Артур Томилко
Маркетинг

В рекламную платформу «Т-Банка» добавили возможность таргетинга рекламы на сторонних площадках

Инструмент позволяет показывать баннерную рекламу только тем пользователям, которые соответствуют заданным параметрам.

  • «Т-Реклама» добавила инструмент для запуска «сквозных кросс-канальных» кампаний, рассказали в банке.
  • Клиенты получили возможность размещать таргетированную рекламу не только внутри экосистемы «Т-Банка», но и на «проверенных» сторонних площадках: в новостных и деловых медиа, играх и сервисах.

  • Платформа позволяет показывать баннерную рекламу только тем пользователям, которые соответствуют заданным параметрам. Всего критериев для сегментирования аудитории около 100 — пол, возраст, доход и траты, география, «потребительские сценарии» и другие.

  • Все взаимодействия с клиентом собираются «в единый след» за счёт технологии, которая связывает банковские данные с идентификаторам рекламных площадок, отметили в «Т-Банке».

  • Кроме того, система «понимает», что пользователь сначала увидел баннер в игре, потом зашёл в приложение банка, потом совершил покупку. Это позволяет рекламодателю «вести» клиента по единому пути: от первого касания на любом внешнем сайте до финальной покупки.

#новости #тбанк

