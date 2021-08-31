В 90-х Coca Cola неудачно спрятала деньги в банках, а Pepsi случайно написала на них «секс» — история двух кампаний Статьи редакции
Первый проект пришлось свернуть всего через три недели после старта, зато второй оказался прибыльным, хоть и скандальным.
В начале 1990-х маркетологи Coca-Cola решили вместо розыгрышей призов «под крышками» класть деньги прямо в банки: пластиковая капсула на пружинке со свёрнутыми купюрами выскакивала при открытии банки.
Не обошлось без инцидентов, и акцию пришлось свернуть спустя меньше месяца после старта. В это же время Pepsi начала свою маркетинговую кампанию — и сама угодила в скандал с банками.
Тред в Twitter от переводчика комиксов и шеф-редактор проекта ComicsBoom! Александра Куликова.
В реплаях пользователи вспомнили ещё об одном провале с денежными розыгрышами. В начале 90-х Pepsi решила потеснить с филиппинского рынка Coca-Cola и ежедневно разыгрывала деньги среди покупателей газировки с пронумерованными крышками.
Из-за ошибки сотням тысяч филиппинцев достались победные номера, но компания отказалась выплачивать призы, что привело к беспорядкам.
Куликов часто рассказывает в Twitter о зарубежной и российской поп-культуре 90-х: для тредов есть отдельный список. Например, в начале августа он рассказал о неудачных попытках McDonalds и Coca-Cola обратиться ко взрослой аудитории в 90-х годах.
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