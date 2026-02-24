Популярное
Полина Лааксо
Маркетинг

«Наша вина в том, что не решили проблему раньше»: Овчинников принёс извинения уволенному курьеру, который укрыл фирменным пледом бездомную собаку, и объявил, что «Додо» станет pet-friendly-сетью

«Местом, где рады гостям с домашними питомцами», — сообщил основатель.

Уволенный курьер Михаил Савицкий. Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2026%2F02%2F23%2Freg-urfo%2Fdodobonia-uzhe-v-priiute.html&postId=2755426" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">rg.ru</a>
  • Когда в заведения «Додо Пиццы» начнут пускать с животными и какие будут ограничения — Фёдор Овчинников не уточнил.
  • Сеть возьмёт на себя содержание бездомной собаки Додобони, которая уже находится в приюте, и начнёт «системно» помогать приютам, вместо того чтобы делать это «на уровне конкретных городов и непублично».
  • В обоснованности увольнения курьера обещают разобраться. Сам Овчинников «был бы рад» устроить его куратором программ по поддержке животных.

От лица бренда я публично хочу принести извинения курьеру Михаилу за грубую неподобающую рабочую коммуникацию управляющей пиццерией. Абсолютно искренне: это недопустимо и неприемлемо в нашей сети. Мы никогда не будем защищать такое поведение.

Фёдор Овчинников
  • Управляющую, которая уволила курьера, временно отстранили от работы. Решение по ней ещё не принято, но Овчинников вновь попросил «не травить [её] всем интернетом». Ответственность за ситуацию, по его словам, лежит на компании.

Наша компания переживёт удаление приложения, переживёт спад продаж, но травля всем интернетом человека может очень сильно повлиять на конкретную жизнь.

Во-первых, все делают ошибки. Жизнь Юли уже точно не будет прежней. Во-вторых, я считаю, что неправильно перекладывать всю ответственность за случившееся на Юлю. Я считаю, что это вина не Юлии, а нашей компании в лице конкретной пиццерии.

Кто прикармливал собаку много месяцев до этого? Кто выделил ей специальный плед? Может ли пиццерия заменить собой приют? Почему собаку не отдали в приют раньше? Все эти вопросы привели к ошибке, а теперь вся ответственность за них на Юле, молодой управляющей, перед которой встала совершенно нетипичная управленческая задача. <...>

Вина и ответственность нашей компании в том, что мы не решили проблему раньше. Не нашли приют, как только собака появилась у пиццерии. Мы не будем уходить ответственности, будем делать выводы, чтобы такие ситуации больше у нас никогда не случались.

Фёдор Овчинников
  • 23 февраля 2026 года курьер челябинской «Додо Пиццы» Михаил Савицкий сообщил Telegram-каналу Shot, что был уволен за порчу имущества, после того как укрыл брендированным пледом собаку в «20-градусный мороз».
  • По его словам, животное уже полтора года ночевало на крыльце заведения, сотрудники его подкармливали, укрывали и дали кличку Додобоня. Но в феврале 2026 года новая управляющая предупредила сотрудников: «Кто укроет собаку — пойдёт за собакой».
  • В «Додо Пицце» сказали Shot, что к курьеру были претензии «из-за многократных опозданий и прогулов». Но часть пользователей в соцсетях всё равно призвала бойкотировать компанию.
Ася Карпова
Маркетинг
«Все уже в курсе, что "Додо Пицца" — живодёры?»: в соцсетях негативно отреагировали на увольнение курьера, который укрыл фирменным пледом бездомную собаку

Основатель компании сказал, что теперь лично несёт за Додобоню ответственность. Волонтёры говорят, что им не помогали найти собаке приют.

