Рынок рекламы за вычетом НДС в первом полугодии 2021 года вырос до 255 млрд рублей, это на 25% больше, чем в 2020 году, и на 13% больше, чем в докризисном 2019 году, сообщает «Ъ» со ссылкой на отчёт «Ассоциации коммуникационных агентств России» (АКАР).