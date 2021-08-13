Стоит £111 за ночь.

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Отель House of Harland будет работать с 18 по 29 августа в районе Шордитч (Shoreditch) в Лондоне. Попасть внутрь можно только по предварительному бронированию.

«11 трав и специй делают всё ещё вкуснее, в честь счастливого числа House of Harland будет открыт 11 ночей», — объяснили в компании. С этим же связана цена за номер в £111 (около 11 тысяч рублей).

Номер в отеле KFC Hotels.com

Гостей заберут с вокзала Кингс-Кросс на чёрном Cadillac и отвезут в отель. В номере обои, полотенца и постельное бельё будут оформлены в фирменном стиле KFC. Внутри будет игровой автомат и кнопка «для подачи курицы».

Кнопка для заказа еды Hotels.com

Игровой автомат Hotels.com