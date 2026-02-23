Популярное
Ася Карпова
Маркетинг

«Все уже в курсе, что "Додо Пицца" — живодёры?»: в соцсетях негативно отреагировали на увольнение курьера, который укрыл фирменным пледом бездомную собаку

Основатель компании заявил, что теперь лично несёт за Додобоню ответственность. Волонтёры говорят, что им не помогали найти собаке приют.

  • Курьер челябинской «Додо Пиццы» Михаил Савицкий сообщил Telegram-каналу Shot, что его уволили после того, как он накрыл фирменным пледом бездомную собаку «в 20-градусный мороз».
  • По его словам, она полтора года ночевала на крыльце заведения, сотрудники её подкармливали, укрывали и дали кличку Додобоня. В начале февраля 2026 года новая управляющая предупредила сотрудников в чате: «кто укроет собаку — окажется на улице вместе с ней» и позже уволила мужчину по статье «Порча имущества», заявил Савицкий.
  • В «Додо Пицце» Shot сказали, что к курьеру были претензии «из-за многократных опозданий и прогулов». Но пользователи в соцсетях всё равно начали призывать к бойкоту компании, требовать позаботиться о собаке и не увольнять Савицкого.
  • Основатель «Додо Пиццы» Фёдор Овчинников отреагировал на критику, пообещав рассказать о судьбе собаки и ситуации с увольнением. Он подчеркнул: «Компания и я лично теперь ответственны за судьбу Додобони из Челябинска и с ней точно будет всё хорошо».

С другой стороны, хочу попросить большое количество неравнодушных людей не судить управляющую пиццерией в Челябинске, не зная подробностей. Кто-то предлагает сразу уволить, кто-то пишет идеи хуже. Я думаю, Юля точно не хотела причинить вред собаке, и каждый может ошибиться, при этом работа управляющей эмоционально совсем не простая, многозадачная. При этом я ни в коем случае не оправдываю хамство, грубость, агрессию. Это неприемлемо, и если это было, мы, безусловно, не оставим просто так <...>

Есть стандарты (всё-таки наша работа — это общественное питание), и они очень важны, а есть ценности, эмпатия и человеческий подход, а они ещё важнее. И мы верим, что мы можем иметь и то, и другое. Считая важным первое, но главное всё-таки — второе.

Фёдор Овчинников, основатель «Додо Пиццы»
«У меня <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Ffedorinsights%2F2549&postId=2753972" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">самого</a> с недавнего времени появился верный друг. Это пёс, с которым я так подружился за время своего 5-месячного путешествия в Арктику, что мои друзья, оленеводы ненцы, разрешили взять его с собой в Москву», — добавил он и прикрепил фотографию
  • В официальном Telegram-канале компании заявили, что обзвонили приюты и зоогостиницы города, и некоторые начали поиски собаки. В «Додо Пицце» пообещали взять на себя содержание её до пристройства.

Еще до ситуации с собакой планировалось прекращение отношений с курьером. Мы не считаем, что забота о животных — повод для расставания. Но и публично обсуждать детали, которые касаются конкретного человека, не будем. Отдельно хотим сказать: угрозы и травля — это не выход, даже если эмоции переполняют. Никто не заслуживает личных оскорблений и преследования.

Telegram-канал «Додо Пиццы»
  • Как рассказал Савицкий Telegram-каналу Ural Mash, в поисках собаки «Додо Пицца« участие не принимала: предложила привести волонтёрам кофе, но не сделала этого. У пиццерии, где жила собака, сотрудники убрали миску.
  • Волонтёр Андрей Суворов поделился видео, на котором Додобоня уже находится на территории приюта «Того», за ней присматривает сам Савицкий. По словам Суворова, в приюте ему сказали, что по поводу поисков собаки им звонили «не из "Додо"».
