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Nazigul Jusupova

Петербургский художник Артём Бизяев создал проекты Lego с курьерами и грузчиками для Delivery Club и «Яндекс.Маркета» Статьи редакции

Бизяев стал известен после создания проекта конструктора с Бабой-ягой.

12 12 комментариев
2455 просмотров

Проект конструктора Delivery Club доступен для голосования на официальном сайте Lego Ideas.

Проект конструктора Lego

Набор с фигурами курьеров разработан автором проекта конструктора с Бабой-ягой, петербургским художником Артемом Бизяевым, сообщили vc.ru в Delivery Club. Конструктор состоит из панельного дома с железной дверью, мусоропроводом и чугунными батареями, где живут люди, пользующиеся доставкой еды.

Проект конструктора Lego
Проект конструктора Lego
Проект конструктора Lego
Проект конструктора Lego

В пресс-службе компании отметили, что этим проектом они хотели привлечь внимание курьерам, которые помогают всем сэкономить время.

Проект конструктора Lego
Проект конструктора Lego

Также Артём Бизяев представил проект конструктора с фигурами грузчиков «Яндекс.Маркета».

Конструктор «Яндекс.Маркета» Артём Бизяев
Конструктор «Яндекс.Маркета» Артём Бизяев
Конструктор «Яндекс.Маркета» Артём Бизяев
Конструктор «Яндекс.Маркета» Артём Бизяев
Конструктор «Яндекс.Маркета» Артём Бизяев

Набор состоит из коробок, грузовой машины и другой спецтехники для работников склада.

#lego #deliveryclub #яндексмаркет

12 12 комментариев
22
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Шизоидная обезьяна

13

Lego и Delivery Club представили

Лего там, что представило? На сайте может любой проект опубликовать.

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Алина Евсенкова

1

Видела только склад у олега легова

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Gen Tech

0

Жаль эдварда била нет 

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S.Z

0

О, неплохой флешмоб компаний намечается

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Mike Kosulin

0

Прямо по гайдлайнам госуслуг.

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Кирилл Далинин

0

Забавно. Ну, а почему нет?

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Сергей Пирогов

0

А это точно? Что-то не вижу такой информации в аккаунтах у Артёма

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3216q114

0

Панелька вышла довольно аунтично, а вот всё остальное.

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Yakovlev

0

на складе больно радостные работники...

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andr oid

Yakovlev
0
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andr oid

0
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Осенний кубок

0

Предки, таранившие вражеские бомбардировщики, покорявшие Сибирь и Антарктиду, строившие метро и поворачивавшие реки вспять, тихо фалломорфируют от достижения потомка.

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