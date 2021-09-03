«Яндекс.Драйв» выпустил ограниченную коллекцию скейтбордов Статьи редакции
Это первый мерч компании.
Всего «Драйв» выпустил 130 скейтбордов, рассказали vc.ru в компании. Они созданы из прочных материалов: дерево, сталь, каучук и шкурка сверху. Каждая доска упакована в светоотражающий и водонепроницаемый чехол.
Стоимость доски — 10 тысяч рублей. В компании отметили, что это первый мерч «Драйва».
Купить скейтборд можно только в офлайновых магазинах «Яндекса». В Москве— на улице Тимура Фрунзе, 11, стр. 13. В Санкт-Петербурге — на Невском проспекте 68А.
Сделали бы они коллаб с каким-нибудь известным производителем досок, была бы ценность.
Хотя понятно и эти 130 раскупят.
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