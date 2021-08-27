«Яндекс Go» выпустил ограниченную серию дизайнерских шлемов для катания на самокатах Статьи редакции
Так сервис хочет напомнить пользователям о безопасности поездок.
«Яндекс Go» создал капсульную коллекцию защитных шлемов бренда Oxelo вместе с участником арт-группы A.D.E.D Juice, рассказали vc.ru в компании. Он использует приёмы уличного искусства, теггинг и хэндстайл, чтобы превратить утилитарные вещи в объекты коллекционного дизайна, отметили в «Яндексе».
Каждый шлем расписан вручную, их можно заказать в разделе «Яндекс.Маркет Express» в приложении «Яндекс Go». Всего компания выпустила 90 шлемов, цена — 2021 рубль за шлем и сумку-рюкзак к нему. В сервисе уточнили, что заказать шлем можно только в Москве.
Также «Яндекс Go» добавил в свой сервис проката самокаты в дизайне от московских художников — Артёма Стефанова / STFNV, Вовы Nootk и Миши Most, которые вдохновлялись стрит-артом. Самокаты в оклейке можно найти в приложении: всего их будет 60. На них также появятся держатели для смартфонов, позже такие установят на весь парк, уточнили в компании.
- «Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве в июле 2021 года, пока они доступны в некоторых районах города.
- Это не первый мерч, который выпускает «Яндекс». В 2019 году «Яндекс.Еда» представила собственную коллекцию вещей: футболку, брюки с карманом в виде сумки и маленький жёлтый рюкзак — копию рюкзаков курьеров.
То есть просто маркером накалякали типа граффити?
Вы не поняли!!! Это КАПСУЛЬНАЯ коллекция ДИЗАЙНЕРСКИХ шлемов! Как можно быть вообще таким дремучим! В обычном шлеме из декатлон (Oxelo) внутри садового кольца не ездят. Это кринж, краш и вообще фу такие вопросы задавать!
В таком шлеме самое оно вокруг нового памятника какашке кататься :)))
Как когда-то мне сказал пойманный уебан рисующий баллончиком каракули на заборе - это уличное искусство!
До что шлем, где заказать чёрные тапки как у девушки?
Кажется, их можно сделать самому из боксерских лап или даже макивар, если ты не совсем дрищ.
Не знал, что живу в дизайнерском районе... Все стены оформленный в авторском стиле.. Класс...
"И если Бог дал тебе талант писать на стенах в сортире
В Питере ты художник в андеграундном стиле" © Пилот
Дизайн безликий и скучнейший, но идея коллаба с дизайнерами или арт-объединениями перспективная (а их в России сотни, особенно в регионах), надо Яндексу развивать связи в сообществе
какие-то фрики рекламируют посредственные шлемы из Декатлона
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