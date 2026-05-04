Данила Бычков
Маркетинг

В Амстердаме запретили наружную рекламу мяса, авиаперелётов и бензиновых автомобилей — для «соответствия экологическим целям города»

Аналогичные запреты уже действуют в некоторых других городах Нидерландов.

Источник: The Independent
  • Амстердам стал первой столицей в мире, запретившей публичную рекламу мяса и товаров и услуг, связанных с ископаемым топливом, включая авиаперелёты, круизы и бензиновые автомобили, пишет The Independent.
  • Подобную рекламу теперь нельзя размещать на городских билбордах, остановках общественного транспорта и станциях метро. Запрет в январе 2026 года одобрил городской совет Амстердама.
  • Так власти хотят «подсветить» свои цели — сокращение потребления мяса и достижение «углеродной нейтральности» к 2050 году. Они называют меры «сопоставимыми» с запретом рекламы табака.
  • Против подобных ограничений выступили отраслевые организации, включая Ассоциацию мясной промышленности Нидерландов, представители которой заявили, что мясо «содержит важные питательные вещества и должно оставаться “видимым” и доступным». Под запрет попала реклама любых мясных продуктов.
  • По данным BBC, реклама мяса занимала лишь 0,1% рынка наружной рекламы в Амстердаме, связанных с ископаемым топливом товаров и услуг — около 4%. Аналогичные запреты на рекламу уже действуют в ряде городов Нидерландов, включая Харлем, Гаагу и Утрехт.

