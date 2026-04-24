В рекламную платформу «Т-Банка» добавили возможность таргетинга рекламы на сторонних площадках

«Т-Реклама» добавила инструмент для запуска «сквозных кросс-канальных» кампаний, рассказали в банке.

Клиенты получили возможность размещать таргетированную рекламу не только внутри экосистемы «Т-Банка», но и на «проверенных» сторонних площадках: в новостных и деловых медиа, играх и сервисах.

Платформа позволяет показывать баннерную рекламу только тем пользователям, которые соответствуют заданным параметрам. Всего критериев для сегментирования аудитории около 100 — пол, возраст, доход и траты, география, «потребительские сценарии» и другие.

Все взаимодействия с клиентом собираются «в единый след» за счёт технологии, которая связывает банковские данные с идентификаторам рекламных площадок, отметили в «Т-Банке».