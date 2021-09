Одни не воспринимают такой отпуск за полноценный и продолжают проверять рабочие мессенджеры. Другие — выгорают ещё сильнее, когда возвращаются и видят вдвое больше задач, пишет The New York Times.

{"comment_id":3248624,"user_id":669950,"date":1631008084,"text":"1. Актуально не всем далеко. 2,5 - вообще сомнительный профит. В остальном согласен. Думаю тут правильно оценивать конкретную ситуацию. Я юзал кредитки лет 10 назад. Когда деньги реально нужны были здесь и сейчас, а на дебете их ну не было.","user":{"name":"Виталий Басс"},"content":{"title":"«Райффайзенбанк» запустил сервис для перевода зарплаты заранее за отработанные дни через PayDay от Mail.ru Group"}}



\u041b\u0430\u0434\u043d\u043e



Тогда распаковываю чемоданы обратно 😄","user":{"name":"Михаил Федотов"},"content":{"title":"Недельные отпуска «чтобы не увольняться» не помогают, а только усиливают стресс сотрудников"}} Мраев"},"content":{"title":"«Яндекс» добавил автоматический перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере»"}} гугл вроде такое делает технически. ждем повышение качества переводов налету","user":{"name":"fffggg gggfff"},"content":{"title":"«Яндекс» добавил автоматический перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере»"}} Т-1000)","user":{"name":"Edward Dette"},"content":{"title":"Власти Сингапура начали тестировать на улицах роботов для охраны общественного порядка"}} пробить.","user":{"name":"Евгений Нуриш"},"content":{"title":"Создатель бота «Глаз Бога» запустит сервис с базой данных для бизнеса «Мобиус»"}} позволил ему платить заработную плату, когда будет "вдохновение" поработать тогда и поработает. ","user":{"name":"ЯжПрограммист"},"content":{"title":"Недельные отпуска «чтобы не увольняться» не помогают, а только усиливают стресс сотрудников"}} автоперевода с телефона","user":{"name":"fffggg gggfff"},"content":{"title":"«Яндекс» добавил автоматический перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере»"}}

Если его пытаться снять, ещё больше размажешь.","user":{"name":"andr oid"},"content":{"title":"Производители техники предупредили о риске дефицита холодильников и кондиционеров из-за изменения правил ввоза в Россию"}}



Экий вы любитель выносить оценочные суждения о глупости или мудрости людей про которых ничего не знаете. Не пренебрегайте молчанием, иногда это золото.



> Умный человек может получать зарплату ежедневно и класть на накопительный счет, например, или пустить в свое дело на стороне



Совершенно верно, но для умного (дисциплинированного) человека такая услуга/сервис не требуется,  как я писал выше  он сам себе может организовать выплаты с любым разрешением, хоть ежечасно. Проблемы могут возникнуть у финансово незащищенных слоев населения.","user":{"name":"Too many irons in the fire"},"content":{"title":"«Райффайзенбанк» запустил сервис для перевода зарплаты заранее за отработанные дни через PayDay от Mail.ru Group"}} оплачивать это и предоставлять то, что удержит его. Отпуск, отгулы,ДМС","user":{"name":"Алексей Штейн"},"content":{"title":"Недельные отпуска «чтобы не увольняться» не помогают, а только усиливают стресс сотрудников"}}

И все любители музыки теперь вам должны, вот и коллекторы уже звонят.","user":{"name":"Sergey Furtaev"},"content":{"title":"Spotify стал партнером Тинькофф в России: клиенты получат до 25% кэшбэка"}} Хорев"},"content":{"title":"«Яндекс» добавил автоматический перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере»"}} можно настроить или отключить в конкретной модели. У Sony называется Motionflow.","user":{"name":"FN"},"content":{"title":"Пользователи форума OpenNet пожаловались на блокировку протокола BitTorrent"}} до тех пор, пока не появятся конкурирующие решения - они вроде на подходе.

Конкуренция - хорошо!","user":{"name":"Andy Ch"},"content":{"title":"«Яндекс» добавил автоматический перевод любых англоязычных видео в YouTube и других сервисах в «Браузере»"}}