
1

Нахер вы вообще с Яндексом связывайтесь? Посылаете их нахер и о чудо звонят сразу вам и предлагают пересчитать вернуться и простить

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Александр Белов

Трейдер
0

Наверное лучше гугл адвордс? 😁

Ответить

Трейдер мамкин

Алексан…
0

Лучше когда не где то а когда там где выгодней всего и постоянный поиск новых источников трафа

Ответить

Трейдер мамкин

3

Теперь Яндекс боты будут оформлять заказ с оплатой на месте

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Nikolay Vavilov

Трейдер
0

Ты вот зачем сейчас так? Ресуры продакта днондекса не бесконечные. А на бота потрачены все бонусы. 

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Andrey Novikov

2

Ничего принципиально нового. Из минусов - будут гигантские списание при подобных отказных заказах)

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Александр Комаров

Andrey
1

По факту конверсии же. Я сомневаюсь, что много кто будет тратить личные деньги на такие заказы, чтобы потом их отменять. Да и решаться такое будет через тех поддержку

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Andrey Novikov

Александр
0

Потроллить магазин можно. Спишется автоматом и, скорей всего, остановится реклама. Переписка займёт время, аккаунт будет блокирован.
Конкуренты не откажут себе в сером маркетинге. Но я никого не учу, так, высказал мнение)

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Дмитрий Громов

Andrey
1

Андрей, здравствуйте! В ситуации с возвратами будет работать следующее:
— Передавайте конверсии и доход отложенно, используя API Метрики. Окно для передачи конверсии составляет 21 день. https://yandex.ru/dev/dev/metrika/doc/api2/practice/conversion.html
— Подключите свою CRM и использовать цель заказ оплачен.
— Заложите % своих возвратов в значение доли рекламных расходов, которую укажите в настройках стратегии.

Мы еще подумаем, как упростить этот процесс.

Отслеживание конверсий. Справочник разработчика
Методы API помогают создавать и управлять целями различных типов, а также использовать эти цели в…
yandex.ru
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Андрей Лепков

Andrey
0

Кажется, что речь все же идет не о том, что кто-то купит мониторов на 999999999 штук. Речь о том, что если у тебя человек приходит в магазин с рекламы и покупает монитор - ты платишь один %, а если монитор+ системник + принтер = другой, ну и точно будешь знать, что вот за Х рублей заложенных не выйдешь.

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Антон Гамаюнов

Andrey
–1

Комментарий удален

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Дмитрий Дарт

2

Работать будет так же как и оплата за конверсии? Клиент хочет конверсии по 500 рублей, система говорит - на основании ваших данных могу вам конверсии по 1200 только предложить )) С рекламными расходами примерно так же, хочу 10%, но увы, за 10% показов нет... ))

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Mini Jack

0

Офигенно. Только когда цель станет зеленой можно сделать это

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Дмитрий Громов

Mini
1

Здравствуйте! Я работаю в поддержке рекламных сервисов Яндекса. Не обязательно ждать, когда цель станет зеленой. Можно начинать размещение даже с холодного старта, то есть без имеющихся данных по цели, когда она серого цвета.

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Прекрасный Кирилл

0

Крутая новость! Буду тестировать на личном проекте!

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Игорь Гольмаков

0

Класс! Нужно пробовать. Сейчас пока не понятно что и как, но пойду посмотрю как будет работать

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Антон Гамаюнов

–1

Комментарий удален по просьбе пользователя

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elenazazaz

–1

🌚

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Own glow

–1

Больше года инструменту. Доброе утро

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