Смысл акции был в привлечении внимания к вакцинации. Чем быстрее и больше людей сделают прививки, тем проще станет работать ресторанам, а посетителям — туда попасть.

Мы понимали, что может быть негатив со стороны противников прививок, но не ожидали таких масштабов и аналогий с концлагерями. Мне жаль, что стольких людей рассердила наша идея. Но у нас не было цели устроить провокацию. Саму акцию я не считаю ошибкой и не стал бы делать по-другому.

Во-первых, вся наша команда поддерживает вакцинацию. Во-вторых, мы поддерживаем свободу самовыражения и считаем, что человек может сделать какую угодно татуировку, если она не оскорбляет других людей. Тем более, если она исчезнет через неделю.

Нам кажется, что мы не настолько публичный и массовый бренд, как тот же самый «ВкусВилл», чтобы пытаться всем угодить.