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Таня Боброва

Delivery Club и Everink Tattoo выпустили временные тату с QR-кодами для кафе — в соцсетях сравнили идею с концлагерем Статьи редакции

Компания хотела привлечь внимание к вакцинации, а в татуировках не стоит искать дополнительные смыслы, говорят в сервисе.

20 20 комментариев
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Сервис доставки еды Delivery Club и интернет-магазин Everink Tattoo предложили пользователям создать временные татуировки с QR-кодами.

QR-коды с 28 июня нужны в Москве для посещения залов кафе и ресторанов. Их могут получить горожане, переболевшие Covid-19 в последние полгода, сделавшие прививку или получившие отрицательный ПЦР-тест.

На сайте Everink Tattoo доступно шесть дизайнов татуировок, которые стоят по 590 рублей. Чтобы заказать тату, нужно выбрать эскиз, удобный способ доставки и оплатить заказ, прописав ссылку на свой QR-код в комментарии. Через десять дней клиент получит временную татуировку. Производитель обещает, что она будет держаться одну-две недели.

Delivery Club

Часть пользователей в Twitter не оценила идею: они сравнивают татуировки для посещения кафе с татуировками в концлагерях, которые использовались для идентификации заключённых.

Сергей Бугаев @svbugaev
прям как в концлагерях ...
почему временная тату?
набивайте уж постоянную.

В Москве начали делать временные татуировки с QR-кодами // Подробнее на сайте https://www.kommersant.ru/doc/4899954
ღ Петрова Елена 🇷🇺 @Enchanteressse
Delivery Club отличился - предлагает москвичам временные татуировки QR-кода. Вы уж простите, @DeliveryClub, но даже если человек - атеист и не читал откровения пророков, ассоциации, мягко говоря, страшные. Вряд ли это поможет кампании по вакцинации и "разрядит обстановку". https://t.co/xfReL2bvtg
Никотинка с Бровями @Yoghikitt
Что меня калит. Да временная тату, да по собственному желанию. Это рекламная кампания.
Но любая РК, должна пройти несколько этапов фильтрации.
Первая и самая главная фильтрация: есть ли в ней плохие исторические отсылки и плохая повестка. Если есть, то лучше не надо делать её

Другие опасаются, что проект только усилит антипрививочные настроения.

аритмия @Vilronn
Сегодня на работе мне рассказали про татуировки с qr-кодами. Боже.
Я сижу в комнате, где на 5 человек только я привитая. Сегодня В.Н. идёт ставить первую прививку, все так переживают за него.
Чипы, 5G, примагниченные монетки...
Теперь qr-код на руке. Ну зачем. Остановитесь.
Наталья Рамазана @NatRamasana
Everink QR начали предлагать услуги временной татуировки qr- кода. Пока многие спорят, прилепить наклейку на лоб или на жопу, лучше насадите наклейку на место укола. Это сведёт с ума антиваксеров.

Против татутировок с QR-кодами для прохода в кафе выступил и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров и омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. По его мнению, Delivery Club и так «наживается» на ресторанах, которые работают не в полную силу, а идея — «не развлечение, а самый натуральный хайп, который очень дурно пахнет».

Однако некоторые пользователи поддержали авторов, указав, что сравнивать татуировки с QR-кодами для посещения ресторанов с татутировками заключённых концлагерей нельзя. Другие — что это может быть удобно.

Муми-саша @clockworkshrimp
В комментариях к новости о том, что Деливери предлагает москвичам временные татуировки с QR-кодами, на полном серьезе сравнивают это всё с Освенцимом.

Ведь действительно же, Освенцим — это когда тебе, чтобы в бар сходить, надо вакциной уколоться
Александра 🇷🇺 @Greta_is_Pitera
Смех смехом, а есть кантора которая наносит QR-код на кожу в виде татуировки.
А ещё можно личные данные также туда оформить. И банковскую карту. Очень удобно. 21-й век на дворе.
Опоссум Себастьян @Grayvors
@Yoghikitt Как человек, который регулярно получал печати на запястье в рок-клубах, как индикатор купленного билета, не вижу ничего особенного.

Что говорят в Delivery Club

«Сейчас рестораны переживают не самые простые времена — до сих пор не все посетители готовы вакцинироваться и как раньше посещать заведения», — объясняли в Delivery Club идею проекта в пресс-релизе. С помощью него сервис хотел привлечь внимание к общепиту, а также напомнить о необходимости вакцинации.

Кроме того, временные тату помогут немного разрядить обстановку и разнообразить процесс с предъявлением QR-кодов в ресторанах, считают в компании.

Мы запустили проект с командой бренда Everink, чтобы дополнительно привлечь внимание аудитории к теме вакцинации. Именно бизнес сейчас должен помогать людям быстрее адаптироваться к новой реальности, в том числе, с помощью таких фановых проектов.

Татуировки временные, держатся всего две недели, они созданы для удобства, поэтому не нужно искать в креативном проекте дополнительные смыслы. Татуировки сейчас — атрибут самовыражения для нового поколения, не более того.

Delivery Club
о критике проекта в соцсетях

#deliveryclub #москва #третьяволна

20 20 комментариев
5
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Максим Горбунов

5

Кольщик, наколи мне QR-код
Рядом тошнотворный лик Собянина!

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Дмитрий Павлов

4

Сверхнегативные ассоциации с такими тату

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Nikolai

2

Читаю новости из Москвы как с другой планеты.

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Юрий Белкин

Nikolai
0

Это ж где вы живёте то)

Ответить

ManAtArms

Юрий
0

в МО, видимо

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Vyacheslav Teplyakov

1

по мне так дело в формате, а в факте самого наличия у тебя QR кода, если он не нанесен на руку, это не значит что ты не в концлагере.

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Mudromysl Dobroskaz

1

Последняя книга Нового завета — Откровение (или «Апокалипсис») Иоанна Богослова — содержит упоминание о «начертании (или печати) Антихриста». Это знак покорности и принятия Антихриста: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр. 13:16–17)

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Шизоидная обезьяна

1

«Сейчас рестораны переживают не самые простые времена — до сих пор не все посетители готовы вакцинироваться и как раньше посещать заведения»

Ну да, этот креатив прям поможет разрулить ситуацию 🤦‍♂️

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Макс Петров

1

Креативщики ВкусВилла устроились на работу в Delivery Club

Ответить

Дэни Трэхо

1

Тавро для холопов.

Ответить

Dmitrii Bugrov

–2

Как бы у каждого есть ИНН.
идентификационный номер

Где паника на этот счет?🤔

Ответить

Mudromysl Dobroskaz

Dmitrii
1

у тебя ИНН спрашивают при посещении булочной?

Ответить

ivan krapivin

Dmitrii
0

У меня для вас плохие новости

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Pepe Smoke

0

Это наверное фанаты того придурошного актёра или кто он там, который обязательную вакцинацию с геноцидом сравнил

Ответить

Oleg Solovev

0

Пусть бьют на лоб, адекватным людям будет легче отличать бесноватых :D

Ответить

Миша Магадан

0

Правильно тут где-то парень писал, без паспорта код не нужен, так что напечатайте на бумажку и положите в паспорт. Всё.

Ответить

Марина Перепелицына

0

Как минимум —  это непрактично, тату временные, а QR-код будет действовать дольше срока службы татуировки, которая будет слезать и только уродовать руку. Ну походят люди с неделю, а дальше? Снова платить за переводилку? Деньги ж некуда девать.

Ответить

Максим Воронин

0

Прикольно, я бы разок попробовал. Но я не из Москвы и обязательной вакцинации у нас нет

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Артем

0

Идея нормальная, почему так все возводиться в абсолют. 

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Виктор Петров

0

Неудобно. Чип-то перепрошить можно, если что, да и смотреться будет аккуратнее.

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