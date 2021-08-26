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Маркетинг
Маша Цепелева

Российский стартап Avant Space запланировал показывать в космосе рекламу за $140 тысяч с помощью группы спутников Статьи редакции

Спутники образуют логотип компании, в нём — закодированное сообщение, которое можно распознать через приложение.

38 38 комментариев
1725 просмотров

Avant Space планирует потратить на запуск спутников на орбиту в 600 км $20–30 млн. Показ рекламы над 10 мегаполисами будет стоить рекламодателям около $140 тысяч, время демонстрации не уточняется, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы компании.

Пример рекламы в космосе Avant Space

Вывод тестового спутника на орбиту намечен на 2022 год, а построение группировки спутников – на 2024 год. «Главкосмос – Пусковые услуги» уже сообщило Avant Space о наличии свободного слота на борту ракеты-носителя, стартующей в июне 2022 года. Идёт подготовка к заключению контракта.

Avant Space планирует запустить 20–30 спутников с лазерами весом 7,5 кг, которые могут образовывать в небе «искусственное созвездие» в виде логотипов компаний. «Система будет включаться при прохождении спутников над крупными городами. Размер покрытия будет примерно как три полные Луны», — рассказал изданию директор Avant Space Александр Малинин.

Стартап получит грант в 3 млн рублей от государственного Фонда содействия инновациям на создание мобильного приложения для распознавания кодированных изображений из космоса.

Мобильное приложение нужно, чтобы камеры могли распознать закодированное в мерцании лазеров сообщение. Например, ссылку на промоакцию или промокод.

Проморолик Avant Space

Avant Space получала гранты от фонда «Сколково» в 2015–2016 годах — около 35 млн рублей, сообщает издание. Компания потратила деньги на разработку двигателя для спутников. По словам Малинина, Avant Space ведёт переговоры о финансировании проекта с венчурными инвесторами, но не называет имена и фонды.

  • Рекламу в космосе хотят запустить SpaceX и канадский стартап. На одной стороне спутника будет расположен дисплей, на котором будет транслироваться реклама. На него будет направлена камера — она будет снимать происходящее на экране и показывать в прямом эфире на Twitch и YouTube.
Российский стартап хочет показывать рекламу…
Avant Space обещает демонстрировать бренды с высоты 600 км и охват в 1 млрд человек. Эксперты в…
vc.ru

#новость #avantspace

38 38 комментариев
8
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38 комментариев
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Konstantin B

45

👍

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Sergey L.

Konstantin
1

😂😂👍🏻

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Dmitriy Ushakov

Konstantin
0

идеально

Ответить

Селиверстов Александр

Konstantin
0

это космос показывает человечеству его будущее по ходу с такими целями по освоению космоса :)

Ответить

Рустам Юлдашев

28

-Может очистим океан от мусора?
-Нет, давайте рекламку е6анем на небе!

Ответить

Anton Fomkin

26

Спам в космических масштабах)

Ответить

Alex Firssoff

12

Будет так

Ответить

Game Topia

9

Какой же дебил будет добровольно будет смотреть рекламу через приложение?

Ответить

Sergey L.

Game
4

Тот, что заплатил за нее и хвалится 😂

Ответить

Передний паркур

Game
2

Рекламу может не будет а поздравление с днем рождения или признание в любви из космоса - почему нет. Более того, там и  обмануть совсем не сложно, можно даже не выводя на орбиту спутники показывать такие сообщения на основе уже известных объектов ночного неба. Так стоп это кажется новый стартап 😂

Ответить

Sergey L.

Передний
0

😂😂😂

Ответить

Game Topia

Передний
0

Это типа ты звонишь тому кого хочешь поздравить или говоришь - поставь вот такую приложуху, сиди полночи у окна и жди спутники. Так чтоль?

Ответить

Передний паркур

Game
0

Не надо ждать, наводи телефон на небо нажимай кнопку и  смотри поздравление :) 

Ответить

Game Topia

Передний
0

А спутники типа на месте стоят и не вращаются на орбите со скорость тридцать тысяч км/ч?

Ответить

John Smith

Передний
0

Ещё как вариант, оповещение потеряшек в лесу, что бы сидели на месте или шли по указанному ориентиру .

Ответить

Игорь Протасов

Game
0

Ну в начале будут. 
Что бы новинку протестировать, а потом никто

Ответить

Амбиент Музыкантов

5

Предлагаю запилить стартап: запуск группировки спутников по уничтожению спамных спутников.

Ответить

Konstantin Valter

4

Первый клиент газпром? Никогда не понимал зачем им реклама

Ответить

Alexey QuQu

Konstantin
2

Прост.
Бюджет позволяет тратить на что попало

Ответить

Месье Никита

Konstantin
0

Чтобы вы знали, что их мечты сбываются 

Ответить

Danila

1

Возможно, я неправ, но демонстрация рекламы компанией из одной страны над территорией другой страны - нет ли тут, как бы помягче выразиться... не охерели ли?
С другой стороны, эти спутники будут отличной мишенью для всех желающих отработать свою программу "звездных войн".
Ну и с третьей стороны, сколково - это такой своеобразный маркер для любого проекта.

Ответить

Илья М

Danila
0

Маск с какими-то канадцами вроде чуть раньше хотел рекламные спутники запускать. Их тоже сбивать можно будет?

Ответить

Danila

Илья
1

Конечно, ибо нехер.
Если их основная и единственная функция - зомбировать рекламой, то им место на дне океана.

Ответить

Илья М

Danila
0

а ведь кому-то рано или поздно придет в голову идея показывать рекламу с ботов автономных в морях/океанах - для дайверов например :)

Ответить

Аркадий Алексеевич

1

Лучше бы поели на 3 миллиона)

Ответить

Дмитрий Дронов

1

Ухты, теперь рисовать можно не только на заборе? )

Ответить

Andrei Myagkov

1

А оплатит весь этот шабаш тот, кто будет покупать продукцию этих рекламодателей.

Ответить

Передний паркур

1

Спустя 20 лет, реклама портит облик не только городов и трасс, но и сска звездного неба. 

Ответить

Evgeniy Zorin

1

Тот редкий случай, когда если деньги просто украдут - выиграют все

Ответить

xxx xxx

1

Мы рождены, чтоб засрать небо.

Ответить

Evgeniy Onegin

1

Уже представляю, лежишь такой с девушкой на крыше, на звезды любуешься, а тут реклама включается какого нибудь средства от запора, в самый романтичный момент =D

Ответить

Alex Davidov

1

Юра, прости, мы всё проебали. Проебём и космос.

Ответить

John Smith

0

Вот это деньжища

Ответить

Eduard Luckyman

0

Это определённо успех . А какой огромный стимул денежный . Ммм . Мечта )

Ответить

Денис Мамаев

0

AdBlocker выручай!!!

Ответить

Рекорд Надоев

0

По-моему чуваки Black Mirror пересмотрели

Ответить

Селиверстов Александр

0

Человечество.. что ты делаешь?
Развитие космических технологий ради показа рекламы?

Пора эту земную лавочку прикрывать. 

Ответить

Alexander Ivanov

–2

 Смело

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