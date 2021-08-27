Водитель мог выйти из салона, пока камера его не снимала, считают комментаторы.

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На видео к молодым людям подъезжает электромобиль Tesla, из которого забирают стакан кофе. Затем оператор снимает салон машины и показывает пустое водительское кресло. Ролик за сутки набрал в Twitter 29 тысяч просмотров.

Techbled.com 🌣 @techbled @alvinfoo They could've used a much cheaper vehicle , smaller in size with more practicality for delivery , but hey its Dubai ! Они могли бы использовать для этого более дешёвый и практичный автомобиль, но это же Дубаи!

Пользователи форума Reddit написали, что это постановочное видео. Некоторые из них считают, что водитель успел выбраться из машины, пока оператор снимал заднюю часть салона. Другие написали, что авторы видео использовали функцию Smart Summon. Она позволяет вызвать машину через мобильное приложение в пределах видимости.

Поставьте кофе на заднее сиденье. Припаркуйте машину за пределами экрана. Покажите случайное приложение. Используйте функцию вызова Tesla. Друг убегает куда-то за пределы экрана. Вытащите кофе с заднего сиденья, открыв дверь с помощью приложения Tesla. Reddit