Спутники образуют логотип компании, в нём — закодированное сообщение, которое можно распознать через приложение.

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Avant Space планирует потратить на запуск спутников на орбиту в 600 км $20–30 млн. Показ рекламы над 10 мегаполисами будет стоить рекламодателям около $140 тысяч, время демонстрации не уточняется, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы компании.

Пример рекламы в космосе Avant Space

Вывод тестового спутника на орбиту намечен на 2022 год, а построение группировки спутников – на 2024 год. «Главкосмос – Пусковые услуги» уже сообщило Avant Space о наличии свободного слота на борту ракеты-носителя, стартующей в июне 2022 года. Идёт подготовка к заключению контракта.

Avant Space планирует запустить 20–30 спутников с лазерами весом 7,5 кг, которые могут образовывать в небе «искусственное созвездие» в виде логотипов компаний. «Система будет включаться при прохождении спутников над крупными городами. Размер покрытия будет примерно как три полные Луны», — рассказал изданию директор Avant Space Александр Малинин.

Стартап получит грант в 3 млн рублей от государственного Фонда содействия инновациям на создание мобильного приложения для распознавания кодированных изображений из космоса.

Мобильное приложение нужно, чтобы камеры могли распознать закодированное в мерцании лазеров сообщение. Например, ссылку на промоакцию или промокод.

Проморолик Avant Space

Avant Space получала гранты от фонда «Сколково» в 2015–2016 годах — около 35 млн рублей, сообщает издание. Компания потратила деньги на разработку двигателя для спутников. По словам Малинина, Avant Space ведёт переговоры о финансировании проекта с венчурными инвесторами, но не называет имена и фонды.