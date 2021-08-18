Благотворительный фонд «Подарок ангелу» обвинил агентство «Сметана» в невыплате денег за мерч проекта «Доброшрифт» Статьи редакции
В агентстве говорят, что кампания ещё не закончилась, а деньги переведут сразу после подписания договора со стороны фонда.
Основательница благотворительного фонда «Подарок ангелу» Анастасия Приказчикова обвинила кретивное агентство «Сметана» в недобросовестности. На своей странице в Facebook она рассказала, что партнёр не выплатил деньги за мерч проекта помощи детям с ДЦП «Доброшрифт», проданный в 2020 и 2021 годах.
Собранные средства должны были направить на поддержку подопечных и программ фонда «Подарок ангелу». По данным агентства, которые приводит Приказчикова, всего продали 2247 товаров.
Приказчикова рассказала, что сейчас у фонда есть подписанный только с его стороны лицензионный договор от 2019 года, в котором прописано, что бренд принадлежит агентству. Однако ещё до подписания документа «Сметана» в одностороннем порядке зарегистрировала товарный знак на себя.
По данным «Контур.Фокуса», заявка на регистрацию товарного знака «Доброшрифт» была подана ООО «Бренд ФМ» в сентябре 2019 года, дата регистрации — февраль 2021 года. Единственный владелец «Бренд ФМ» — Андрей Бузина, креативный директор «Сметаны». На сайте «Доброшрифта» указано юрлицо ООО «Сидр Медиа», совладелец и гендиректор которого также Бузина.
Как рассказала Приказчикова, партнёры планировали создать одноимённый фонд. «Мы очень долго пытались согласовать со “Сметаной” все необходимые документы, чтобы распределить позиции и ответственность, но даже после утверждения вариантов, документы не были подписаны. Андрей Бузина в одностороннем порядке замял диалог о совместной ответственности, и идея так и осталась лишь совместной идеей», — написала она.
Пока шли переговоры, «Сметана» объявила о создании собственного фонда фондов под названием «Доброшрифт». Название «плотно ассоциируется» с «Подарком ангелу», отмечает Приказчикова.
«Мы и не могли представить, что права на рекламную кампанию, над которой работали и агентство, и фонд, и в основе которой лежит кампания “Спасибо” со спастическими буквами, можно забрать и использовать в непрозрачных целях», — отмечает основательница фонда. Партнёры рассчитывали мирно урегулировать ситуацию и тихо закрыть проект, но теперь Приказчикова считает своим долгом предостеречь другие НКО.
18 августа Андрей Бузина написал у себя в Facebook, что фонд «Доброшрифт» будет помогать детям с самыми разными особенностями развития и сотрудничать с фондами-партнёрами.
Что ответили в «Сметане»
В комментариях к записи Приказчиковой Бузина написал, что все претензии из её поста не имеют оснований. Он готовит «развёрнутый ответ со скринами», а команда готовится провести аудит проекта вместе с независимыми специалистами.
Бузина рассказал, что агентство не закрепляло с фондом сроки закрытия кампании 2020 года: «По факту, кампания заканчивается только в сентябре этого года (её продолжитесь 12 месяцев). Пока что все запущенные процессы работают: на нашей стороне — продажа мерча на сайте проекта, а на стороне фонда — сбор пожертвований в рамках “Доброшрифта” и продажа мерча самостоятельно фондом через Lamoda».
Единственная согласованная с фондом дата — 16 августа, это дата отчёта за первые десять месяцев кампании 2020-2021 годов. По словам Бузины, деньги в фонд будут переведены в течение 30 дней с момента подписания договора пожертвований.
Представитель «Сметаны» рассказал vc.ru, что агентство перечисляет деньги фонду после окончания проекта — он завершается в сентябре. В июле компания подводит предварительные итоги, и пока ждёт подтверждение от фонда о согласии с цифрами, подписания документов, после чего оплатит счёт.
«Андрей никогда не отказывался от оплаты и не затягивал с ней, пока что фонд умалчивает о том, что процесс с подписанием документов для оплаты они затягивают сами. Фонд напомнил о необходимости отчёта только весной 2021 года, причём сделал это после вопроса о том, как у них идут дела с продажами мерча на Lamoda», — добавили в компании.
Андрей Бузина рассказал, что предлагал Приказчиковой и дальше развивать проект «Доброшрифт»: «Обсуждали форму проекта или фонда и роль Насти. Финальное решение не нашли. А дальше Настя взяла тайм-аут, после которого долго не выходила на связь, отказывалась встретиться и продолжить обсуждение».
- «Доброшрифт» предлагает компаниям и людям раз в году использовать шрифт, созданный подопечными фонда «Подарок ангелу». В 2020 году проект поддержали более 400 компаний, в том числе «Яндекс», «Перекрёсток» и другие. На сайте также есть магазин с мерчем — худи, футболками, шопперами.
Собрались как-то "Подарок ангелу", "Сметана" и "Доброшрифт"...
1. О ком речь вообще?
2. Кому пришло в голову назвать компанию "Сметана"?
Георгий, очень иронично смотрится ваш предыдущий комментарий аж от марта. Так вот: похоже, у вас беда с поиском информации.
1. В статье написано о ком речь.
2. Кому пришло в голову назвать компанию "Яблоко"? Кому пришло в голову назвать компанию "Магнит"? Кому пришло в голову назвать человека Георгий?
Доёбки до названия - это грустно.
А ещё у основателя фамилия Бузина. ВОТ РЖАКА, да?
См. второй скрин.
Я вас удивлю - речь не о поиске информации и даже не о названии. Вы не поняли юмора, так что объясню - нам бы в 21 веке писать не о технологиях и стартапах, а о ноунеймовых компаниях, как одна другую кинула. Более того, большинство присутствующих также не выкупают о ком речь. И усмирите Ваш фетиш на тему "кто когда написал последний комментарий", или у кого их больше тот и главный? )
Это выстрел себе в лицо со стороны агентства.
С сегментом НКО/волонтерства/благотворительности так нельзя себя вести. Это совершенно отдельная тусовка, с очень чутким восприятием и памятью на несправедливость.
Хуже, чем начать апеллировать к канцелярским вещам, нет почти ничего.
Сметана сейчас попала в дискурс "обижают божьих людей". Прям эталонный пример. Сейчас еще государство за эту историю уцепится, к гадалке не ходи.
Дискредитировали хороший в задумке проект. С таким негативным шлейфом бренд, который по умолчанию должен ассоциироваться с добром, помощью, просто никому не будет нужен больше (ибо репутация в НКО - это и есть актив). Но всем этим ещё и бросили тень на весь некоммерческий сектор.
Так и не понял вашего мнения, два раза комент перечитал но так и не понял
Телеграм-канал "Беспощадный пиарщик" подробно рассмотрел ситуацию с двух сторон.
На фото - сотрудники рекламного агентства "Сметана".
Ссылка на статью "БП":
https://t.me/prbezposhady/15599
Это конкурс на самую отталкивающую физиономию? С зеленым поясом и та, что в первом ряду, на первое место претендуют. А для длинноволосого вообще экзорциста надо вызывать.
Впрочем ничего нового. Назовите меня сентиментальным, но лавэ решает, как и прежде, везде и всюду.
Да! И орать всем про свою благотворительность, видимо тоже очень интересно с финансовой точки зрения)
Мир и страна, в частности, в которых слово "благотворительность" изначально звучит как какой-то обман...
Обычно в стаканах для напитков «с собой» есть пластик, поэтому их почти не принимают на переработку.
Систему обещают включить только в iOS 15, но её код уже есть на всех устройствах с iOS 14.3, а теперь проверить его можно даже на Linux.
Правила начнут действовать с 1 марта 2022 года.
В агентстве говорят, что кампания ещё не закончилась, а деньги переведут сразу после подписания договора со стороны фонда.
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