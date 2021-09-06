Delivery Club и «Яндекс.Маркет» показали свои проекты для Lego с курьерами и грузчиками Статьи редакции
Автором проектов стал художник Артём Бизяев.
Проект конструктора Delivery Club доступен для голосования на официальном сайте Lego Ideas.
Набор с фигурами курьеров разработан автором проекта конструктора с Бабой-ягой, петербургским художником Артемом Бизяевым, сообщили vc.ru в Delivery Club. Конструктор состоит из панельного дома с железной дверью, мусоропроводом и чугунными батареями, где живут люди, пользующиеся доставкой еды.
В пресс-службе компании отметили, что этим проектом они хотели привлечь внимание курьерам, которые помогают всем сэкономить время.
Также Артём Бизяев представил проект конструктора с фигурами грузчиков «Яндекс.Маркета».
Набор состоит из коробок, грузовой машины и другой спецтехники для работников склада.
Lego и Delivery Club представили
Лего там, что представило? На сайте может любой проект опубликовать.
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