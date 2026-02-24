Наша компания переживёт удаление приложения, переживёт спад продаж, но травля всем интернетом человека может очень сильно повлиять на конкретную жизнь.

Во-первых, все делают ошибки. Жизнь Юли уже точно не будет прежней. Во-вторых, я считаю, что неправильно перекладывать всю ответственность за случившееся на Юлю. Я считаю, что это вина не Юлии, а нашей компании в лице конкретной пиццерии.

Кто прикармливал собаку много месяцев до этого? Кто выделил ей специальный плед? Может ли пиццерия заменить собой приют? Почему собаку не отдали в приют раньше? Все эти вопросы привели к ошибке, а теперь вся ответственность за них на Юле, молодой управляющей, перед которой встала совершенно нетипичная управленческая задача. <...>

Вина и ответственность нашей компании в том, что мы не решили проблему раньше. Не нашли приют, как только собака появилась у пиццерии. Мы не будем уходить ответственности, будем делать выводы, чтобы такие ситуации больше у нас никогда не случались.