Мы запустили проект с командой бренда Everink, чтобы дополнительно привлечь внимание аудитории к теме вакцинации. Именно бизнес сейчас должен помогать людям быстрее адаптироваться к новой реальности, в том числе, с помощью таких фановых проектов.

Татуировки временные, держатся всего две недели, они созданы для удобства, поэтому не нужно искать в креативном проекте дополнительные смыслы. Татуировки сейчас — атрибут самовыражения для нового поколения, не более того.