KFC откроет фастфуд-отель в Лондоне на 11 ночей — гостей привезут на Cadillac, а в номерах будет «кнопка подачи курицы» Статьи редакции
Стоит £111 за ночь.
Отель House of Harland будет работать с 18 по 29 августа в районе Шордитч (Shoreditch) в Лондоне. Попасть внутрь можно только по предварительному бронированию.
«11 трав и специй делают всё ещё вкуснее, в честь счастливого числа House of Harland будет открыт 11 ночей», — объяснили в компании. С этим же связана цена за номер в £111 (около 11 тысяч рублей).
Гостей заберут с вокзала Кингс-Кросс на чёрном Cadillac и отвезут в отель. В номере обои, полотенца и постельное бельё будут оформлены в фирменном стиле KFC. Внутри будет игровой автомат и кнопка «для подачи курицы».
Все деньги от House of Harland пойдут в Фонд KFC для поддержки молодых талантов.
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