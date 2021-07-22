«Желаю Деградировать И Тупеть Ежедневно»: «Матч ТВ» намекнул на трансляцию АПЛ через пост «уволенного» сотрудника Статьи редакции
Английская премьер-лига вернётся на телеканал с 2022 года.
В Telegram-канале Матч ТВ появился пост уволенного сотрудника — он жаловался на «неадекватных манагеров, тупых и редкостных идиотов». Сейчас его удалили.
Telegram-каналу Baza в «Матч ТВ» ответили, что у сотрудников очень разное мнение, которое не сходится с мнением компании. «Это нормально, хотя не должно уходить в публичную плоскость».
Пользователи заметили, что в публикации зашифровано другое сообщение: «Смотрите АПЛ на "Матч ТВ", ждите». Эксклюзивные права на трансляцию Английской премьер-лиги Okko приобрёл в 2019 году.
После этого входящее в холдинг «Матч ТВ» спортивное издание Sportbox сообщило, что телеканал стал эксклюзивным вещателем Английской Премьер-лиги.
Она вернётся на «Матч ТВ», начиная с сезона 2022/23. Соглашение о приобретении телевизионных прав носит долгосрочный характер и распространяется, как на телевизионный эфир, так и на цифровые продукты телеканала, пишет издание.
В Okko ответили vc.ru, что онлайн-кинотеатр — официальный и эксклюзивный вещатель Английской премьер-лиги на территории России.
АПЛ на МатчТВ — это опять начало игр и 20-й минуты, потому что гандбольная молодежка проводит важный, но никому не интересный матч. Его кто-то в правительстве захотел посмотреть, но не знает, что такое сопка.
Смотреть как бегают 22 миллионных мешка, катая мяч, за бабки покупая подписку.
Мммм спорт..
Серьёзно? Чьё-то гневное увольнение заслуживает поста ?
Еще какой-то еблан там скрытое послание усмотрел
Тина - лучший менеджер страны (нет)
Сейчас конспирологи набегут и все объяснят!
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