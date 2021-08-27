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Таня Боброва

«Яндекс Go» выпустил ограниченную серию дизайнерских шлемов для катания на самокатах Статьи редакции

Так сервис хочет напомнить пользователям о безопасности поездок.

18 18 комментариев
1839 просмотров

«Яндекс Go» создал капсульную коллекцию защитных шлемов бренда Oxelo вместе с участником арт-группы A.D.E.D Juice, рассказали vc.ru в компании. Он использует приёмы уличного искусства, теггинг и хэндстайл, чтобы превратить утилитарные вещи в объекты коллекционного дизайна, отметили в «Яндексе».

«Яндекс Go»

Каждый шлем расписан вручную, их можно заказать в разделе «Яндекс.Маркет Express» в приложении «Яндекс Go». Всего компания выпустила 90 шлемов, цена — 2021 рубль за шлем и сумку-рюкзак к нему. В сервисе уточнили, что заказать шлем можно только в Москве.

Также «Яндекс Go» добавил в свой сервис проката самокаты в дизайне от московских художников — Артёма Стефанова / STFNV, Вовы Nootk и Миши Most, которые вдохновлялись стрит-артом. Самокаты в оклейке можно найти в приложении: всего их будет 60. На них также появятся держатели для смартфонов, позже такие установят на весь парк, уточнили в компании.

«Яндекс Go»
  • «Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве в июле 2021 года, пока они доступны в некоторых районах города.
  • Это не первый мерч, который выпускает «Яндекс». В 2019 году «Яндекс.Еда» представила собственную коллекцию вещей: футболку, брюки с карманом в виде сумки и маленький жёлтый рюкзак — копию рюкзаков курьеров.

#яндексgo #новость

18 18 комментариев
–6
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18 комментариев
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Иван Иванов

21

Вот это дизайн (нет).

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Artem Andreev

3

То есть просто маркером накалякали типа граффити?

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Иванка Сегодина

Artem
8

То есть просто маркером накалякали типа граффити?

Ответить

Alex D

Artem
7

Вы не поняли!!! Это КАПСУЛЬНАЯ коллекция ДИЗАЙНЕРСКИХ шлемов! Как можно быть вообще таким дремучим! В обычном шлеме из декатлон (Oxelo) внутри садового кольца не ездят. Это кринж, краш и вообще фу такие вопросы задавать!
В таком шлеме самое оно вокруг нового памятника какашке кататься :)))

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Артем Павлючук

Artem
0

Как когда-то мне сказал пойманный уебан рисующий баллончиком каракули на заборе - это уличное искусство!

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Лена Иванова

3

Ограничитель скорости им выпустите, бл

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Василий Буров

1

До что шлем, где заказать чёрные тапки как у девушки?

Ответить

Амбиент Музыкантов

Василий
1

Кажется, их можно сделать самому из боксерских лап или даже макивар, если ты не совсем дрищ.

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Nikitinz

Василий
0

А меня вьетнамки с носками у девушки зацепили. Это оказывается модно)

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Амбиент Музыкантов

0

"теггинг и хэндстайл"

Каки-маляки теперь так называются?

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Станислав Назаров

0

Не знал, что живу в дизайнерском районе... Все стены оформленный в авторском стиле.. Класс... 

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Николай Замотаев

Станислав
0

"И если Бог дал тебе талант писать на стенах в сортире
В Питере ты художник в андеграундном стиле" © Пилот

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Jaroslav Michailov

0

Дизайн безликий и скучнейший, но идея коллаба с дизайнерами или арт-объединениями перспективная (а их в России сотни, особенно в регионах), надо Яндексу развивать связи в сообществе

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Кривой фонарь

0

Клёвая затея, жаль не в Мск, купил бы.

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Сергей Мазур

0

какие-то фрики рекламируют посредственные шлемы из Декатлона

Ответить

Артур Кожевников

Сергей
0

И смотрят в объектив как на говно.

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Ni Ck

0

Отменили в одностороннем порядке заказ, хотя когда я заказывал были в наличии М и S. Вот так и заказывай что-то на маркете потом.. Очень расстроили 

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Ni Ck

Ni
0

Просто днище

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