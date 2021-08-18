В агентстве говорят, что кампания ещё не закончилась, а деньги переведут сразу после подписания договора со стороны фонда.

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Основательница благотворительного фонда «Подарок ангелу» Анастасия Приказчикова обвинила кретивное агентство «Сметана» в недобросовестности. На своей странице в Facebook она рассказала, что партнёр не выплатил деньги за мерч проекта помощи детям с ДЦП «Доброшрифт», проданный в 2020 и 2021 годах.

Мерч проекта «Доброшрифт» «Доброшрифт»

Собранные средства должны были направить на поддержку подопечных и программ фонда «Подарок ангелу». По данным агентства, которые приводит Приказчикова, всего продали 2247 товаров.

Много месяцев мы требуем от агентства перечислить средства, чтобы оказать заявленную помощь детям и отчитаться перед благотворителями за каждый рубль, полученный в рамках проекта, как это было по итогам 2019 года (подробный отчёт есть на нашем сайте). О ситуации осведомлены ключевые партнёры, которые, как и мы, надеялись на мирное разрешение конфликта, перечисление средств в фонд и предоставление благотворителям полной отчётности об оказанной помощи. Анастасия Приказчикова

Приказчикова рассказала, что сейчас у фонда есть подписанный только с его стороны лицензионный договор от 2019 года, в котором прописано, что бренд принадлежит агентству. Однако ещё до подписания документа «Сметана» в одностороннем порядке зарегистрировала товарный знак на себя.

По данным «Контур.Фокуса», заявка на регистрацию товарного знака «Доброшрифт» была подана ООО «Бренд ФМ» в сентябре 2019 года, дата регистрации — февраль 2021 года. Единственный владелец «Бренд ФМ» — Андрей Бузина, креативный директор «Сметаны». На сайте «Доброшрифта» указано юрлицо ООО «Сидр Медиа», совладелец и гендиректор которого также Бузина.

Как рассказала Приказчикова, партнёры планировали создать одноимённый фонд. «Мы очень долго пытались согласовать со “Сметаной” все необходимые документы, чтобы распределить позиции и ответственность, но даже после утверждения вариантов, документы не были подписаны. Андрей Бузина в одностороннем порядке замял диалог о совместной ответственности, и идея так и осталась лишь совместной идеей», — написала она.

Пока шли переговоры, «Сметана» объявила о создании собственного фонда фондов под названием «Доброшрифт». Название «плотно ассоциируется» с «Подарком ангелу», отмечает Приказчикова.

«Мы и не могли представить, что права на рекламную кампанию, над которой работали и агентство, и фонд, и в основе которой лежит кампания “Спасибо” со спастическими буквами, можно забрать и использовать в непрозрачных целях», — отмечает основательница фонда. Партнёры рассчитывали мирно урегулировать ситуацию и тихо закрыть проект, но теперь Приказчикова считает своим долгом предостеречь другие НКО.

Мы со своей стороны постараемся не допустить ситуации, в которой благотворительный бренд, за который, как я и писала ранее, фонд отвечает головой, был использован в коммерческих целях. Мы вложили весь свой ресурс в развитие этого проекта и считаем несправедливой регистрацию бренда и фонда за нашей спиной. Анастасия Приказчикова

18 августа Андрей Бузина написал у себя в Facebook, что фонд «Доброшрифт» будет помогать детям с самыми разными особенностями развития и сотрудничать с фондами-партнёрами.

Что ответили в «Сметане»

В комментариях к записи Приказчиковой Бузина написал, что все претензии из её поста не имеют оснований. Он готовит «развёрнутый ответ со скринами», а команда готовится провести аудит проекта вместе с независимыми специалистами.

Бузина рассказал, что агентство не закрепляло с фондом сроки закрытия кампании 2020 года: «По факту, кампания заканчивается только в сентябре этого года (её продолжитесь 12 месяцев). Пока что все запущенные процессы работают: на нашей стороне — продажа мерча на сайте проекта, а на стороне фонда — сбор пожертвований в рамках “Доброшрифта” и продажа мерча самостоятельно фондом через Lamoda».

Единственная согласованная с фондом дата — 16 августа, это дата отчёта за первые десять месяцев кампании 2020-2021 годов. По словам Бузины, деньги в фонд будут переведены в течение 30 дней с момента подписания договора пожертвований.

Мы получили от фонда уточняющие вопросы — отвечаем на них с подтверждающими документами. Учитывая, что не дожидаясь подведения итогов эти вопросы были опубликованы здесь, мы в самое ближайшее время дадим официальный ответ. Как руководитель агентства и теперь фонда «Доброшрифт», я несу полную ответственность и еще раз публично подтверждаю, что все средства будут полностью перечислены сразу же после подписанием договора со стороны фонда.

Андрей Бузина

Представитель «Сметаны» рассказал vc.ru, что агентство перечисляет деньги фонду после окончания проекта — он завершается в сентябре. В июле компания подводит предварительные итоги, и пока ждёт подтверждение от фонда о согласии с цифрами, подписания документов, после чего оплатит счёт.

«Андрей никогда не отказывался от оплаты и не затягивал с ней, пока что фонд умалчивает о том, что процесс с подписанием документов для оплаты они затягивают сами. Фонд напомнил о необходимости отчёта только весной 2021 года, причём сделал это после вопроса о том, как у них идут дела с продажами мерча на Lamoda», — добавили в компании.

Андрей Бузина рассказал, что предлагал Приказчиковой и дальше развивать проект «Доброшрифт»: «Обсуждали форму проекта или фонда и роль Насти. Финальное решение не нашли. А дальше Настя взяла тайм-аут, после которого долго не выходила на связь, отказывалась встретиться и продолжить обсуждение».

Причина конфликта в том, что фонд «Подарок Ангелу» не готов продолжать сотрудничество в конструкции фонда фондов, а фонд «Доброшрифт» не готов ограничиваться сотрудничеством с одним фондом, поскольку изначально задумывался как проект про коллаборацию — брендов, фондов и людей. «Сметана»