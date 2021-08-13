Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":5464,"title":"\u0420\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0435\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0432\u0440\u0435-\u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0451\u0442\u0435 \u2014 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0438\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440","url":"\/redirect?component=advertising&id=5464&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/273080-kover-samolet-i-divanomobil-kak-inzhenery-prevrashchayut-obychnye-predmety-v-skazochnye&hash=a7e68c5b7e1c76fadc5310afab676b54225857a72639a31987b7118f2ec255e6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Маркетинг
Маша Цепелева

KFC откроет фастфуд-отель в Лондоне на 11 ночей — гостей привезут на Cadillac, а в номерах будет «кнопка подачи курицы» Статьи редакции

Стоит £111 за ночь.

11 11 комментариев
297 просмотров

Отель House of Harland будет работать с 18 по 29 августа в районе Шордитч (Shoreditch) в Лондоне. Попасть внутрь можно только по предварительному бронированию.

«11 трав и специй делают всё ещё вкуснее, в честь счастливого числа House of Harland будет открыт 11 ночей», — объяснили в компании. С этим же связана цена за номер в £111 (около 11 тысяч рублей).

Номер в отеле KFC Hotels.com

Гостей заберут с вокзала Кингс-Кросс на чёрном Cadillac и отвезут в отель. В номере обои, полотенца и постельное бельё будут оформлены в фирменном стиле KFC. Внутри будет игровой автомат и кнопка «для подачи курицы».

Кнопка для заказа еды Hotels.com
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Игровой автомат Hotels.com

Все деньги от House of Harland пойдут в Фонд KFC для поддержки молодых талантов.

#kfc #туризм

11 11 комментариев
4
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0443\u0440\u0438\u0437\u043c","kfc"], "comments": 11, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 281601, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 13 Aug 2021 15:55:34 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sherry Price

6

В казино нет часов. А в этом отеле не будет весов)

Ответить

Виктор

Sherry
1

Два ведра крыльев этому господину!

Ответить

Патриотический шмель

Виктор
0

И бидон майонеза.

Ответить

Anton Ivanov

Патриот…
0

Сырного соуса

Ответить

Тимур Сущенко

4

блин, очень клевая идея, прям туда захотелось

Ответить

Павел Демидов

3

На ресепшене гастроэнтеролог будет сидеть?

Ответить

Павел Антипов

Павел
0

Видимо-да, с бригадой реаниматологов

Ответить

Nikita Deev

1

А по ночам к тебе в номер будет приходить сам полковник

Ответить

Jessica Logan

Nikita
0

Уж лучше полковник (если живой конечно) чем клоун Рональд)

Ответить

Дюгаева Оксана

0

Умеют же развиваться, неплохие у них маркетологи 

Ответить

Τамара Ρодионова

0

ЖирКанцерогенов

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Evrone
Как митапы помогают Evrone строить профессиональное сообщество

Митапы — неформальные встречи профессионалов, в этом их ценность. В непринуждённой обстановке участники митапов знакомятся и обмениваются идеями, здесь рождается сотрудничество, партнёрство и даже дружба. Для IT-компаний митапы важный инструмент продвижения, поиска партнёров и клиентов, обучения и многого другого.

0 Обсудить
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Будущее
Nazigul Jusupova
Виртуальный Хуанг на виртуальной кухне: часть конференции GTC 2021 провела 3D-копия главы NVIDIA Статьи редакции

На видео 14 секунд выступала виртуальная копия гендиректора компании.

Nvidia
20 20 комментариев
24
Zaycev.net
17 лет ресурсу Zaycev.net

12 августа исполнилось 17 лет одному из первых музыкальных ресурсов России ZAYCEV.NET.

2 2 комментария
2
CloudPayments
Регионы России обогнали Москву по щедрости чаевых

Рассказываем, как россияне поддерживали словом и рублем курьеров и официантов этим летом и какие регионы оказались более щедрыми.

1 1 комментарий
3
ВТБ
ВТБ увеличил число клиентов МСБ на 20% с начала года

Теперь их более 750 тысяч.

0 Обсудить
0
Дизайн
Futura by redmadrobot
Дизайн-джем #37: навыки интервьюера и ресёрчера для развития продукта — советы от Nielsen Norman Group и других

Более 40 материалов для изучения аудитории, а также вдохновляющие работы по типографике от Ромы Белякова, Ксении Ставровой и других талантливых дизайнеров. В дайджесте от Futura by red_mad_robot.

3 3 комментария
22
Финансы
Маша Цепелева
Visa запустила в России функцию удаления данных карт с сайтов и приложений Статьи редакции

Через сервис можно увидеть, на каких сайтах сохранены данные и удалить их.

61 61 комментарий
44
Офлайн
Стартапы Якутии
Самый экологичный стартап: жучиные боксы для переработки пластика дома и в офисе

Как ученые из Якутии, исследующие насекомых-пластикоедов, создали социально значимый экологический стартап «Ксенос».

130 130 комментариев
80
Торговля
Маша Цепелева
ФАС начала проверку X5, «Ленты» и «Магнита» на сговор: транслирует её в Telegram и рассказывает, как ей мешают Статьи редакции

Служба проверит ценообразование и причины резкого роста цен.

209 209 комментариев
37
Маркетинг
Александра Бариева
Бельё в стиле Crocs и чехол с подставкой для пива: предприниматель набрал 3 млн подписчиков в TikTok и вышел к брендам Статьи редакции

Мэтт Бенедетто зарабатывает на бесполезных изобретениях и заключает партнёрства с крупными брендами. Его опыт — в пересказе Fast Company.

Перчатки в дизайне Crocs Unnecessary Inventions
4 4 комментария
10
Больше статей
null