Как будут выглядеть новые модели Mercedes в суровой российской действительности

Посмотрел я на пост Евгении Евсеевой с новыми электрическими моделями Mercedes. Всё очень круто, технологично, но совершенно непонятно, как такие чудесные автомобили будут выглядеть в наших суровых российских условиях. Тем более, зима скоро: грязь, слякоть, реагенты. В общем, решил я это дело исправить и, специально для нашего офиса Mercedes,…