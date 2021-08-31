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Маркетинг
Маша Цепелева

Рынок рекламы в России вырос до 255 млрд рублей за полгода и на 13% превысил уровень до пандемии Статьи редакции

Больше всего выросли расходы на наружную рекламу — на 183%.

  • Рынок рекламы за вычетом НДС в первом полугодии 2021 года вырос до 255 млрд рублей, это на 25% больше, чем в 2020 году, и на 13% больше, чем в докризисном 2019 году, сообщает «Ъ» со ссылкой на отчёт «Ассоциации коммуникационных агентств России» (АКАР).

  • Во втором квартале 2021 года объём рекламы на телевидении вырос на 40%, до 44 млрд рублей, на радио — на 106%, до 3,5 млрд рублей, в прессе — на 38%, до 1,8 млрд рублей, наружная реклама — на 183%, до 11 млрд рублей. Рынок рекламы в интернете вырос на 37% — до 72,5 млрд рублей.

  • Это может быть связано с возвращением клиентов после провала во время пандемии и развитием диджитал-направления в наружной рекламе, сообщил «Ъ» коммерческий директор группы компаний Russ Outdoor Борис Пешняк.

Изменения рынка рекламы по сегментам в 2020-2021 годах «Коммерсантъ»

#реклама #новость

574 просмотров
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Nick Markov

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Рынок вырос, заработок у коллег просел🥵

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Sergey Matveev

Nick
0

Так все от школьников до пенсионеров кинулись в сайты, особенно в информационку так как технически они простые.

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Shoxruz Elboev

0

Блогеры сколотили себе состояние:)

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Иван Шеметов

0

Интересно , что будет лет через 30-40 ? Будут ли нужны журналисты миру и ночные передачи по типу Урганта? 

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andr oid

0

О! А сколько слёз было: пандемия убивает рекламу, мерзкий Apple убивает рекламу…

Я ж говорил приспособятся ))

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Evgeniy Zorin

0

И от нее "не спрятаться, не скрыться"

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