В Twitter стало популярным видео с привозящей кофе Tesla без водителя — пользователи Reddit назвали его постановочным Статьи редакции
Водитель мог выйти из салона, пока камера его не снимала, считают комментаторы.
На видео к молодым людям подъезжает электромобиль Tesla, из которого забирают стакан кофе. Затем оператор снимает салон машины и показывает пустое водительское кресло. Ролик за сутки набрал в Twitter 29 тысяч просмотров.
Пользователи форума Reddit написали, что это постановочное видео. Некоторые из них считают, что водитель успел выбраться из машины, пока оператор снимал заднюю часть салона. Другие написали, что авторы видео использовали функцию Smart Summon. Она позволяет вызвать машину через мобильное приложение в пределах видимости.
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