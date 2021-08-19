В фонде заявили, что сумма отличается от той, что была оговорена.

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«Сметана» «не дожидаясь разрешения ситуации» перевела в благотворительный фонд «Подарок ангелу» деньги с продажи мерча проекта «Доброшрифт» за десять месяцев, рассказал креативный директор агентства Андрей Бузина на своей странице в Facebook.

Сумма — около 2,35 млн рублей за 3242 худи, футболок, шопперов и попсокетов. По его словам, это вся прибыль с проданного мерча — 20,8% от его стоимости. Остальные деньги — расходы на закупки и упаковку, доставку, расходы интернет-магазина и другие. Агентство не зарабатывает на мерче и свой сервис в цену не включало, добавил Бузина.

Он отметил, что агентству удалось увеличить прибыль с продаж по сравнению с результатами 2019 года: тогда за год было оформлено 4307 заказов, прибыль — 2,6 млн рублей, в процентах — 15% от стоимости.

«Подарок ангелу» получил деньги на расчётный счёт, их направят на оплату программ адресной помощи, подтвердила основательница фонда Анастасия Приказчикова. Но эта сумма отличается от договорённостей и подсчётов самой организации, добавила она.

«Изначально только от суммы 4200 рублей с единицы товара в фонд должно было поступить 1400 рублей, но с условием увеличения цены эта цифра должна была вырасти. На данный момент, в фонд переведено всего лишь 20% от суммы продаж», — написала Приказчикова.

По её словам, фонд также не получил 900 тысяч рублей с коммерческих партнёров: «На эту сумму агентство сделало скидку коммерческим партнёрам, уменьшив именно сумму благотворительного пожертвования». Она добавила, что фонд до сих пор не видел документы о закупке, договора с партнёрами и выгрузку о продажах.

Гендиректор «Сметаны» Юлия Бойко пояснила vc.ru, что среди партнёров есть в том числе спонсоры. Они оплачивают спонсорский пакет, создавая бюджет проекта, и получают предложение о пожертвовании напрямую в фонд. Было два спонсора, которые не оформляли это пожертвование, и фонд посчитал с них недополученную прибыль. При этом, по словам Бойко, каких-либо договорённостей с «Подарком ангелу» по целевым продажам не было.

В чём разногласия фонда и агентства

«Доброшрифт» — социальный проект помощи детям с ДЦП, созданный в 2019 году. Он предлагает компаниям и людям раз в году использовать шрифт, созданный подопечными фонда «Подарок ангелу». В 2020 году проект поддержали более 400 компаний, в том числе «Яндекс», «Перекрёсток» и другие.

О конфликте «Подарка ангелу» и «Сметаны» стало известно 18 августа: Приказчикова обвинила агентство в невыплате денег за мерч проекта «Доброшрифт», проданный в 2020 и 2021 годах. В свою очередь в агентстве заявили, что кампания заканчивается в сентябре, а деньги переведут сразу после подписания договора со стороны фонда.

В своём посте Бузина добавил, что у агентства не было договорённости с партнёром о сроках перевода денег за проданный мерч: «Мы могли сделать это и раньше. Но с фондом возникли разногласия по отчёту, которые пока остаются — и мы надеемся, что представители фонда согласятся сесть за стол переговоров».

18 августа Приказчикова также заявила, что партнёры планировали создать совместный фонд «Доброшрифт», но не смогли согласовать со «Сметаной» необходимые документы, а Бузина «в одностороннем порядке замял диалог о совместной ответственности».