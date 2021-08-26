Российский стартап Avant Space запланировал показывать в космосе рекламу за $140 тысяч с помощью группы спутников Статьи редакции
Спутники образуют логотип компании, в нём — закодированное сообщение, которое можно распознать через приложение.
Avant Space планирует потратить на запуск спутников на орбиту в 600 км $20–30 млн. Показ рекламы над 10 мегаполисами будет стоить рекламодателям около $140 тысяч, время демонстрации не уточняется, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы компании.
Вывод тестового спутника на орбиту намечен на 2022 год, а построение группировки спутников – на 2024 год. «Главкосмос – Пусковые услуги» уже сообщило Avant Space о наличии свободного слота на борту ракеты-носителя, стартующей в июне 2022 года. Идёт подготовка к заключению контракта.
Avant Space планирует запустить 20–30 спутников с лазерами весом 7,5 кг, которые могут образовывать в небе «искусственное созвездие» в виде логотипов компаний. «Система будет включаться при прохождении спутников над крупными городами. Размер покрытия будет примерно как три полные Луны», — рассказал изданию директор Avant Space Александр Малинин.
Стартап получит грант в 3 млн рублей от государственного Фонда содействия инновациям на создание мобильного приложения для распознавания кодированных изображений из космоса.
Мобильное приложение нужно, чтобы камеры могли распознать закодированное в мерцании лазеров сообщение. Например, ссылку на промоакцию или промокод.
Avant Space получала гранты от фонда «Сколково» в 2015–2016 годах — около 35 млн рублей, сообщает издание. Компания потратила деньги на разработку двигателя для спутников. По словам Малинина, Avant Space ведёт переговоры о финансировании проекта с венчурными инвесторами, но не называет имена и фонды.
- Рекламу в космосе хотят запустить SpaceX и канадский стартап. На одной стороне спутника будет расположен дисплей, на котором будет транслироваться реклама. На него будет направлена камера — она будет снимать происходящее на экране и показывать в прямом эфире на Twitch и YouTube.
👍
это космос показывает человечеству его будущее по ходу с такими целями по освоению космоса :)
Какой же дебил будет добровольно будет смотреть рекламу через приложение?
Рекламу может не будет а поздравление с днем рождения или признание в любви из космоса - почему нет. Более того, там и обмануть совсем не сложно, можно даже не выводя на орбиту спутники показывать такие сообщения на основе уже известных объектов ночного неба. Так стоп это кажется новый стартап 😂
Это типа ты звонишь тому кого хочешь поздравить или говоришь - поставь вот такую приложуху, сиди полночи у окна и жди спутники. Так чтоль?
Не надо ждать, наводи телефон на небо нажимай кнопку и смотри поздравление :)
А спутники типа на месте стоят и не вращаются на орбите со скорость тридцать тысяч км/ч?
Ещё как вариант, оповещение потеряшек в лесу, что бы сидели на месте или шли по указанному ориентиру .
Предлагаю запилить стартап: запуск группировки спутников по уничтожению спамных спутников.
Первый клиент газпром? Никогда не понимал зачем им реклама
Возможно, я неправ, но демонстрация рекламы компанией из одной страны над территорией другой страны - нет ли тут, как бы помягче выразиться... не охерели ли?
С другой стороны, эти спутники будут отличной мишенью для всех желающих отработать свою программу "звездных войн".
Ну и с третьей стороны, сколково - это такой своеобразный маркер для любого проекта.
А оплатит весь этот шабаш тот, кто будет покупать продукцию этих рекламодателей.
Уже представляю, лежишь такой с девушкой на крыше, на звезды любуешься, а тут реклама включается какого нибудь средства от запора, в самый романтичный момент =D
Человечество.. что ты делаешь?
Развитие космических технологий ради показа рекламы?
Пора эту земную лавочку прикрывать.
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