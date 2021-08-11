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Маркетинг
Маша Цепелева

IKEA выпустила свечи с запахом шведских фрикаделек Статьи редакции

Свечу нельзя купить, можно только выиграть в лотерее.

В 10-ю годовщину программы Ikea Family компания вместе с креативным агентством Ogilvy выпустила ограниченную серию свечей Huvudroll. Они пахнут шведскими фрикадельками от Ikea — горячей говядиной и подливкой.

Получить одну из 1925 свечей смогут победители розыгрыша, который проходит для покупателей в США. Ещё 900 участников получат специальный подарочный набор «Ikea в коробке», компания не раскрывает, что в нём будет.

Поучаствовать в розыгрыше можно до 22 августа.

  • Ikea впервые выпустила фрикадельки в 1985 году. Ежегодно продается более 1 млрд, пишет CNN со ссылкой на данные компании.

#ikea

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Александр Колесников

1

В коробке будет флаг от фрикадельки, карандаш и бумажная линейка 

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Срочный Гоша

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Свечи с запахом краденого русского леса хочу 

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