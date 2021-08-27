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Nazigul Jusupova

В Twitter стало популярным видео с привозящей кофе Tesla без водителя — пользователи Reddit назвали его постановочным Статьи редакции

Водитель мог выйти из салона, пока камера его не снимала, считают комментаторы.

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122 просмотров

На видео к молодым людям подъезжает электромобиль Tesla, из которого забирают стакан кофе. Затем оператор снимает салон машины и показывает пустое водительское кресло. Ролик за сутки набрал в Twitter 29 тысяч просмотров.

Alvin Foo @alvinfoo
Coffee Delivery by #Tesla’s Autonomous Car in Dubai https://t.co/hT0H6gZ5Ad
Techbled.com 🌣 @techbled
@alvinfoo They could've used a much cheaper vehicle , smaller in size with more practicality for delivery , but hey its Dubai !
Они могли бы использовать для этого более дешёвый и практичный автомобиль, но это же Дубаи!
iFixPic - for reasons @iFixPic
@alvinfoo This poor man can't afford a coffee maker?!
Этот бедный мужчина не может позволить себе кофеварку?

Пользователи форума Reddit написали, что это постановочное видео. Некоторые из них считают, что водитель успел выбраться из машины, пока оператор снимал заднюю часть салона. Другие написали, что авторы видео использовали функцию Smart Summon. Она позволяет вызвать машину через мобильное приложение в пределах видимости.

Поставьте кофе на заднее сиденье. Припаркуйте машину за пределами экрана. Покажите случайное приложение. Используйте функцию вызова Tesla. Друг убегает куда-то за пределы экрана. Вытащите кофе с заднего сиденья, открыв дверь с помощью приложения Tesla.  Reddit
Кто-то подъезжает и выходит очень быстро, прежде чем камера перемещается на переднее сиденье. Reddit

#tesla

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