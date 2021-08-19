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Маркетинг
Таня Боброва

«Сметана» отчиталась о переводе денег за мерч проекта «Доброшрифт» в фонд «Подарок ангелу» Статьи редакции

В фонде заявили, что сумма отличается от той, что была оговорена.

11 11 комментариев
1661 просмотров

«Сметана» «не дожидаясь разрешения ситуации» перевела в благотворительный фонд «Подарок ангелу» деньги с продажи мерча проекта «Доброшрифт» за десять месяцев, рассказал креативный директор агентства Андрей Бузина на своей странице в Facebook.

Сумма — около 2,35 млн рублей за 3242 худи, футболок, шопперов и попсокетов. По его словам, это вся прибыль с проданного мерча — 20,8% от его стоимости. Остальные деньги — расходы на закупки и упаковку, доставку, расходы интернет-магазина и другие. Агентство не зарабатывает на мерче и свой сервис в цену не включало, добавил Бузина.

Он отметил, что агентству удалось увеличить прибыль с продаж по сравнению с результатами 2019 года: тогда за год было оформлено 4307 заказов, прибыль — 2,6 млн рублей, в процентах — 15% от стоимости.

«Подарок ангелу» получил деньги на расчётный счёт, их направят на оплату программ адресной помощи, подтвердила основательница фонда Анастасия Приказчикова. Но эта сумма отличается от договорённостей и подсчётов самой организации, добавила она.

«Изначально только от суммы 4200 рублей с единицы товара в фонд должно было поступить 1400 рублей, но с условием увеличения цены эта цифра должна была вырасти. На данный момент, в фонд переведено всего лишь 20% от суммы продаж», — написала Приказчикова.

По её словам, фонд также не получил 900 тысяч рублей с коммерческих партнёров: «На эту сумму агентство сделало скидку коммерческим партнёрам, уменьшив именно сумму благотворительного пожертвования». Она добавила, что фонд до сих пор не видел документы о закупке, договора с партнёрами и выгрузку о продажах.

Гендиректор «Сметаны» Юлия Бойко пояснила vc.ru, что среди партнёров есть в том числе спонсоры. Они оплачивают спонсорский пакет, создавая бюджет проекта, и получают предложение о пожертвовании напрямую в фонд. Было два спонсора, которые не оформляли это пожертвование, и фонд посчитал с них недополученную прибыль. При этом, по словам Бойко, каких-либо договорённостей с «Подарком ангелу» по целевым продажам не было.

«Игромания»

В чём разногласия фонда и агентства

«Доброшрифт» — социальный проект помощи детям с ДЦП, созданный в 2019 году. Он предлагает компаниям и людям раз в году использовать шрифт, созданный подопечными фонда «Подарок ангелу». В 2020 году проект поддержали более 400 компаний, в том числе «Яндекс», «Перекрёсток» и другие.

О конфликте «Подарка ангелу» и «Сметаны» стало известно 18 августа: Приказчикова обвинила агентство в невыплате денег за мерч проекта «Доброшрифт», проданный в 2020 и 2021 годах. В свою очередь в агентстве заявили, что кампания заканчивается в сентябре, а деньги переведут сразу после подписания договора со стороны фонда.

В своём посте Бузина добавил, что у агентства не было договорённости с партнёром о сроках перевода денег за проданный мерч: «Мы могли сделать это и раньше. Но с фондом возникли разногласия по отчёту, которые пока остаются — и мы надеемся, что представители фонда согласятся сесть за стол переговоров».

18 августа Приказчикова также заявила, что партнёры планировали создать совместный фонд «Доброшрифт», но не смогли согласовать со «Сметаной» необходимые документы, а Бузина «в одностороннем порядке замял диалог о совместной ответственности».

В тот же день Бузина объявил о создании своего фонда фондов «Доброшрифт». В ответ на обвинения он заявил, что обсуждал с Приказчиковой дальнейшее развитие «Доброшрифта», но партнёры не нашли решение. «Причина конфликта в том, что фонд не готов продолжать сотрудничество в конструкции фонда фондов, а фонд “Доброшрифт” не готов ограничиваться сотрудничеством с одним партнёром», — пояснили в агентстве.

#новость #доброшрифт #сметана

11 11 комментариев
5
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11 комментариев
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Даниил Марсов

4

"Сметана" это пост-панк группа такая?

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Vladimir Ponomarev

Даниил
6

Да, это side-проект группы "Хлеб".

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andr oid

Vladimir
1

Они кстати раньше в "Вареник" играли

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Evgeny Rodionov

1

Какая-то недобрая история

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Evgeny Rodionov

Evgeny
1

В комментариях на Фейсбуке вообще пожар

Карточный домик не хуже «Карточного домика»

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Alexey Poimtsev

Evgeny
0

А есть ссылка?

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Андрей Епанчинцев

1

Блин, среагировал на заголовок. Был в Новосибе авторитет по кличке Сметана (90-2000 года), ну как был, и сейчас есть, уже уважаемый человек, депутат, девелопер)) Правда, уважаемый, наверное очень узким кругом людей… )))

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Ivan Zenkov

1

Короче, Сметаны, Хлеба и Сыры под покровом благотворительности развели народ на бабки, а потом сами из-за них же и передрались. Ничего нового.

https://www.youtube.com/watch?v=IV4IjHz2yIo

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Василий Петров

0

Благотворительность по-русски

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Александр Блохин

0

Читал версии двух сторон и в споре скорее на стороне Сметаны. Фонд просит заплатить 36% от выручки, когда Сметана говорит, что перевели всю прибыль — 20%. Возможно, у Фонда было ожидание, что прибыль составит 36% продаж? Хорошую маржинальность они представляли.

Даже если теоретически так и получалось (36%), возможно, в реальности прибыль вышла другой (20%).

Ну и весь сыр-бор из-за 1-2 млн рублей. Вряд ли Андрею есть смысл портить себе репутацию из-за "украденного" ещё одного-двух млн рублей. У него месячный ФОТ больше скорее всего.

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Лев Щенин

–1

Во времена моей молодости (1975-1985 годы) была популярна лёгкая угроза в адрес дворовых хулиганов:
- Отольются тебе слёзы сиротские !
(по-моему, тот самый случай).

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