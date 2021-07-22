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Евгения Евсеева

«Желаю Деградировать И Тупеть Ежедневно»: «Матч ТВ» намекнул на трансляцию АПЛ через пост «уволенного» сотрудника Статьи редакции

Английская премьер-лига вернётся на телеканал с 2022 года.

20 20 комментариев
2742 просмотров

В Telegram-канале Матч ТВ появился пост уволенного сотрудника — он жаловался на «неадекватных манагеров, тупых и редкостных идиотов». Сейчас его удалили.

Роман Герасимов @romanger89
В телеге Матч ТВ появилось лучшее сообщение в истории канала.

Уже потёрли, но мне интересно, что там за идиоты и кого они так огорчили: https://t.co/EjnWzSYqoz

Telegram-каналу Baza в «Матч ТВ» ответили, что у сотрудников очень разное мнение, которое не сходится с мнением компании. «Это нормально, хотя не должно уходить в публичную плоскость».

Пользователи заметили, что в публикации зашифровано другое сообщение: «Смотрите АПЛ на "Матч ТВ", ждите». Эксклюзивные права на трансляцию Английской премьер-лиги Okko приобрёл в 2019 году.

После этого входящее в холдинг «Матч ТВ» спортивное издание Sportbox сообщило, что телеканал стал эксклюзивным вещателем Английской Премьер-лиги.

Она вернётся на «Матч ТВ», начиная с сезона 2022/23. Соглашение о приобретении телевизионных прав носит долгосрочный характер и распространяется, как на телевизионный эфир, так и на цифровые продукты телеканала, пишет издание.

В Okko ответили vc.ru, что онлайн-кинотеатр — официальный и эксклюзивный вещатель Английской премьер-лиги на территории России.

#новость #матчтв

20 20 комментариев
8
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Утренний танк88

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<Накуй МатчТВ с их выдумками>   Спасибо большое!   </Накуй МатчТВ с их выдумками>

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East Vostok

2

Какой же окко помойный, даже апл не заставит на него подписаться.

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Антон Хоменко

2

АПЛ на МатчТВ — это опять начало игр и 20-й минуты, потому что гандбольная молодежка проводит важный, но никому не интересный матч. Его кто-то в правительстве захотел посмотреть, но не знает, что такое сопка.

Ответить

Азиатский Таксист

0

Смотреть как бегают 22 миллионных мешка, катая мяч, за бабки покупая подписку.

Мммм спорт..

Ответить

Иван Шеметов

0

Серьёзно? Чьё-то гневное увольнение заслуживает поста ? 

Ответить

East Vostok

Иван
0

Еще какой-то еблан там скрытое послание усмотрел

Ответить

Sergei Timofeyev

East
3

Так продавать или покупать?

Ответить

D S

East
0

Тот же который и создал его?

Ответить

yury kopytov

East
0

наоборот, это гениально!

Ответить

Vladimir Frolov

0

Тина - лучший менеджер страны (нет)

Ответить

D S

Vladimir
0

Типа лучший менеджер страны! Какого Типа?

Ответить

Владимир Толстиков

D
0

не Типа, а Тина 

Ответить

Vladimir Frolov

0

Тип менеджера - подрульный авторитет!

Ответить

Владислав Недзвецкий

0

Я так понимаю вернется по подписке блиа

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

Копошения опарышей.

Ответить

Артем Вайт

0

<Почему ущемляются темнокожие и негры? Либералы, ответ хочу.>

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Saalo Sambuuca

0

Как там говорится, "если надо объяснять, то не надо объяснять"

Ответить

Jessica Logan

0

Сейчас конспирологи набегут и все объяснят!

Ответить

Азиатский Таксист

Jessica
0

Виноваты массоны.

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Сергей Мазур

0

Какой-то дешевый хайп в последнее время они делают, сначала с Бузовой, теперь вот это. Тиктока насмотрелись что ли.

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