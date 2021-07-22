Английская премьер-лига вернётся на телеканал с 2022 года.

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В Telegram-канале Матч ТВ появился пост уволенного сотрудника — он жаловался на «неадекватных манагеров, тупых и редкостных идиотов». Сейчас его удалили.

Роман Герасимов @romanger89



Уже потёрли, но мне интересно, что там за идиоты и кого они так огорчили: В телеге Матч ТВ появилось лучшее сообщение в истории канала.Уже потёрли, но мне интересно, что там за идиоты и кого они так огорчили: https://t.co/EjnWzSYqoz

Telegram-каналу Baza в «Матч ТВ» ответили, что у сотрудников очень разное мнение, которое не сходится с мнением компании. «Это нормально, хотя не должно уходить в публичную плоскость».

Пользователи заметили, что в публикации зашифровано другое сообщение: «Смотрите АПЛ на "Матч ТВ", ждите». Эксклюзивные права на трансляцию Английской премьер-лиги Okko приобрёл в 2019 году.

После этого входящее в холдинг «Матч ТВ» спортивное издание Sportbox сообщило, что телеканал стал эксклюзивным вещателем Английской Премьер-лиги.

Она вернётся на «Матч ТВ», начиная с сезона 2022/23. Соглашение о приобретении телевизионных прав носит долгосрочный характер и распространяется, как на телевизионный эфир, так и на цифровые продукты телеканала, пишет издание.