Что ценят студенты кроме экспертности? 7 ключей мастерства преподавания

Сегодня у нас в гостях Александр Пряхин, технический директор в CityAds Media и один из опытнейших преподавателей OTUS. Он руководит программами по PHP, Laravel, Symfony и Team Lead и ведет занятия в общей сложности на 6-ти курсах. Александр поделился своими результатами за 2,5 года сотрудничества с OTUS и рассказал, что помогает эксперту стать…