Маркетинг
Маша Цепелева

Сервис для публикации постов в соцсетях Postoplan с российскими корнями привлёк $1,5 млн от TMT Investments и других Статьи редакции

Оценка компании выросла за год в 12 раз, до €20 млн, рассказал представитель фонда.

  • Лидером группы инвесторов в Postoplan стал фонд TMT Investments Артема Инютина и Германа Каплуна, другие участники — фонды YellowRockets и Bergtop.vc, сообщили «Ведомостям» стороны сделки.
  • Оценка компании составила €20 млн. За год она выросла в 12 раз из-за быстрого роста выручки, оценил представитель TMT Investments. В 2020 году выручка составила около €100 тысяч, в первом полугодии 2021 года – около €500 тысяч, по итогам всего года компания ожидает увеличить её до €1,5 млн.
  • Инвестиция оформлена в виде конвертируемого займа на один год, рассказал сооснователь Алексей Божин. После конвертации инвесторы получат до 10% акций стартапа, основатели сохранят контроль над компанией.
  • Стартап Postoplan запустили в 2019 году в Эстонии Алексей Божин из России, Екатерина Сухенко из Украины и Дмитрий Каан из Нидерландов. Postoplan может создавать и публиковать контент в Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn, мессенджерах Telegram и WhatsApp.
  • Алгоритмы Postoplan помогают генерировать на 70% больше трафика и подписчиков в социальных сетях, и сократить время работы с площадками на 40%, по данным компании.
  • 70% продаж Postoplan приходится на США, Великобританию, Латинскую Америку и Евросоюз, говорится в сообщении TMT Investments. В Postoplan зарегистрировано более 15 тысяч платных аккаунтов по всему миру. Подписка на профессиональный аккаунт стоит $19 в месяц, для агентств — $399.
  • В начале 2021 года Postoplan привлёк $550 тысяч от TMT Investments, топ-менеджеров эстонского такси-сервиса Bolt и других. По данным Crunchbase, с учётом последнего раунда Postoplan привлёк $2,2 млн.

#новость #postoplan

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16 комментариев
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Руслан Лысенко

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Пахнет отмывом средств......Иначе я не понимаю, чем этот сервис отличается от других, которых уйма в сети.

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Аркадий Рутман

Руслан
0

Даже по посадочной странице видно как плотно биздевят в компании.

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Сергей Милосердов

3

Под конец 2021 года очередной сервис для постинга в соцсети и мессенджеры (и наверняка не самый лучший) стоит 20 млн евро и привлекает миллионы долларов инвестиций? Эх, не тем я занимаюсь.

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Тцин Тцитли

1

Качеством. Там сразу заметно все на порядок выше, чем у конкурентов

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Kirill Orlov

0

Нет ни ВК, ни ОК, так что для нашего рынка продукт неактуален. Хотя очень хотелось бы перейти с глючного smmplanner на что-то более интересное.

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Alex Bozhin

Kirill
2

Кирилл, ВК и ОК есть, иконки добавим, при "переезде" на новый лендинг "потерялись".

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Руслан Лысенко

Alex
0

Привлекать якобы такие средства и допускать такие детские ошибки? Теперь ещё больше не верю, что вы могли привлечь такие инвестиции на банальный сервис, как и говорил, пахнет отмывом.

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Alex Bozhin

Руслан
0

Мы на русскоязычном рынке вообще не ведём активности и ни рубля не вкладываем в это гео. Иконки сейчас проставим, вот проблемы...

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Аркадий Рутман

Alex
0

Расскажите, как продажи первые строили. Сервисов аналогов много, как убеждали первых пользователей перейти к вам?

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Михаил Кобзарёв

Kirill
0

А как же smmbox, мы его юзаем на 100+ сайтов, есть русские сети, поиск контента, можно делать обложки, постить из рсс, укорачивать ссылки и ещё 100500 приколов. 

SmmBox - Инструменты для СММ
Отложенный постинг в 8 соцсетей, включая Instagram и Телеграм. Поиск контента для вашего…
smmbox.com
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Oleg Zhuravlev

0

Этож фигня, отложенные посты есть практически везде ;))

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Иван Вундермахер

Oleg
0

Да, тоже стало интересно, чем от условного сммпланера отличается

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Dennis Gooddeni

Oleg
0

Социалкит
Там вообще комбайн

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Комментарий удален

Алексей Киреев

0

Доставляет еще то, что подобные сервисы разрабатываются по блату со стороны той соцсети для постинга в которую он расчитан. Т.е. апи постинга не будет работать для любого независимого разраба, а только для особо приблеженных к pизде королевы. Личная боль ubлюдки...

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Роскошный ящик

0

Обожаю эту фразу 'с российскими корнями'.
Эдак у нас и Гугл 'с российскими корнями', получается 

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Михаил Кобзарёв

–1

Как глоток воздуха на фоне крипты и поголовного фапания на ИИ

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Маша Цепелева
Сервис для публикации постов в соцсетях Postoplan с российскими корнями привлёк $1,5 млн от TMT Investments и других Статьи редакции

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