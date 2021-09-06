Главные мысли из интервью создателя Java Джеймса Гослинга

Джеймс Гослинг придумал изначальную архитектуру языка программирования Java, написал для него первый компилятор и виртуальную машин. А DevRel Evrone Григорий Петров поговорил с ним о взглядах на языки, их возможности и решения, которые ежедневно используют тысячи разработчиков. Полный текст интервью вы можете прочитать по ссылке, а здесь мы…