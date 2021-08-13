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Маркетинг
Александра Бариева

Бельё в стиле Crocs и чехол с подставкой для пива: предприниматель набрал 3 млн подписчиков в TikTok и вышел к брендам Статьи редакции

Мэтт Бенедетто зарабатывает на бесполезных изобретениях и заключает партнёрства с крупными брендами. Его опыт — в пересказе Fast Company.

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Перчатки в дизайне Crocs Unnecessary Inventions

Мэтти Бенедетто в 2010-х занимался бизнесом, следил за рынком и знал, что интересует покупателей. Однажды он решил сделать дизайн-проект «для удовольствия», в котором, наоборот, создал то, что никому не нужно. Он так и назвал его — «Ненужные изобретения».

Предприниматель разработал автоматический разворачиватель рубашек, устройство для подстригания всех ногтей на руке одновременно и переносную маленькую перегородку для тех, кто стесняется есть хот-доги при всех.

В подписи к устройству JiffyCuts: «Подстригайте все ногти одним махом! Если раньше Вы тратили часы на подстригание каждого ногтя по отдельности, то теперь можете забыть об этом. Добро пожаловать в будущее с нашим изобретением. Одним нажатием подстригите все ногти до нужной длины. Мы не гарантируем, что все ногти получатся одинаковые»

Часто люди путают слова «ненужный» и «бесполезный». Все мои изобретения можно использовать. Просто они добавляют ещё десять шагов к тому, что можно сделать за один.

Мэтти Бенедетто

С чего началась карьера

Бенедетто основал свою первую компанию Eastern Collective, когда ему было всего 13 лет. Он продавал зимние шапки, которые сам вязал крючком. К 15 годам бизнес расширился, и компания стала заниматься продажей лыжной экипировки. Юный предприниматель передал производство на аутсорсинг в Китай.

После того как на втором курсе колледжа Бенедетто сломал ногу, он больше не мог кататься на лыжах, поэтому решил сменить направление бизнеса и стал производить различные аксессуары для техники. Например, он утверждает, что был первым, кто разработал зарядку с проводом в тканевой оплётке, но не смог получить ни одного патента, хотя подал заявку.

Кабель Eastern Collective Wired

Товары Eastern Collective продавались в крупных розничных магазинах, таких как J. Crew, Urban Outfitters и Restoration Hardware, о них писали в журналах GQ и Wired. В 2017 году Бенедетто создал ещё одну компанию Sondre Travel, которая продавала аксессуары для путешествий.

Бенедетто рассказывает, что у него всегда были идеи для создания «нелепых и глупых» устройств. Обычно он разрабатывал их, чтобы дарить друзьям на праздники.

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В феврале 2019 года на время празднования китайского Нового года закрылась фабрика, с которой предприниматель обычно работал. Тогда он решил купить 3D-принтер, разобраться в нём и самостоятельно производить свои изобретения.

Контракты с брендами и канал на YouTube

Первым изобретением Бенедетто стали AirPods, совмещённые с китайскими палочками для еды. Он разработал дизайн, распечатал устройство на своём 3D-принтере, сделал несколько снимков и опубликовал их в Facebook, Instagram, а также на Reddit — на следующее утро публикация уже вышла на главную страницу форума.

Спустя шесть месяцев Бенедетто заключил два первых контракта с брендами. К выходу игры Call of Duty: Modern Warfare он создал джойстик, к которому прикреплено «всё необходимое для геймера»: стакан для напитков, зубная щётка, дезодорант, вентилятор и не только.

Видео о создании универсального джойстика для геймеров

А для производителя алкоголя Bud Light изобретатель сделал чехол для телефона, который одновременно помогает держать пиво.

Блогер рассказывает про чехол-подставку для пива

В обоих этих случаях заказчики сами находили Бенедетто. А находить бренды для рекламы самому оказалось сложнее: приходилось объяснять смысл изобретений и попытаться продать им свои услуги.

Было трудно продвигать свой товар брендам, которые, возможно, и не нуждались в рекламе, и объяснять: «Я не думаю, что ваш бренд не нужен. Я предлагаю сделать ненужное изобретение, которое было бы как-то связано с вашим продуктом».

Мэтти Бенедетто

Это подтолкнуло его к созданию канала на YouTube, чтобы публиковать более длинные видео, в которых можно увидеть процесс создания некоторых изобретений, и лучше монетизировать контент.

Рост подписчиков и первый заработок

Со старта проекта в 2019 году количество его подписчиков в TikTok превысило 3,5 млн, 1 млн в Instagram и 521 тысячи на YouTube.

Предприниматель превратил свой проект «Ненужные изобретения» в полноценный бизнес и стал зарабатывать. Он продаёт устройства, запускает рекламу в AdSense и получает поддержку от фонда TikTok’s Creator. Основная часть доходов — от сделок с брендами. Уникальность роликов Бенедетто позволяет ему получать высокую прибыль, отмечает Fast Company.

Ещё одно «бесполезное» изобретение — поддельная рубашка для созвонов в Zoom. По задумке с ней можно оставаться голым даже на работе

Я создаю для заказчиков материальный продукт. Им можно будет пользоваться и после того, как мы перестанем сотрудничать. Поэтому я могу устанавливать высокую цену за рекламу.

Мне более чем достаточно одной хорошей сделки с брендом в месяц. Я не собираюсь становиться следующим Биллом Гейтсом.

Мэтти Бенедетто

Трудно ли быть блогером-изобретателем

Я никогда не работал так много до своего проекта. Карьера блогера-изобретателя похожа на настоящий марафон. Это просто безостановочная работа, потому что всё в интернете меняется очень быстро. Нужно всегда быть начеку, ведь никогда не знаешь, что может стать популярным завтра. Поэтому главная задача — быстро адаптироваться ко всем изменениям.

Мэтти Бенедетто

Например, клавиатура с удлинёнными кнопками для любителей работать стоя стала популярной, и уже через месяц Бенедетто решил дополнить комплект и создал такую же удлинённую компьютерную мышь.

Видео о создании «удлинённой» мыши — блогер сделал насадку, которая увеличивает размер мыши в высоту

Также Бенедетто заметил популярность обуви Crocs и создал в этом же стиле перчатки, солнцезащитный козырёк и даже нижнее бельё.

По мере роста канала Бенедетто сталкивается с необходимостью превзойти свои лучшие работы. Однако изобретатель признаётся: «Если мой контент всё равно наберёт миллион просмотров, имеет ли значение, превзошёл я себя или нет?».

Нижнее бельё в стиле Crocs Unnecessary Inventions

Бенедетто представляет, что его проект в будущем может превратиться в шоу вроде “Nailed It!” от Netflix, где он будет оценивать изобретения участников. Или в передачу, в которой блогер будет приходить в дома знаменитостей и создавать «самые безумные» изобретения их мечты.

Он вёл переговоры с продюсерскими компаниями, но пока неудачно. Бенедетто собирается в ближайшем будущем создать музей собственных изобретений.

Я всё ещё сижу перед 3D-принтером и смотрю, как он печатает. Это похоже на волшебство. Я бы хотел открыть музей, в котором можно было бы увидеть, какие технологии я использую для создания своих изобретений.

Мэтти Бенедетто

#блогеры #youtube #tiktok

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