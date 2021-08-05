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Маркетинг
Евгения Евсеева

Японский производитель лапши отказался от наклеек на крышках — теперь у банок два «ушка» и морда кота Статьи редакции

А иногда — тибетская лиса.

В июне японский производитель лапши Nissin решил отказаться от пластиковой наклейки, которая придерживает крышку на упаковке, чтобы сократить производство пластика на 33 тонны в год.

Вместо этого крышке сделали два «ушка», а под ней покупателя ждёт изображение кота. В начале августа к коту добавилось изображение тибетской лисы — она появится на 6% упаковок.

  • Тибетская лиса обрела популярность благодаря документальному фильму BBC «Планета Земля», который вышел в 2006 году. Она стала мемом благодаря невозмутимому выражению морды и надменному взгляду.

#дизайн #nissin

45 просмотров
1 1 комментарий
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AntoN

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Немного смущает сопля висящая над лапшой из носа животных. Не самые приятные ассоциации.

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