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Маркетинг
Таня Боброва

В 90-х Coca Cola неудачно спрятала деньги в банках, а Pepsi случайно написала на них «секс» — история двух кампаний Статьи редакции

Первый проект пришлось свернуть всего через три недели после старта, зато второй оказался прибыльным, хоть и скандальным.

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В начале 1990-х маркетологи Coca-Cola решили вместо розыгрышей призов «под крышками» класть деньги прямо в банки: пластиковая капсула на пружинке со свёрнутыми купюрами выскакивала при открытии банки.

Не обошлось без инцидентов, и акцию пришлось свернуть спустя меньше месяца после старта. В это же время Pepsi начала свою маркетинговую кампанию — и сама угодила в скандал с банками.

Тред в Twitter от переводчика комиксов и шеф-редактор проекта ComicsBoom! Александра Куликова.

Alexander Kulikov @Cooleach
Псст, я слышал вам нравятся треды об эпичных провалах крупных компаний. У меня как раз есть ещё один такой. Ловите историю о том, как Coca-Cola в начале 90-х начала пихать в свои банки деньги и села в лужу, а Pepsi вляпалась в «секс»-скандал. https://t.co/QahhZ6iBPm
Alexander Kulikov @Cooleach
В 1990 году маркетологам «Коки» пришла в голову идея: зачем разыгрывать призы под крышечками и фантиками, если можно сразу класть в банки деньги или выигрышные купоны? Сказано-сделано: в мае запустили мощную рекламную кампанию, а выигрышную тару назвали «волшебанками» — MagiCans. https://t.co/z3D1YGbbJQ
Alexander Kulikov @Cooleach
Само собой, грязные купюры в газировку никто не совал. Был разработан специальный механизм: пластиковая капсула на пружинке со свёрнутыми в трубочку баксами выскакивала при открытии счастливой банки. https://t.co/8ELi1RSZlm
Alexander Kulikov @Cooleach
Чтобы волшебные банки нельзя было вычислить по весу или встряхиванием, оставшийся объём заполнили мерзко пахнущей хлорированной водой, которую уж точно никому не придёт в голову выпить. Правда же? Правда? Казалось бы, что может пойти не так 😏 https://t.co/V5Hw50lWoW
Alexander Kulikov @Cooleach
По закону Мерфи, 11-летний пацан из Массачусетса выпил хлорированную гадость и попал в больницу. Глобально его здоровью ничего не угрожало, но юристы «Коки» перепугались и яркие постеры с группой New Kids on the Block сменились рекламой с фразой TAKE A GOOD LOOK крупным шрифтом. https://t.co/WQzG6rbfct
Alexander Kulikov @Cooleach
Помимо инцидента с пацаном, стали поступать жалобы на банки со сломанным механизмом и прочими дефектами, из-за которых хлорка проникала в капсулу с купюрами и приводила их в негодность. Боссы компании решили пристрелить загнанную лошадь и свернули акцию через 24 дня после старта! https://t.co/HzAMmbeonD
Alexander Kulikov @Cooleach
В это время в стане Pepsi явно посмеивались над неудачами конкурентов. У них запускалась своя глобальная маркетинговая кампания Cool Cans и призы в ней можно было выиграть, позвонив по бесплатному номеру и назвав код внутри банки. https://t.co/c9BFc18scZ
Alexander Kulikov @Cooleach
Завлекать потребителей решили сменой дизайна банок — первой с 1979 года! На полках появилось аж четыре стильных-модных-молодёжных тары, каждая — со своим названием. Слева направо: Sunglasses, Motifs, Neon и Confetti. https://t.co/mLuNUQM3YP
Alexander Kulikov @Cooleach
Чтобы окончательно проникнуться вайбом 90-х, посмотрите этот рекламный ролик с репачком от Young MC. https://t.co/y0frVcttMs
Alexander Kulikov @Cooleach
Беда пришла, откуда не ждали. Оказалось, что если поставить две банки Neon друг на друга, по вертикали образуется надпись SEX. Этот трюк стал мемом, подростки специально выставляли банки на полках «сексом» вперёд, а Pepsi утонула в жалобах родителей. https://t.co/UFFiSKMn2P
Alexander Kulikov @Cooleach
Представители PepsiCo отбивались от нападок ущемившихся, как могли, утверждая, что «секс» на банках — ложь, трындёж и совпадение. «Если внимательно посмотреть на облака в небе, можно тоже много чего увидеть». Так или иначе, кампания вышла прибыльной и подняла продажи на 20%. https://t.co/rZVkNVC8Sl

В реплаях пользователи вспомнили ещё об одном провале с денежными розыгрышами. В начале 90-х Pepsi решила потеснить с филиппинского рынка Coca-Cola и ежедневно разыгрывала деньги среди покупателей газировки с пронумерованными крышками.

Из-за ошибки сотням тысяч филиппинцев достались победные номера, но компания отказалась выплачивать призы, что привело к беспорядкам.

Куликов часто рассказывает в Twitter о зарубежной и российской поп-культуре 90-х: для тредов есть отдельный список. Например, в начале августа он рассказал о неудачных попытках McDonalds и Coca-Cola обратиться ко взрослой аудитории в 90-х годах.

#cocacola #pepsi #треды

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