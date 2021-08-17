«Электронная почта стала торговым центром»: зачем компании присылают так много спама и почему остаётся только смириться Статьи редакции
Почтовые сервисы пытаются контролировать рассылки с помощью алгоритмов, но на ящик всё ещё приходят десятки рекламных сообщений в неделю. Почему — в пересказе колонки Иэна Богоста из The Atlantic.
Электронный ящик ломится от ежедневных рассылок магазинов одежды и мебели, стоматологических клиник и агентств недвижимости. Они пишут каждую неделю, день или несколько раз в сутки. Производитель одежды Bonobos за неделю девять раз предложил Богосту шорты, рубашки и брюки.
«Это нелепо. Зачем так много писем, разве это нравится клиентам?» — сетует автор. При этом он понимает: технически компании имеют на это право, так как он дал согласие на рассылку после покупки товаров.
Система почты решает, что увидит пользователь
Пользователи сами могут сделать свой почтовый ящик чище, считает автор The Atlantic. В большинстве сервисов, будь то Gmail, Outlook и Yahoo Mail, есть «умная» система, которая ранжирует письма по важности:
- Если пользователь открыл письмо и нажал на ссылку, алгоритм посчитает, что ему интересны такие рассылки, и будет их рекомендовать чаще.
- Сервис отслеживает и другие метрики: например, дочитываемость или добавление в «избранное».
- А если игнорировать эти письма, алгоритмы будут их меньше показывать или вовсе заблокируют авторов за спам.
Большинство пользователей сами хотят узнавать новости от брендов по почте, рассказал директор по аналитической работе в Oracle Marketing Consulting Чед Уайт. Поэтому сервисы принялись фильтровать письма — чтобы компании не увлекались и не отправляли слишком много рекламы.
Чтобы письма доставлялись лучше, маркетологи начали экспериментировать с их содержанием и частотой. Порой это приводит к хаосу: что-то доходит до клиента, что-то попадает в «спам».
В результате почтовый ящик стал складом для всего: банковских справок, коммунальных платежей и акций из супермаркета.
Gmail даже сделал для рекламных писем отдельную папку «Промоакции». Однако Богост считает, что и это не помогает настроить релевантные рассылки: у пользователей слишком быстро меняются запросы, и алгоритмы не успевают за ними. Если клиент собирался вчера купить брюки, завтра для него это может быть неактуально.
Также почтовые сервисы учитывают не только личные предпочтения пользователей, но и их общую активность. К примеру, чем меньше пользователей реагируют на рекламу, тем больше вероятность того, что письма попадут в «спам».
Чрезмерное влияние алгоритмов
Авторы рассылки, отправляя письмо, не знают — увидят его подписчики или нет. Это может негативно отразиться на бизнесе, считает Богост.
Так, одна финансовая фирма не могла отправить миллионам клиентов выписки по счетам из-за спам-фильтров в почтовом сервисе. Компании пришлось печатать «дорогостоящие» копии этих документов и отправлять каждому лично.
Вокруг этой проблемы появился целый рынок — фирмы, которые помогают компаниям с электронной почтой. Маркетологи рассылают письма и пытаются понять, как устроены сервисы вроде Gmail или Yahoo, чтобы не попасть под блокировку. А также учитывают все правила платформ.
При этом вся власть над ящиком — в руках пользователей, считают эксперты в email-маркетинге Чед Уайт и Эприла Муллена. Если сообщения продолжают приходить, значит клиенты не против, при этом они всегда могут отписаться от рассылки — соответствующая кнопка есть почти в каждом письме.
Например, производитель одежды Bonobos, который присылает почти по десять сообщений в неделю, говорит, что у него количество отписок «чрезвычайно низкое», чем в целом по рынку. «Если судить по алгоритмам, что измеряют мою вовлечённость, видимо, мне всё ещё интересна эта рассылка», — отмечает автор The Atlantic.
Интересы пользователей отходят на второй план
Компании работают только с почтовыми сервисами и сосредоточены на бизнесе — это главная причина засилья рекламы в ящиках пользователей. «Но это абсурд. Маркетологи не учитывают мои интересы», — добавил автор.
Колумнист спросил у вице-президента по маркетингу в Bonobos, зачем они отправляют так много писем. KPI, автоматизация и оптимизация рассылки — вот что главное для бизнеса, ответили ему в компании.
Чед Уайт из Oracle Marketing Consulting сравнивает электронную почту с диалогом. По его словам, открыть письмо на почте — это своего рода кивок: «Если собеседник кивает, значит он вовлечён в диалог. Неважно, приносит разговор удовольствие или нет. Главное, что человек обращает внимание».
Однако разговор предполагает участие нескольких людей. По мнению Богоста, почтовая рассылка — скорее монолог, поскольку многие пользователи не осознают, что, кликнув на сообщение, они показывают заинтересованность в продукте.
Что упускают почтовые сервисы
У пользователей есть множество поведенческих паттернов, которые не могут отследить алгоритмы. Действия пользователей сложнее, чем «нажал на ссылку — перешёл к покупке», их нельзя предсказать. Например:
- Одни идут в магазин после того, как получают оповещение о выгодном предложении.
- Другие вспоминают о наступающем празднике и напоминают об этом близким.
- Некоторые пользователи группируют рекламу в отдельную папку и в случае необходимости просматривают сохранённые варианты.
почтовые сервисы не могут отследить такую активность, считает Уайт. Также алгоритмы навязывают клиентам услуги брендов, которым необходим доступ к потенциальным покупателям, отмечает Богост. Однако редко удаётся получить релевантную рекламу, поскольку желания клиентов непрерывно меняются, как и данные и алгоритмы сервисов.
Пошаговая инструкция для поиска локации для открытия вашего бизнеса. Показываем на примере пиццерии: как визуализировать данные по продажам и расположению точек продаж с помощью статистики сети ресторанов «Додо Пицца» и статистики по поисковым запросам Яндекса.
А зря.
Как не убить коллег, эффективно ошибаться и получать заказы от Mercedes Benz узнали слушатели онлайн-лекций «Встречи вне границ», открытого образовательного цикла Высшей школы «Среда обучения».
В апреле 2020 мы на месяц закрыли все офисы из-за пандемии и проводили встречи с покупателями в Зуме. Менеджеры использовали информацию с сайта: переключались между фотографиями районов, планировками квартир, картами и расчетом ипотеки.
Привет! Я Александр Андрюшкин, аналитик и скаут стартап-студии Admitad Projects. В прошлый раз мой обзор самых необычных и интересных стартапов в области еком получил теплый прием, судя по просмотрам, поэтому решил продолжить тему и пока сохранять темп один обзор в месяц. К слову, если вы сами наткнулись на какой-то интересные проект, не попавший…
Компьютеров, работающих на отечественных компонентах, слишком мало, отмечают эксперты.
Почтовые сервисы пытаются контролировать рассылки с помощью алгоритмов, но на ящик всё ещё приходят десятки рекламных сообщений в неделю. Почему — в пересказе колонки Иэна Богоста из The Atlantic.
Это снизит расходы банка на сотрудников, но уволенным будет сложно найти работу, считают эксперты.
Что нужно сделать стартапу, чтобы выйти стать лидером и завоевать рынок? Есть много важных составляющих успеха, о некоторых из которых рассказывали герои нашей рублики #20вопросов. Но не менее важно не дать стартапу развалиться из-за внутренних конфликтов внутри команды. А они всегда возникают на том или ином этапе.