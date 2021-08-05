Японский производитель лапши отказался от наклеек на крышках — теперь у банок два «ушка» и морда кота Статьи редакции
А иногда — тибетская лиса.
В июне японский производитель лапши Nissin решил отказаться от пластиковой наклейки, которая придерживает крышку на упаковке, чтобы сократить производство пластика на 33 тонны в год.
Вместо этого крышке сделали два «ушка», а под ней покупателя ждёт изображение кота. В начале августа к коту добавилось изображение тибетской лисы — она появится на 6% упаковок.
- Тибетская лиса обрела популярность благодаря документальному фильму BBC «Планета Земля», который вышел в 2006 году. Она стала мемом благодаря невозмутимому выражению морды и надменному взгляду.
Немного смущает сопля висящая над лапшой из носа животных. Не самые приятные ассоциации.
Многое в жизни Александра Бердин-Лазурского произошло по воле случая: преподаватель сопромата решил быть дизайнером и за один вечер под пиво изготовил себе портфолио. Потом за годы приятной работы вырос до арт-директора и... выгорел. Тогда он понял, чем на самом деле хочет заниматься и как на этом зарабатывать.
Американские власти хотят возобновить международный туризм, но не готовы рисковать из-за распространения дельта-штамма.
И сколько на возобновляемой энергии зарабатывают частные компании.
Чего только стоит Spotify с интерфейсом Winamp.
«Ирония судьбы» научила нас: все новые дома похожи друг на друга — а значит, имея представление о новостройках в одном городе, можно сделать вывод и о домах в другом. Для этого теперь даже не нужен билет на поезд или самолёт: прогуляться по квартирам в новостройках можно с 3D-туром на сайте «Циан».
Друзья привет! В своё время покупал для личного использования разные сервисы. Теперь решил раздать, может кому-нибудь будут полезны.
Huawei и Xiaomi потеснили Apple в пятерке популярных смартфонов у пользователей Yota, который занял четвертое место, не удержав “бронзу” прошлого года.