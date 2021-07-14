Delivery Club и Everink Tattoo выпустили временные тату с QR-кодами для кафе — в соцсетях сравнили идею с концлагерем Статьи редакции
Компания хотела привлечь внимание к вакцинации, а в татуировках не стоит искать дополнительные смыслы, говорят в сервисе.
Сервис доставки еды Delivery Club и интернет-магазин Everink Tattoo предложили пользователям создать временные татуировки с QR-кодами.
QR-коды с 28 июня нужны в Москве для посещения залов кафе и ресторанов. Их могут получить горожане, переболевшие Covid-19 в последние полгода, сделавшие прививку или получившие отрицательный ПЦР-тест.
На сайте Everink Tattoo доступно шесть дизайнов татуировок, которые стоят по 590 рублей. Чтобы заказать тату, нужно выбрать эскиз, удобный способ доставки и оплатить заказ, прописав ссылку на свой QR-код в комментарии. Через десять дней клиент получит временную татуировку. Производитель обещает, что она будет держаться одну-две недели.
Часть пользователей в Twitter не оценила идею: они сравнивают татуировки для посещения кафе с татуировками в концлагерях, которые использовались для идентификации заключённых.
Другие опасаются, что проект только усилит антипрививочные настроения.
Против татутировок с QR-кодами для прохода в кафе выступил и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров и омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. По его мнению, Delivery Club и так «наживается» на ресторанах, которые работают не в полную силу, а идея — «не развлечение, а самый натуральный хайп, который очень дурно пахнет».
Однако некоторые пользователи поддержали авторов, указав, что сравнивать татуировки с QR-кодами для посещения ресторанов с татутировками заключённых концлагерей нельзя. Другие — что это может быть удобно.
Что говорят в Delivery Club
«Сейчас рестораны переживают не самые простые времена — до сих пор не все посетители готовы вакцинироваться и как раньше посещать заведения», — объясняли в Delivery Club идею проекта в пресс-релизе. С помощью него сервис хотел привлечь внимание к общепиту, а также напомнить о необходимости вакцинации.
Кроме того, временные тату помогут немного разрядить обстановку и разнообразить процесс с предъявлением QR-кодов в ресторанах, считают в компании.
Читаю новости из Москвы как с другой планеты.
по мне так дело в формате, а в факте самого наличия у тебя QR кода, если он не нанесен на руку, это не значит что ты не в концлагере.
Последняя книга Нового завета — Откровение (или «Апокалипсис») Иоанна Богослова — содержит упоминание о «начертании (или печати) Антихриста». Это знак покорности и принятия Антихриста: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откр. 13:16–17)
«Сейчас рестораны переживают не самые простые времена — до сих пор не все посетители готовы вакцинироваться и как раньше посещать заведения»
Ну да, этот креатив прям поможет разрулить ситуацию 🤦♂️
Как бы у каждого есть ИНН.
идентификационный номер
Где паника на этот счет?🤔
Это наверное фанаты того придурошного актёра или кто он там, который обязательную вакцинацию с геноцидом сравнил
Правильно тут где-то парень писал, без паспорта код не нужен, так что напечатайте на бумажку и положите в паспорт. Всё.
Как минимум — это непрактично, тату временные, а QR-код будет действовать дольше срока службы татуировки, которая будет слезать и только уродовать руку. Ну походят люди с неделю, а дальше? Снова платить за переводилку? Деньги ж некуда девать.
Прикольно, я бы разок попробовал. Но я не из Москвы и обязательной вакцинации у нас нет
Неудобно. Чип-то перепрошить можно, если что, да и смотреться будет аккуратнее.
И спустя пять лет пришёл к выручке $1 млн в год.
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