Рынок рекламы в России вырос до 255 млрд рублей за полгода и на 13% превысил уровень до пандемии Статьи редакции
Больше всего выросли расходы на наружную рекламу — на 183%.
Рынок рекламы за вычетом НДС в первом полугодии 2021 года вырос до 255 млрд рублей, это на 25% больше, чем в 2020 году, и на 13% больше, чем в докризисном 2019 году, сообщает «Ъ» со ссылкой на отчёт «Ассоциации коммуникационных агентств России» (АКАР).
- Во втором квартале 2021 года объём рекламы на телевидении вырос на 40%, до 44 млрд рублей, на радио — на 106%, до 3,5 млрд рублей, в прессе — на 38%, до 1,8 млрд рублей, наружная реклама — на 183%, до 11 млрд рублей. Рынок рекламы в интернете вырос на 37% — до 72,5 млрд рублей.
Это может быть связано с возвращением клиентов после провала во время пандемии и развитием диджитал-направления в наружной рекламе, сообщил «Ъ» коммерческий директор группы компаний Russ Outdoor Борис Пешняк.
Рынок вырос, заработок у коллег просел🥵
Так все от школьников до пенсионеров кинулись в сайты, особенно в информационку так как технически они простые.
Интересно , что будет лет через 30-40 ? Будут ли нужны журналисты миру и ночные передачи по типу Урганта?
О! А сколько слёз было: пандемия убивает рекламу, мерзкий Apple убивает рекламу…
Я ж говорил приспособятся ))
Привет! Мы — дизайн-студия «Логомашина», 25 августа мы бесплатно делали логосы для проектов комментаторов vc.ru.
Комната передаёт энергию устройствам через безопасные для людей магнитные поля.
Мы перезапускаем корпоративный блог Tele2, и версию 2.0 открывает новость о щедром предложении для новых клиентов. При подключении к Tele2 каждый месяц новые абоненты будут получать двойной пакет трафика. И это навсегда.
Это первая страна, которая ввела подобный запрет. Поправки уже приняли, закон должен подписать президент страны.
В полицию обратились из Whoosh, Urent и «Яндекса».
Команда сервиса BlaBlaTalk об опыте интеграции с Geek Picnic, которая помогла собрать публикации в СМИ, UGC и обратную связь от потенциальных пользователей.
Штаб-квартира компании не работала с 23 по 30 августа.
ВС РФ рассмотрел два сходных спора ВТБ с налоговыми органами, в которых банк защищал права клиентов-физических лиц.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ рассмотрела вопрос о праве заказчика по договору возмездного оказания услуг отказаться от договора, содержащего условие «Take or Pay».