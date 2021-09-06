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Nazigul Jusupova

Delivery Club и «Яндекс.Маркет» показали свои проекты для Lego с курьерами и грузчиками Статьи редакции

Автором проектов стал художник Артём Бизяев.

4 4 комментария
662 просмотров

Проект конструктора Delivery Club доступен для голосования на официальном сайте Lego Ideas.

Проект конструктора Lego

Набор с фигурами курьеров разработан автором проекта конструктора с Бабой-ягой, петербургским художником Артемом Бизяевым, сообщили vc.ru в Delivery Club. Конструктор состоит из панельного дома с железной дверью, мусоропроводом и чугунными батареями, где живут люди, пользующиеся доставкой еды.

Проект конструктора Lego
Проект конструктора Lego
Проект конструктора Lego
Проект конструктора Lego

В пресс-службе компании отметили, что этим проектом они хотели привлечь внимание курьерам, которые помогают всем сэкономить время.

Проект конструктора Lego
Проект конструктора Lego

Также Артём Бизяев представил проект конструктора с фигурами грузчиков «Яндекс.Маркета».

Конструктор «Яндекс.Маркета» Артём Бизяев
Конструктор «Яндекс.Маркета» Артём Бизяев
Конструктор «Яндекс.Маркета» Артём Бизяев
Конструктор «Яндекс.Маркета» Артём Бизяев
Конструктор «Яндекс.Маркета» Артём Бизяев

Набор состоит из коробок, грузовой машины и другой спецтехники для работников склада.

#lego #deliveryclub #яндексмаркет

4 4 комментария
8
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4 комментария
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Шизоидная обезьяна

1

Lego и Delivery Club представили

Лего там, что представило? На сайте может любой проект опубликовать.

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S.Z

0

О, неплохой флешмоб компаний намечается

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Mike Kosulin

0

Прямо по гайдлайнам госуслуг.

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Gen Tech

–1

Жаль эдварда била нет 

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